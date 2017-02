Angelina Jolie



Người phụ nữ được lòng nhiều người như Angelina Jolie cũng có lúc trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Trên thảm đỏ Oscar 2012, nữ diễn viên xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy tuyết nhung màu đen của Atelier Versace nhưng lại có phần hơi gượng gạo khi khoe chân tạo dáng.

Việc cô cố tình xoạc chân phải ra ngoài tà váy mỗi lần xuất hiện trước ống kính khiến nhiều người bật cười

Nếu đã muốn khoe, người hâm mộ tặng hẳn nhiều chân cho Angelina thỏa lòng

Lý Tiểu Long và đôi chân gợi cảm của "mỹ nhân đẹp nhất thế giới"

Đôi chân còn được cố ý thêm vào một bức họa...

... hay du hành khắp thế giới cùng Mr. Bean

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence vỡ òa hạnh phúc khi tên cô được xướng lên ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc". Trong lúc vội vã bước lên sân khấu nhận giải thưởng, Jennifer đã bị ngã dúi đầu về phía trước. Cú "vồ ếch" của nàng diễn viên xinh đẹp trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất của Oscar 2013.

Sau vài giây bối rối, ngượng ngùng, Jennifer nhanh chóng đứng dậy. Tài tử Hugh Jackman vội chạy ra đỡ người đẹp, tuy nhiên cô đã có thể tự mình bước tiếp lên sân khấu

Dĩ nhiên, Jennifer không thoát cảnh trở thành nhân vật trong loạt ảnh chế hài hước



Tư thế ngã quá đẹp còn khiến công chúng nghi ngờ Jennifer khoe khéo chiếc đầm Dior

Lady Gaga

Tham gia Oscar với tư cách là ca sĩ biểu diễn nhưng Lady Gaga lại trở thành tâm điểm chú ý của mùa giải 2015. Bởi đôi găng đỏ thô hoàn toàn lạc tông với chiếc đầm nữ tính đầy gợi cảm mà cô đang mặc.

Lần xuất hiện có vẻ kín đáo và bớt "dị" nhất của Lady Gaga hóa ra bị chú ý nhiều nhất

Hẳn cô nàng thích hợp làm đại diện quảng cáo nước rửa chén, dọn vệ sinh, cọ bồn cầu...

"Mọi người hãy mua đôi găng tay này...

.... thêm chiếc tạp dề cùng tone màu để cùng nhau vào bếp"

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio hẳn xứng danh là nhân vật bị cư dân mạng chế ảnh nhiều nhất của Oscar. Bởi sau nhiều lần để cử, nam tài tử vẫn không có duyên với tượng vàng.

Mỗi lần trắng tay ra về sau Oscar, Leo trở thành đối tượng bị chế ảnh của cư dân mạng

Những giọt nước mắt sau 5 lần bị Oscar bỏ quên

Đến khi Leo được nhận giải Oscar vào năm 2016, cộng đồng mạng vẫn không tha cho anh

"Có được tượng vàng rồi, mặc Jennifer Lawrence ngã !"

Sau những thất bại liên tiếp trong "What’s Eating Gilbert Grape" (1993), "The Aviator" (2004), "Blood Diamond" (2006) và "The Wolf of Wall Street" (2013), Leonardo DiCaprio cuối cùng cũng chạm tay vào được tượng vàng danh giá nhờ vai Hugh Glass trong phim The Revenant

Leonardo DiCaprio cuối cùng cũng thoát kiếp "thánh nhọ"

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Tổng hợp