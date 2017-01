Chương trình One Ford Drive với hành trình tới cao nguyên Mộc Châu đã giúp chúng tôi có dịp trải nghiệm toàn bộ mẫu xe của hãng đặc biệt là 3 chiếc sử dụng động cơ EcoBoost.

Vừa qua, Ford Việt Nam đã tổ chức Chương trình One Ford Drive - Trải nghiệm động cơ EcoBoost với sự góp mặt của đầy đủ các sản phẩm hiện tại của hãng trên thị trường Việt. Đáng chú ý nhất là ba mẫu xe sử dụng công nghệ động cơ EcoBoost là Fiesta 1.0L, Focus 1.5L và Explorer 2.3L.

Động cơ EcoBoost thể hiện rõ ưu điểm trên toàn bộ chặng đường Hà Nội - Mộc Châu

Hành trình được lựa chọn cho chuyến trải nghiệm đặc biệt này là cung đường tới cao nguyên Mộc Châu. Từ Hà Nội, đoàn thẳng theo Đại lộ Thăng Long rồi Xuân Mai, Hòa Bình và dừng nghỉ chân tại công trình Thủy điện Hòa Bình. Ưu điểm của dòng động cơ EcoBoost đã thể hiện rất rõ ngay trong những đoạn đường đầu tiên này, công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp cùng turbo tăng áp giúp giảm lượng tiêu hao nhiên liệu tới 20% mà sức mạnh lại tương đương với các động cơ lớn hơn. Ví dụ như chiếc Fiesta 1.0L cho công suất tương đương với xe 1.6L thông thường. Lượng khí thải cũng được giảm đáng kể khiến các xe được trang bị động cơ EcoBoost thân thiện môi trường hơn.

Explorer 2016 là mẫu xe đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng

Chặng đường đèo qua khu Ba Khan, Đồng Bảng, Thung Khe hay Hua Tát một lần nữa khẳng định sự ưu việt của những chiếc xe được trang bị động cơ EcoBoost của Ford. Fiesta, Focus hay Explorer đều khiến người lái cảm thấy phấn khích sau mỗi cú đạp ga tăng tốc để vượt đèo, leo dốc. Đặc biệt là mẫu xe SUV hạng sang của hãng Explorer được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đang tạo nên cơn sốt trong lòng những người mê xe Ford tại Việt Nam. Hơn 100 chiếc trong lô hàng đầu tiên đã được bán hết, lô hàng tiếp theo cũng đã được đặt hàng - theo công bố của hãng.

Toàn bộ 6 sản phẩm xe du lịch của Ford đã tụ họp đầy đủ trong One Ford Drive 2016

Năm 2016 cũng đánh dấu sự thành công của Ford với doanh số tăng khoảng 39% so với năm 2015, lần đầu tiên cán mốc gần 29.000 xe bán ra trên thị trường. Đóng góp nên sự thành công đó là các mẫu xe Ranger, EcoSport và Transit. Với chiến lược kinh doanh “Một Ford” (One Ford), áp dụng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của hãng gồm “Một đội ngũ thống nhất, Một kế hoạch, Một mục tiêu”, đã giúp Ford tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng mới và sự thành công của các dòng xe chủ chốt trong chiến lược One Ford như Ranger, Everest hay động cơ EcoBoost tiết kiệm nhiên liệu.

Explorer là mẫu xe có giá bán cao nhất trong đại gia đình xe Ford tại Việt Nam

Nội thất hiện đại, nhiều tiện ích và công nghệ mới

Ford Explorer 2016 được nhập khẩu từ Mỹ với giá bán 2,18 tỷ VND

Trong năm 2016, Ford Việt Nam cũng đã mở rộng thêm các đại lý ủy quyền, trung tâm bảo dưỡng mới nâng con số chi nhánh lên 35 bao gồm cả trung tâm kinh doanh xe Ford đã qua sử dụng. Ford cũng đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, xã hội như chương trình "Hướng dẫn lái xe an toàn thân thiện môi trường", chiến dịch K0 Còi, K0 Cồn, Quỹ Ford cũng có nhiều đóng góp cho nhiều chương trình từ thiện.

Bài và ảnh Trần Giáp