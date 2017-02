Ngày hôm ấy, chúng tôi cho xe chạy theo đường A855, khám phá phía Bắc đảo Skye xinh đẹp của vương quốc Anh. Từ xa, đỉnh Ông già Storr nhô lên gầy guộc, nhọn hoắt như những ngón tay phù thủy đầy thách thức. Sau quãng đường đi bộ leo gần 4 cây số gồ ghề đá, cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới đỉnh núi trong tiếng gió vù vù như xé vải, nhìn xuống dưới, hồ Loch Leathan lặng im như dải lụa vắt hờ trên vai gã khổng lồ xấu xí.

Nếu là fan của bộ phim "Chúa tể những chiếc nhẫn", chắc bạn sẽ nhận ra đỉnh Ông già Storr từng là đại cảnh ấn tượng trong hành trình tiêu hủy chiếc nhẫn của thầy trò Gandalf.

A855 - con đường khám phá phía Bắc hòn đảo Skye

Đỉnh Ông già Storr

“Hãy nói với em đó là thiên đường, nơi mọi người đều mỉm cười hạnh phúc. Hãy nói rằng, có một nơi như vậy dành cho em và anh” (lời ca khúc "Tell me there's a heaven") – giọng Chris Rea khàn khàn vang ra từ chiếc loa nhỏ trên xe.

Dưới màn trời xám, mờ mịt tuyết, tiếng piano réo rắt như thể tiếng vọng từ nơi nào đó rất xa, hai kẻ lang thang chúng tôi, lặng yên trong chiếc campervan, xé màn sương đi tìm nơi trú ẩn.



Trời sập tối rất nhanh, chúng tôi quyết định dừng tại một điểm không xa đường cái. Mưa rả rích suốt đêm, những âm thanh lộp độp như một bản nhạc đầy ngẫu hứng.

Sáng hôm sau, khi bước chân ra ngoài, chúng tôi nhận ra nơi mình dừng lại từng là chiến trường nổi tiếng Glen Shiel, nơi liên quân người Jacobites và Tây Ban Nha thất thủ trước sức mạnh của quân đội Anh ngày 10/6/1719. Không nhầm lẫn gì nữa, chúng tôi đã qua đêm ngay trên bãi tha ma của chiến trường.

Lâu đài Urquhart bên hồ Loch Ness

Chiếc campervan lầm lũi chạy trong sự yên lặng đến choáng ngợp của thiên nhiên, những ngọn núi cao dần bị nuốt chửng trong màn sương mù mịt. Chúng tôi đang tiến về hồ Loch Ness. Cảm giác được tận mắt nhìn ngắm hồ Quái vật nổi tiếng thế giới khiến tôi háo hức, nhấp nhổm không yên. Nhưng thực tế, chẳng có con quái vật nào trồi lên hết. Dù vậy, huyền thoại về thủy quái hồ Loch Ness vẫn thu hút cuộc săn tìm qua hàng thế kỷ. Thậm chí, có hẳn một bảo tàng về lịch sử các chuyến thám hiểm lòng hồ, nhưng có vẻ càng tìm kiếm thì dấu vết con quái vật càng mất hút.

Trải suốt 23 dặm trên trung tâm của cao nguyên Scotland, hồ Loch Ness vẫn yên ả như chưa từng có bất kỳ cuộc “xâm lược” nào trước đó.



Chiếc campervan chạy ra đường A96, xuyên rừng hướng về phía thị trấn Elgin. Cả khu rừng đang trải qua cuộc "lột xác", từng tầng lá đỏ phủ dày, như thể ai đó trang trọng trải lớp thảm chào đón du khách.

Tuyết rơi ở vùng Aberdeenshire

Chúng tôi ghé thăm nhà thờ Trung cổ Elgin, một trong những di tích Thiên Chúa đẹp nhất Scotland, được xây từ năm 1224. Nằm lặng lẽ trên lớp thảm xanh mượt, những tàn tích còn lại của Elgin dễ khiến người ta quên rằng sự sống đã từng tồn tại nơi đây. Trong khoảnh sân nhà thờ, những tấm bia mộ lớn nhỏ đứng nằm ngổn ngang, như một lời chào gửi đến từ phía bên kia thế giới.

Nhà thờ Trung cổ Elgin

Những cuộn rơm khô trên đồng chờ mang về cho gia súc

Scotland là vùng đất nổi tiếng với bộ sưu tập các “lâu đài ma” từ thời Trung cổ. Lần theo lời nguyền “Thomas the Rhymer”, chúng tôi tìm đến Fyvie, một lâu đài cổ kính được xây dựng từ thế kỷ 13.

Vốn là một pháo đài cổ, lọt thỏm giữa khu đất rộng lớn, Fyvie từng thuộc sở hữu của 5 dòng họ. Nhưng điều khiến lâu đài Fyvie nổi tiếng lại chính là những truyền thuyết rợn người, cùng lời nguyền “Thomas the Rhymer”, rằng sẽ không có dòng họ nào tồn tại quá hai đời tại đây. Lâu đài còn được ma mị hóa hơn nữa bằng câu chuyện về 3 “viên đá than khóc”, hiện đặt trong một căn phòng đặc biệt, nơi từng chôn cất nữ chủ nhân đầu tiên của Fyvie.

Lịch sử đã ghi nhận vài cái chết kỳ lạ tại lâu đài này, theo đó, Fyvie càng trở nên bí hiểm. Hậu duệ của dòng họ cuối cùng sở hữu Fyvie, đã trao quyền sở hữu và khai thác cho chính phủ Scotland; từ đó, những đồn đoán về huyền thoại của tòa lâu đài trở thành lời mời gọi hấp dẫn đối với khách du lịch.

Lâu đài Fyvie

Rời lâu đài của những câu chuyện ma, chúng tôi bắt đầu hành trình trở về. Thong thả lướt qua những cánh đồng quê, những chiếc cối xay gió như vũ công nhún nhảy trên sàn diễn. Tuyết bắt đầu rơi dày, gần kín cả mặt kính. Chỉ trong một thời gian ngắn mà thời tiết thay đổi đến chóng mặt. Có lẽ địa hình đồi núi ở miền Trung Scotland cao hơn nhiều so với mực nước biển, nên tuyết mới dày đến vậy. Một màu trắng tinh khôi phủ dày từ đỉnh núi, tràn xuống rừng cây, rồi đến cánh đồng, tuyết như con quái vật màu trắng bám đuổi chiếc campervan không ngừng.

Vậy mà, khi chúng tôi về đến Dumfries thì chẳng còn một bông tuyết nào nữa...

Nhà thờ St. Andrews

Xe bắt đầu chạy trên con đường quen thuộc. Tôi biết, sau khúc quanh kia sẽ là thị trấn Kirkcudbright, là con đường High Street thân thương. Và sau cánh cửa màu trắng, là bà mẹ Scotland đang ngóng đợi chúng tôi trở về, trên bàn hẳn đã bày sẵn các món ngon cùng những tách trà sữa Yorkshire nóng hổi bên lò sưởi bập bùng...

FACTS & TIPS - Bạn nhất định phải biết những điều này: - Giá vé vào thăm lâu đài Trung cổ Urquhart bên hồ Loch Ness: 8,5 bảng/người - Giá vé Bảo tàng The Loch Ness Center & Exhibition: 7,45 bảng/người - Những nơi cho phép xe campervan, caravan được ở qua đêm hầu như đóng cửa trong mùa đông, tốt nhất là thuê khách sạn. - Các tòa lâu đài, nhà thờ ở Scotland nhiều nơi chỉ còn tàn tích, tuy nhiên đây là nét thú vị nhất định không thể bỏ lỡ khi khám phá đất nước này.

Bài: Kim Ngân