Chính thức ra mắt vào ngày 6/1/2017, cửa hàng LANEIGE THẾ HỆ MỚI tọa lạc tại số 238-240 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP HCM mở ra một chương mới cho thương hiệu làm đẹp của giới trẻ Châu Á này. Một không gian mua sắm đẳng cấp không khác gì thiên đường làm đẹp trên con phố Myeong-Dong, điểm nóng bậc nhất về thời trang và mỹ phẩm tại Seoul xuất hiện ngay tại trung tâm mua sắm sầm uất của Sài Thành.

Mỗi không gian được thiết kế khoa học và bày trí tinh tế, với thế giới vô vàn các sản phẩm thử và sản phẩm trưng bày. Khu vực Best Seller nơi tôn vinh những sản phẩm được phát triển độc quyền của Laneige, khu vực Makeup Studio nơi bạn có thể ngồi hàng giờ trong một không gian makeup chuyên nghiệp với hàng trăm sắc màu của son hai tông màu, của phấn nước, của kẻ mắt, cây cọ xung quanh.

Ngoài ra Laneige Spa tọa lạc tại tầng 2 sẽ là một không gian thư giãn sang trọng và hiện đại, mang đến cho bạn những liệu trình làm đẹp xứng tầm đẳng cấp của thương hiệu.

Cửa hàng Laneige thế hệ mới không chỉ giới thiệu diện mạo mới của thương hiệu mà còn là nơi đầu tiên tại Việt Nam bạn có thể tìm thấy những sản phẩm “độc” không thể tìm thấy ở bất cứ cửa hàng mỹ phẩm nào khác trên thế giới. Bộ sưu tập 7 xịt khoáng và mặt nạ đa sắc màu với nguồn dưỡng chuyên biệt phù hợp cho từng loại da.

Thế giới son thẻ Lip Card với vô vàn lựa chọn mang âm hưởng của tình yêu: Hear Me - Pick Me - Love Me - Catch Me. Mặt nạ ngủ dạng viên Sleeping Ball dưỡng trắng, nâng cơ, mặt nạ ngủ cho gót hồng mềm mượt … và còn rất nhiều những điều bất ngờ khác đang chờ đón các tín đồ làm đẹp.