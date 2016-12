Làm thế nào để có thể thật nổi bật và cuốn hút trong những buổi tiệc cuối năm? Đó là câu hỏi chung của tất cả phái đẹp chúng ta trong thời điểm này. Có những bộ đồ được để dành riêng cho dịp đặc biệt này nhưng chưa chắc các bạn đã biết cách để phối cho sao thật "đặc biệt".

Hãy tham khảo những món "bảo bối" dưới đây mà Đẹp dành riêng cho các cô nàng tiệc tùng trong dịp cuối năm!

Bodysuit khoét cổ sâu

Khi diện những chiếc đầm hoặc jumpsuit có cổ chữ V sâu như bộ jumpsuit sequin lấp lánh của Lulu’s, chắc chắn bạn phải sở hữu ngay bộ bodysuit cổ sâu có chức năng nâng cấp tối đa cho vòng 1 và quan trọng là đường dáng cực chuẩn để hỗ trợ cho trang phục ngoài trở nên hấp dẫn và hoàn hảo nhất mà không vấp phải mọi sự hớ hênh nào!

Quần màu da cá tính

Thời trang cut-out dường như luôn là xu hướng gây sốt trên toàn cầu, không chỉ vì chúng quá đẹp mắt và thu hút, mà còn là phương tiện giúp bạn có thể phô diễn hết mức da thịt và đường cong nóng bỏng của mình. Những cô nàng đình đám như Miley Cyrus hay Ellie Goulding đều chuộng các bộ cánh cut-out này để có dịp làm “bỏng” thảm đỏ trong mỗi khi xuất hiện và đọ sắc cùng nhau. Nhưng, mấy ai có thể can đảm với mốt “không quần” như sao, và câu hỏi liệu có phụ kiện nào có thể làm tốt nhiệm vụ vừa giúp bạn cảm thấy an toàn, tự tin, vừa không "can thiệp" quá nhiều vào những thiết kế táo bạo ấy? Câu trả lời là có! Hãy thử nghiệm chiếc quần màu da Span’x Skinny Britches đầy co giãn và thoải mái này để không phải bỏ lỡ bất cứ chiếc đầm cut-out nào nhé!

Áo yếm hiện đại

Một số chiếc đầm buộc dây dạng yếm vô cùng hấp dẫn và bắt mắt khiến bạn phải phát cuồng lên, song tìm được một trang phục lót hoàn hảo để phối cùng lại là một thách thức không hề nhỏ. Hãy để body suit dạng yếm của hãng Yummie by Heather Thomson giúp bạn tôn lên đường dáng chuẩn nhất từ chiếc đầm cổ yếm yêu thích của mình.

Váy lót đa năng

Với form dáng ôm sát và chất liệu mượt mà của chiếc váy slip dress Maidenform được thiết kế quyến rũ thế này của, bạn có thể vận dụng để mặc theo nhiều cách khác nhau để tạo nên những phong cách thời trang độc đáo nhất. Mặc 1 dây khi đi cùng với chiếc đầm ren 1 bên vai tương ứng hoặc nếu muốn mặc các thể loại áo ống, cúp ngực, bạn chỉ cần lấy dây áo ra là được.

Bodysuit đen kinh điển

Không nghi ngờ gì nữa, nếu bạn là fan cuồng của những trang phục xuyên thấu, hãy trang bị ngay một set bodysuit màu đen cổ điển để những chiếc váy maxi hay sequin xuyên thấu của Forever 21 kiểu này sẽ không còn là những lựa chọn quá xa xỉ với những cô nàng khó tính và nhút nhát nữa. Bạn sẽ thật lộng lẫy, cá tính song cũng không quá phô trương và sẽ luôn cảm thấy thoải mái để khoe các đường cong của mình một cách kín đáo nhất.

Bodysuit nhiệm màu

Là nhân vật cuối cùng nên bộ trang phục lót body suit đa năng này cũng là một “trùm cuối” khá lợi hại mà bạn phải thủ sẵn tại nhà. Khác với váy lót đa năng, bodysuit đa năng này được thiết kế tinh tế hơn để phù hợp với những loại trang phục kén dáng và cầu kỳ nhất. Cũng không giống bodysuit cổ điển, bodysuit đa năng có phần dây áo được tháo gỡ dễ dàng và được điều chỉnh linh hoạt theo ý muốn người mặc. Bộ bodysuit của Wolford sẽ giúp bạn thêm tự tin khi khoác lên những bộ cánh quyến rũ nhất và là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn đấy nhé!

Bài: Meggie@LN

Ảnh: Tổng hợp