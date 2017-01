Mùa mốt Cruise 2017 thổi bừng sức sống những ngày đầu năm với hàng loạt bộ cánh mang sắc hoa đẹp mắt. Đa dạng về màu sắc và kiểu dáng, họa tiết in hoa lột tả vô vàn sắc thái từ ngọt ngào đến bí ẩn, làm nổi bật vẻ đẹp biến hóa đầy mê hoặc của các quý cô.

Họa tiết in hoa luôn được lòng phái đẹp bởi sự tươi mát và rạng ngời. Dõi theo sàn diễn mùa Cruise 2017, dễ dàng nhận thấy sắc hoa “nở rộ” trong hàng loạt bộ sưu tập của các nhà mốt danh tiếng như: Valentino, Rochas, Elie Saab, Gucci, Fendi v.v…Từ những mẫu đầm dài mềm mại, đầm ngắn trẻ trung, đến các thiết kế áo khoác, bộ suits, phụ kiện sành điệu, họa tiết in hoa đều tôn triệt để hình ảnh nữ tính và duyên dáng, khiến ai cũng dễ dàng say đắm từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu họa tiết hoa trên tông màu sáng mang đến cảm giác ngọt ngào và tươi trẻ, thì tông màu trầm, đặc biệt là tông đen lại như bức nền tô đậm nét quyến rũ và bí ẩn của sắc hoa hơn bao giờ hết. Sở hữu những món đồ mang họa tiết in hoa, các nàng tha hồ phô diễn gu thẩm mỹ và khả năng biến hóa phong cách tài tình. Chú ý đến sự cân bằng màu sắc và lựa chọn phù kiện phù hợp, những cánh hoa bay bổng sẽ theo chân bạn tỏa sáng trong những ngày giao mùa đang tới.

Thiết kế đầm vàng điểm hoa trắng của Rochas đẹp tựa tia nắng rạng rỡ, diện cùng áo khoác ren hoa bên ngoài khiến tổng thể thêm phần thời thượng

Nhà mốt Elie Saab lại hút hồn giới mộ điệu bằng thiết kế đầm dài kiêu kỳ, ngọt ngào với sắc hoa tím lãng mạn

Nét duyên dáng, cổ điển được phô diễn hoàn hảo trong bộ váy, áo mang sắc xanh dịu mát, ngập tràn những cánh hoa trắng tinh khôi của thương hiệu Delpozo

Oscar de la Renta tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và tinh tế của người phụ nữ với mẫu đầm cổ yếm thanh lịch, sở hữu điểm nhấn mê hoặc nhờ vườn hoa “nở rộ” nơi chân váy

Bộ đôi đầm tay phồng và bốt in họa tiết hoa đẹp đến sửng sốt dưới bàn tay sáng tạo của nhà mốt Alexander McQueen. Thắt lưng buộc ngang eo và hoa tai to bản là những phụ kiện không thể bỏ qua để gia tăng sức hấp dẫn cho set đồ

Nhà mốt Fausto Puglisi như “làn gió mới” khuấy động không khí mùa Cruise năm nay với thiết kế in hoa phô diễn vẻ đẹp hình thể đầy gợi cảm và quyến rũ

Họa tiết hoa, lá ngọt ngào trên nền đen bí ẩn là điểm nhấn đặc sắc xuyên suốt bộ sưu tập của nhà mốt Valentino. Với họa tiết nổi bật này, những món đồ phối kèm đơn sắc cùng thiết kế thanh lịch là gợi ý lý tưởng

Thương hiệu Anna Sui trình làng “cây đen” sang trọng, đẹp hút mắt khi được tô điểm bởi những cánh hoa nhiều màu rạng rỡ, nhất định khiến bao quý cô công sở “đứng ngồi không yên”

Không chỉ “tạo bão” khắp các sàn diễn lớn nhỏ, họa tiết in hoa còn là nguồn cảm hứng bất tận với các tín đồ thời trang toàn Thế giới. Cùng “học lỏm” một vài bí quyết phối đồ với họa tiết in hoa sành điệu từ “sàn diễn đường phố” để xuất hiện thật tươi mới và ngọt ngào trong những ngày đầu năm nhé!

Nàng mẫu xinh đẹp Yuka Mannami khiến mọi người không thể rời mắt tại buổi triển lãm Gucci4Rooms tại Tokyo. Cô nàng diện thiết kế áo, chân váy xếp li và túi in họa tiết hoa đặc sắc từ bộ sưu tập Gucci Cruise 2017

Khoác trên mình bộ jumpsuit trễ vai quyến rũ - một trong những thiết kế nổi bật của nhà mốt Fendi mùa Cruise năm nay, cô nàng Izabel Goulart tự tin phô diễn vẻ ngoài sang chảnh và thời thượng

Caroline Issa nổi bật trên đường phố với đầm midi xếp li phủ đầy hoa đẹp mê mẩn. Giày lười cá tính hoặc một đôi cao gót kiêu kỳ sẽ mang đến cho nàng những hình ảnh đối lập vô cùng thú vị

Nếu bạn là người yêu thích sự phá cách và mới mẻ, đầm maxi in hoa và áo khoác jeans lệch vai theo gợi ý của cô nàng Taylor Tomasi Hill là công thức không thể bỏ qua để “F5” phong cách

Áo khoác bomber in hoa là một trong những món đồ “cưng” bậc nhất trong tủ đồ nàng fashionista đình đám Chiara Ferragni. Cô nàng phối cùng áo crop-top, quần jeans boyfriend và giày bệt đính lông để tổng thể thêm hút hồn và sành điệu

Họa tiết in hoa trên nền chất liệu xuyên thấu tôn nét nữ tính, gợi cảm của phái đẹp hơn bao giờ hết. Phụ kiện đồng bộ với tông đen quyến rũ tạo sự cân bằng, giúp nàng ghi lại dấu ấn riêng biệt trên “sàn diễn đường phố”

Những ngày đầu năm trở nên thật sống động và trong lành khi chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp mắt của nàng Jenny Walton. Thiết kế áo in hoa với phần tay áo đặc sắc là món đồ “phải có” để các nàng dẫn đầu xu hướng

Bộ pyjama suits mang sắc đen được tô điểm họa tiết hoa sặc sỡ giúp nàng khoe khéo cá tính và gu thẩm mỹ thời thượng. Họa tiết in hoa xứng đáng là “nàng thơ” không thể bỏ qua để sẵn sàng tỏa sáng trong những ngày “Tết đến Xuân về” đang tới

Bài: Mỹ Duyên

Ảnh: Vogue, Styledumonde