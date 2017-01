Đôi điều về thương hiệu Giorgio Armani

“Tôi tin rằng vẻ đẹp được truyền tải từ chính bên trong mỗi người. Những sản phẩm chúng tôi tạo ra không phải để ;che đậy' vẻ đẹp đó, mà luôn khơi dậy và nâng tầm vẻ đẹp tự nhiên sẵn có.” Với tuyên ngôn làm đẹp này, Giorgio Armani luôn cho ra mắt những sản phẩm làm đẹp được đổi mới và sáng tạo liên tục nhưng vẫn giữ vững “phong độ” và chất lượng cao cấp của mình. Bạn luôn tìm thấy ở mỹ phẩm Giorgio Armani sự đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và công dụng vượt trội.

Phấn Giorgio Armani mừng Tết Đinh Dậu

Giorgio Armani Chinese New Year Palette có vỏ ngoài hình elip nhỏ gọn với tông màu đỏ rượu và đen khá đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Nắp hộp phấn có dập nổi kí tự "fu", trong tiếng Trung có nghĩa là "sự may mắn" hay "chúc may mắn".

Trọng lượng của hộp phấn là 8,5 gam. Phiên bản giới hạn 2017 Illuminating Compact Powder with Rooster Design được khắc hình chú gà đáng yêu đại diện cho năm Đinh Dậu. Hộp có 2 ngăn, ngăn phấn và một ngăn dưới cùng đựng cọ tán phấn mini đính kèm.

Màu sắc và kết cấu

Loại phấn này có màu vàng satin ánh kim lấp lánh vì chứa thành phần ngọc trai bên trong. Bột phấn nén mịn và mượt khi thử lên da tay. Vì là phấn nền kết hợp tạo highlight nên sản phẩm này bắt sáng khá tốt, tạo nên một lớp phấn nhẹ nhưng vẫn phát huy tốt công dụng của mình.

Công dụng

Lớp phấn nền mỏng mịn khi phủ lên da, tuy nhiên phụ thuộc vào cường độ ánh sáng ở khu vực của bạn, đôi khi lớp phấn hơi ngả vàng đồng, đôi khi lại nghiêng sang màu rượu vang nhũ bạc. Tùy vào cách bạn tán phấn mà các hạt nhũ sẽ nhiều hoặc ít. Tuy nhiên Giorgio Armani đã đầu tư khá nhiều vào dòng sản phẩm này để chất liệu phấn trở nên rất nhẹ và tự nhiên, tạo nên một “bức màn” trong suốt trên da, cho da sáng rạng rỡ, cực kỳ phù hợp với xu hướng trang điểm dịu dàng tinh khiết của phụ nữ châu Á.

Giá tham khảo: khoảng 1.900.000VNĐ ($88/ 8.5g)