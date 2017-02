Ngoài 4 tuần lễ thời trang đình đám nhất được tổ chức rầm rộ tại những thành phố New York, Paris, London, Milan còn có những tuần lễ thời trang không kém phần hấp dẫn. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến Berlin Fashion Week thuộc khuôn khổ Mercedez-Benz Fashion Week.

Đến với Berlin Fashion Week Thu Đông 2017, có tất cả 21 nhà thiết kế tham gia trình diễn những bộ sưu tập mới và đẳng cấp nhất. Song, trong 4 đêm diễn hoành tránh ấy nổi lên 4 cái tên ấn tượng nhất với những bộ sưu tập mang đậm phong cách riêng biệt. Có thể nói, 4 bộ sưu tập của 4 nhà thiết kế tài năng "mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười" này chắc chắn hứa hẹn sẽ trở thành những xu hướng gây cảm hứng và "hot" nhất năm 2017.

Hãy cùng Đẹp điểm mặt xem họ là ai nhé!

1. Lena Hoschek hoài niệm về quá khứ và chuột Mickey huyền thoại

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Graz được mệnh danh là thành phố cổ kính và thanh lịch nhất nhì của Áo, Lena đã nuôi dưỡng niềm đam mê thiết kế cháy bỏng từ khi còn là sinh viên của trường thiết kế thời trang Vienna ở Schloss Hetzendorf. Sau khi tốt nghiệp, cô xin thực tập tại công ty ở nhà thiết kế lừng danh Viviene Westwood ở London trong 8 tháng và tại đây Lena đã tích lũy vô số kiến thức, kinh nghiệm cũng như niềm cảm hứng bất tận để quyết tâm theo đuổi sự nghiệp trở thành một nhà thiết kế thời trang thực thụ.

Cảm hứng lớn nhất trong những thiết kế của Lena xuất phát từ vẻ đẹp tự nhiên, vui tươi của những biểu tượng gợi cảm Hollywood ở thập niên 40-50 như Marilyn Monroe, Gina Lollobrigida hay Sophia Loren. Cô từng chia sẻ: "Tôi thích những kiểu phụ nữ có khiếu hài hước, hay cười một tự nhiên và thoải mái nhất vì lúc ấy, họ trở nên vô cùng quyến rũ." Đến với Berlin Fashion Week Thu Đông 2017, Lena cũng đã mang lên sàn runway một bữa tiệc thời trang đầy hoài niệm của quá khứ thập niên 50 và 80 hay hóm hỉnh, vui nhộn với họa tiết chuột Mickey kinh điển từng trở là biểu tượng tuổi thơ của nhiều thế hệ. Cùng xem qua một số thiết kế nổi bật của Lena Hoschek:

Nhà thiết kế đến từ Áo Lena Hoschek

2. Dorothee Schumacher "bay bổng" với hệ tư tưởng thời đại của "See now, buy now"

Là nhà thiết kế sinh năm 1966 đến từ thành phố Düsseldorf, miền Tây nước Đức, Dorothee Schumacher tốt nghiệp trường đào tạo ngành thiết kế thời trang danh tiếng Peek & Cloppenburg. Thương hiệu quốc tế Schumacher đã có mặt tại 45 quốc gia với trụ sở chính là Schumacher GmbH được đặt tại Mannheim.

Bà mẹ 4 con tài đầy năng và bản lĩnh này đã trình làng bộ sưu tập mới nhất tại Berlin Fashion Week 2017 Thu Đông vừa qua theo trào lưu "See now, buy now" làm mưa làm gió từ năm 2016 theo một concept và phiên bản mới lạ. Cùng Đẹp chiêm ngưỡng những thiết kế tiêu biểu trong bộ sưu tập mới nhất của Dorothee Schumacher nhé

Nhà thiết kế Đức Dorothee Schumacher

3. Odeeh "say đắm" nghệ thuật tối giản cùng form áo dài

Đây là thương hiệu cao cấp với sự kết hợp của 2 nhà thiết kế tài năng là Jörg Ehrlich đến từ Limburg an der Lahn, bang Hessen, Đức và Otto Drögsler đến từ Vienna, Áo. Otto từng theo học chương trình Thạc Sỹ tại trường Đại học Nghệ thuật ứng dụng ở Vienna, nơi mà các tên tuổi lớn của làng thời trang thế giới như Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Vivienne Westwood, Karl Lagerfeld, Jil Sander, Pipilotti Rist, Matteo Thun... từng theo học. Còn Jörg Ehrlich lại tốt nghiệp khoa thiết kế trang phục nam tại trường kỹ thuật Niederrhein ở bang Nordrhein-Westfalen, phía Tây nước Đức.

Sau khi tích lũy kinh nghiệm dày dặn tại các thương hiệu thời trang đình đám như Chloé, Rena Lange, Escada và Toni Gard, cả hai đều đồng trở thành giám đốc sáng tạo, phụ trách các bộ sưu tập lớn dành cho nam và nữ tại công ty René Lezard và mang đến cho thương hiệu truyền thống của vùng Schwarzach này một diện mạo mới đầy năng động, tinh tế và thanh lịch. Sau đó, cả hai cùng lập nên thương hiệu Odeeh và suốt 11 năm cộng tác cùng nhau, họ có được bộ sưu tập đình đám là Jersey ra mắt đầu tiên tại Berlin Fashion Week Xuân Hè 2010 được đón nhận nồng nhiệt.

Với cái nhìn đầy sáng tạo, tinh tế và tiến bộ, Odeeh đã hô biến xu hướng áo form dài phủ quần theo hướng mới lạ và tối giản nhất nhưng lại vô cùng thanh lịch, lãng mạn và gợi cảm trong đêm diễn vừa qua. Cùng xem qua một số thiết kế trong BST mới nhất của Odeeh tại Berlin Fashion Week Thu Đông 2017 vừa qua:

Nhà thiết kế đến từ Đức Jörg Ehrlich và Otto Drögsler đến từ Áo

4. Marina Hoermanseder giãi bày"nỗi ám ảnh" về corset và giải phẫu học

Cuối cùng là một gương mặt thiết kế 31 tuổi, xinh đẹp và tài năng của nước Áo, Marina Hoermanseders. Cô là con gái của nhà điều hành công ty Mayr-Melnhof Karton, một trong những nhà sản xuất, tái chế nguyên liệu giấy và đóng thùng carton hàng đầu trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp khoa thương mại quốc tế tại trường đại học kinh tế Vienna, cô thực hiện luận án về Kiến thức cơ bản trong quản trị và tiếp cận thị trường Nhật bản cũng như sự liên kết giữa kinh tế và văn hóa nước Nhật.

Liên tiếp các năm 2008-2009 và 2010-2013 Marina tham gia nhiều khóa học thiết kế tại trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Thiết kế Saint Martins ở London và ESMOD ở Berlin. Đến năm 2012, cô tham gia thực tập tại công ty của nhà thiết kế Alexander Mc Queen lừng danh để rồi tìm thấy nguồn cảm hứng dạt dào từ chiếc áo corset và xu hướng thời trang về giải phẫu học Anatomy từ bậc thầy Alexander Mc Queen. Năm 2013 cô giới thiệu bộ sưu tập đầu tiên của mình tại Berlin Fashion Week và liên tiếp xuất hiện đều đặn trong các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới vào các năm tiếp theo.

Những khách hàng nổi tiếng của cô phải kể đến Lady Gaga, Rihanna và FKA Twigs và cả Austrian Airlines cũng nhờ đến "đôi tay và khối óc" của Marina cho bộ đồng phục "sang chảnh" dành cho tiếp viên hàng không vào năm 2015. Hãy cùng Đẹp dạo quanh show diễn đầy ma mị của Marina Hoermanseders trong Berlin Fashion Week Thu Đông 2017 để được choáng ngợp với các thiết kế vô cùng ấn tượng nhé!

Nhà thiết kế Marina Hoermanseder với phong cách đặc trưng của mình

