1. Áo thun Coco Cuba (Chanel)

Áo thun Coco Cuba là “nàng thơ” bước ra từ show diễn Cuise 2017 của nhà mốt Chanel, lấy cảm hứng từ không khí vùng nhiệt đới tươi trẻ, đầy sức sống của đất nước Cuba xinh đẹp. Những gam màu cùng dòng chữ “Coco Cuba” mang phong cách vintage cổ điển được phối hài hòa, không chỉ tô đậm dấu ấn thương hiệu mà còn là lời khẳng định cho những mối quan hệ ngoại giao đang khởi sắc. Ngay từ khi ra mắt, thiết kế này đã được các tín đồ thời trang chào đón nhiệt tình. Đơn giản chỉ với công thức quần jeans và áo thun Coco Cuba, nàng hoàn toàn tự tin tỏa sáng bởi vẻ đẹp trẻ trung và gu thẩm mỹ dẫn đầu xu hướng.

Áo thun Coco Cuba thuộc BST Cruise 2017 của nhà mốt Chanel, được trình diễn tại thủ đô Havana tại Cuba vào tháng 5/2016

Người mẫu 9x Mica Arganaraz diện áo thun Coco Cuba và chân váy tua rua, trẻ trung và phóng khoáng trong chiến dịch quảng bá BST Cruise 2017

Cận cảnh thiết kế áo thun làm nổi bật vẻ đẹp rạng ngời, đầy sức sống của phái đẹp

Quần jeans và áo thun Coco Cuba là phép cộng đơn giản nhưng vô cùng sành điệu, thêm thắt phụ kiện “đắt giá” và tinh tế là bí quyết để nàng “thâu tóm” mọi ánh nhìn khi xuống phố. Cô nàng này còn lựa chọn đôi giày derby được biến tấu sáng tạo của Chanel để hoàn thiện diện mạo xuống phố của mình.

2. Áo thun in logo Gucci

Không từ nào có thể diễn tả độ “hot” của chiếc áo này khi hàng loạt fashionista hàng đầu tích cực lăng xê, khiến chiếc áo trở thành món đồ “phải có” trong tủ đồ của mọi cô gái. Đây là thiết kế được Gucci trình làng trong BST Cruise 2017. Với 2 phiên bản trắng, đen cơ bản, mặt áo in 3 sọc màu và logo Gucci đặc trưng, chiếc áo chẳng cần cầu kì vẫn thừa đẳng cấp “đánh cắp” trái tim phái đẹp. Thiết kế đơn giản cũng giúp chiếc áo dễ kết đôi với nhiều kiểu trang phục, giúp nàng tha hồ biến hóa phong cách đa dạng từ nữ tính đến cá tính.

Áo thun in logo trẻ trung nhưng không kém phần thời thượng này là “con cưng” của nhà mốt Gucci trong BST Cruise 2017

Thiết kế đơn giản giúp chiếc áo dễ kết đôi với nhiều kiểu trang phục, logo Gucci đẳng cấp nâng tầm phong cách cho cả set đồ

Phiên bản áo màu đen tuy không phổ biển bằng màu trắng nhưng vẫn được nhiều fashionista yêu chuộng

Cô nàng xinh đẹp sở hữu gu thẩm mỹ “vạn người mê” Chiara Ferragni khiến mọi người phải ngất ngây khi phối đồ vô cùng cao tay với chiếc áo Gucci “nóng sốt”

Áo thun in logo Gucci “phủ sóng” khắp mặt trận Instagram của các tín đồ thời trang đến từ mọi miền Thế giới

3. Áo thun “We should all be feminists” (Dior)

Ra mắt giới mộ điệu tại show diễn Xuân Hè 2017, áo thun trắng in chữ “We should all be feminists” của nhà mốt Dior nhanh chóng hút hồn các nàng, các cô bởi khẩu hiệu mang đậm tính nữ quyền. Đặc biệt xuyên suốt cuộc biểu tình “Women’s March” cuối tháng 1/2017 vừa qua, thiết kế này trở nên “sốt xình xịch” hơn bao giờ hết, được diện bởi nhiều sao nữ đình đám như Rihanna, Natalie Portman, Jennifer Lawrence đến các biểu tượng thời trang hàng đầu như Chiara Ferragni, Aimee Song. Hơn cả một món đồ thời trang, áo thun “We should all be feminists” của Dior còn là người bạn đồng hành cùng nàng cất lên tiếng nói ủng hộ quyền phụ nữ.

Ngay từ khi ra mắt tại show diễn Xuân Hè 2017 của nhà mốt Dior, áo thun “We should all be feminists” chiếm được nhiều cảm tình từ phái đẹp

Jennifer Lawrence diện áo thun “We should all be feminists” trên bìa tạp chí Harper's Bazaar của Đức

Nữ diễn viên Natalie Portman có mặt tại cuộc biểu tình “Women’s March” phản đối các chính sách của tân tổng thống Mỹ Donald Trump, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền phụ nữ

Nữ ca sĩ Rihanna không đứng ngoài làn sóng ủng hộ nữ quyền này, cô diện áo thun Dior với quần jeans và bốt buộc dây cực cá tính

Chiếc áo này cũng được cô nàng Chiara Ferragni phối tài tình cùng chân váy sheer và áo khoác Bar của Dior, xuất hiện xinh đẹp tại tuần lễ thời trang Haute Couture Spring 2017 vừa qua

Khoảnh khắc các chân dài xinh đẹp khoe vóc dáng nuột nà và thần thái sang chảnh trong những set đồ thời thượng cùng áo thun “We should all be feminists”

Vô số cặp bạn thân “rủ nhau” xuống phố với áo thun “We should all be feminists” của Dior, lan tỏa thông điệp ý nghĩa mà chiếc áo mang lại

Bài: Mỹ Duyên

Ảnh: Vogue, Instagram