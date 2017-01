Chúng tôi đến Metzingen vào những ngày đầu năm mới 2017 và cũng là thời điểm tuyết bắt đầu rơi. Hơi lạnh và sự tươi mới của tuyết đầu mùa lan tỏa đến từng thớ da, thớ thịt và lỗ chân lông của một đứa con gái sợ lạnh đến rợn người như tôi, dù cơ thể đã được phủ ấm toàn diện và triệt để.

Những ngày đầu năm, các con đường tại Đức mang một vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng song cũng rất tươi tắn, rạng rỡ như vừa thay đi lớp quần áo cũ kỹ, nặng nề của một năm đầy thăng trầm để khoác lên một bộ cánh mới chỉn chu, đầy sức sống và hy vọng.Metzingen là một thành phố nhỏ nhưng lại có một lịch sử lâu đời khi lần đầu được nhắc đến trong sử sách vào năm 1075 cùng với nhiều biến cố lịch sử.

Việc trồng nho và sản xuất rượu đầy thuận lợi từng mang đến thời kỳ vàng son, thịnh vượng cho thành phố đầu những năm1600. Không lâu sau đó, suốt 30 năm của chiến tranh (1618–1648), Metzingen lại bị tàn phá nặng nề và 2/3 cư dân của thành phố không may bị chết do bệnh dịch tràn lan.



Đến thời kì công nghiệp hóa, các công xưởng dệt may bắt đầu được xây dựng ở Metzingen mà nổi tiếng nhất là thương hiệu Hugo Boss ví như một nhà tiên phong đầy bản lĩnh và táo bạo khi tự mình thành lập một đế chế vĩ đại để giờ đây, dù trải qua bao thập kỷ và nhiều thế hệ tiếp quản, đại bản doanh to oách của Hugo Boss vẫn đang tồn tại và phát triển đến choáng ngợp.

Tuyết rơi nhiều vào những ngày đầu năm tại Đức





Nhưng cũng không thể ngăn chân các tín đồ hàng hiệu đến với thiên đường outlet này

Sau thành công gây tiếng vang của Hugo Boss, lại có thêm nhiều công ty khác nữa (đa số là của Đức) đi theo mô hình này như: Reebok, Joop!, Strenesse, Escada, Puma, Adidas, S.Oliver, Tom Tailor, Esprit… cùng các thương hiệu đình đám khác từ Tây sang Đông chuyên cung cấp hàng chính hãng giảm giá. Con số các cửa hàng bán lẻ như vậy ở Metzingen hiện nay đã lên đến số 88.









Thành phố Metzingen tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng nổi tiếng và hấp dẫn nhất nhì Châu Âu

Có thể nói, từ một “làng nghề” chuyên sản xuất hàng dệt may thô sơ sau thời kỳ công nghiệp hóa cho đến ngày nay, Metzingen đã thực sự chuyển mình và nổi tiếng rộng khắp trong và ngoài nước khi trở thành một “factory outlet” hấp dẫn, thu hút đông đảo lượng khách đến tham quan và mua sắm trên toàn nước Đức và châu Âu.





Một outlet thời trang cao cấp đến từ Ý - Prada gây ấn tượng mạnh ngay tại lối vào

Factory outlet ở Metzingen là một khu vực rộng lớn bao gồm rất nhiều tòa nhà trệt hoặc thấp tầng, tạo thành một thành phố thu nhỏ với nhiều khối nhà liên thông bằng các con đường và đủ loại dịch vụ ăn uống. Nằm ngay cổng vào khu phức hợp mua sắm là thương hiệu thời trang cao cấp đến từ nước Ý-Prada đầy kiêu hãnh chào đón và khiêu khích tò mò khám phá của các tín đồ thời trang đến với thiên đường mua sắm nơi đây.



Tiếp đến lần lượt là sự xuất hiện của các “ông lớn” trong làng mốt thế giới như Polo Ralph Laurent, Bottega Veneta, Burberry, Jimmy Choo, Moncher, Michael Kors, Bogner, Mac’O Polo, Guess, Desigual, Nike, Timberland… Dĩ nhiên, cả người bán và người mua đều hiểu rằng, các mặt hàng ở factory outlet thường là đã qua ít nhất một mùa thời trang và có một số lỗi không đáng kể nên mới có giá rẻ hơn từ 20-30% so với giá niêm yết tại các cửa hàng lớn.

Tuy nhiên, với giá cả cạnh tranh, thì việc hơi lỗi mốt một chút so với chính nó cũng không phải vấn đề quá lớn đối với các tín đồ của hàng hiệu, và đây cũng là một cơ hội để các nhà sản xuất tiễn biệt các mặt hàng tồn trong hàng loạt chương trình giảm giá, khuyến mãi rầm rộ…

Loanh quanh khắp ngõ cùng vách tận của cái “thiên đường” outlet này suốt hơn 2 tiếng, chúng tôi cũng đã sắm được một vài món đồ ưng ý, ăn được chiếc bánh Crêpes phết mứt táo và chocolate ngon nức nở, đủ để con tim cảm thấy thật ấm áp mặc cho ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi lạnh lùng và hờ hững.



Những phút lên “thiên đường” quả thật ngắn ngủi để giờ đây chúng tôi phải nói lời tạm biệt Metzingen và thầm cảm ơn “đại gia đình” hàng hiệu giá rẻ này đã mang đến cho những đứa cuồng thời trang như tôi những giây phút được cảm thấy mình như một bà hoàng, sống trong thế giới xa hoa của hàng hiệu mà không để mình bị “viêm màng túi” một cách mất kiểm soát như cô nàng mê hàng hiệu Rebecca Bloomwood trong bộ phim Confession of a Shopaholic nhỉ! Hãy tái ngộ nhau một ngày không xa nhé, Metzingen!



Mời bạn cùng dạo chơi ở Metzingen:

Vì là hàng hiệu giá rẻ nên các "tín đồ" xếp hàng nhiều giờ tại 1 outlet Michael Kors danh tiếng



Một outlet của thương hiệu Desigual đến từ Tây Ban Nha nổi bật cả một góc phố với chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn đến 70%

Một gian hàng giày dép có giá sốc đến khó cưỡng

Đến với outlet city, bạn không chỉ được mua sắm thỏa thích mà còn tìm thấy những món ngon tại những gian hàng ngoài trời như thế này

Không những chỉ có thời trang cao cấp mà các gã thời trang thể thao khổng lồ như Nike, Adidas và Puma cũng có mặt tại đây



Và đó là nơi để các cánh mày râu tha hồ lựa chọn món đồ yêu thích của mình, cũng phát cuồng vì hàng hiệu giá rẻ không kém gì phái đẹp

"Thiên đường hàng hiệu giá rẻ" tại Metzingen quá hấp dẫn và luôn là một thỏi nam châm cực lớn thu hút các du khách và fashionista đến tham quan dù chỉ một lần

Bài và ảnh: Meggie@LN