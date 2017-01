Vài năm trở lại đây, Áo dài với các chi tiết cách tân đã trở thành xu hướng quen thuộc của phụ nữ Việt trong mỗi dịp Tết. Càng là những sáng tạo dựa trên thiết kế truyền thống, quý cô tân thời càng tôn được vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng, cũng như khai thác được nét quyến rũ một cách tinh tế. Để giúp nàng tìm được trang phục như ý muốn, chưng diện trong dịp Tết cố truyền đang đến gần, Đẹp Online xin gợi ý 10 địa điểm mua sắm Áo dài cách tân lý tưởng, bao gồm cả các thiết kế từ những nhà mốt tên tuổi cho tới những thương hiệu trẻ.

1. Hà Cúc

Vẫn giữ nguyên phom dáng mượt mà, cắt chiết nhẹ nhàng của các thiết kế truyền thống, Áo dài Hà Cúc khéo léo đan lồng cảm hứng hiện đại bằng những họa tiết vẽ tay, với bảng màu sắc tràn đầy hơi thở tươi mới. Lan tỏa bầu không khí sum vầy trên nền chất liệu gấm trang nhã, ấy là những cánh hạc bay, “mơn trớn” bên cành đào đông; là những chú sẻ non trong khu vườn xuân; là muôn loài hoa đua nhau nở rộ… “Gói” trong tấm Áo dài của Hà Cúc, đó còn là lời chúc sung túc, bình an cho cả một năm dài, hứa hẹn đem đến nhiều thay đổi tích cực, mới mẻ.

Địa chỉ:

- Số 8 Phố Huế, Hà Nội.

- 11 Lương Văn Can, Hà Nội.

- 79 Pasteur, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

- 151 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Facebook: https://www.facebook.com/HacucHN/

2. LAMY Design

Dù là năm đầu tiên ra mắt các thiết kế Áo dài, LAMY đã nhanh chóng tạo ấn tượng sâu sắc bởi thông điệp hướng về gia đình, với nền tảng là sự gắn kết bền chặt giữa các thế hệ. Không chỉ đem đến mùa Tết 2017 những mẫu Áo dài cho các chị, các mẹ, LAMY còn sáng tạo phiên bản “mini” dành tặng các “thiên thần nhí”, như truyền tải ý tưởng về sự thân thuộc, lan rộng cảm xúc yêu thương, ngọt ngào.

Địa chỉ:

- 332 Bà Triệu, Hà Nội.

- Số 3 Ngô Quyền, Hà Nội.

- 31 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

- 256 Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh.

- 39/3 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/lamyglamor/

3. Tiệm Hữu Là La

Tiệm Hữu Là La dường như đã quá quen với những quý cô mê đắm tà Áo dài mang đậm hồn Việt. Chẳng riêng bộ sưu tập Tết, thiết kế Áo dài “nhà Hữu” vẫn luôn giữ được nét mộc mạc qua cách thêu thủ công, với chất liệu đũi và tơ tằm, phảng phất tinh hoa của các nghệ nhân dệt vải. Bên cạnh các mẫu Áo dài điểm sắc xuân cho phái đẹp mùa sum vầy 2017, tiệm Hữu Là La cũng thiết kế bộ sưu tập dành riêng cho trẻ em, có kiểu dáng và họa tiết vô cùng phong phú.

Địa chỉ:

- 30 Hàng Bông, Hà Nội.

- 185F Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/tiemhuulalaa/

4. Tủ nhà Mây

Nếu có ai mặc Áo dài tay lỡ dịu dàng, diện quần culottes duyên dáng, khiến bạn trót ngẩn ngơ, thì chắc hẳn đó là “cô Mây” xuống phố. Bỏ qua những đường khúc chiết vòng eo, điểm làm nên sự khác biệt cho Áo dài của “nhà Mây” chính là phom dáng suông. Dù trơn màu hoặc điểm phớt hoa, thiết kế cách tân từ “Mây” luôn mang theo những ý niệm độc đáo. Sau mỗi tấm Áo dài trong “Tủ nhà Mây”, nàng sẽ khám phá ra một câu chuyện chứa đựng ước mong tròn đầy về năm mới bình an, viên mãn.

Địa chỉ:

- 22B Hạ Hồi, Hà Nội.

- 75 Triệu Việt Vương, Hà Nội.

- 109, A6 Trần Huy Liệu, Hà Nội.

Link Facebook: https://www.facebook.com/TuNhaMay/

5. Must Have

Không bó mình vào khuôn mẫu truyền thống, rằng Áo dài phải “kết đôi” với quần ống rộng, Must Have đem tới mùa Tết 2017 thiết kế áo lụa màu trầm, diện cùng chân váy voan thướt tha hoặc quần ống côn hiện đại. Nếu nàng mê mẩn phong cách nữ tính, pha lẫn sự quyến rũ thì Áo dài của Must Have thực sự là gợi ý tuyệt vời.

Địa chỉ:

- 52 Thợ Nhuộm, Hà Nội.

Link Facebook: https://www.facebook.com/must.haveee/

6. Khâu by CQ

Chẳng phải nhung cũng không là lụa, Áo dài của Khâu được chế tác trên nền chất liệu gấm, phủ đầy họa tiết hoa lá, làm nổi bật không khí mùa xuân. Để tăng tính ứng dụng cho thiết kế Áo dài vốn kết hợp cả 2 giá trị truyền thống và hiện đại, Khâu by CQ đã chú trọng lựa chọn chất liệu mềm mại, giúp phái đẹp cảm thấy thoải mái song vẫn khai thác được lợi thế vóc dáng.

Địa chỉ:

- 150B Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/khaubycq/

7. Nhà Nâu

Tách biệt khỏi xu hướng sử dụng nhung the, lụa, gấm, Nhà Nâu chọn chất liệu linen bình dị để làm nên những tác phẩm tuyệt mỹ, tạo điểm nhấn với đường thêu tinh tế, kiêu kỳ. Trong bộ sưu tập Tết của Nhà Nâu, nàng sẽ bắt gặp hình bóng thiếu nữ Việt xưa qua những tà Áo dài tay bồng mộc mạc, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh lịch “vang bóng một thời” với thiết kế cổ sen nhã nhặn, đài các và bị thu hút bởi các mẫu áo cách tân.

Địa chỉ:

- Lầu 2, 32A Thạch Thị Thanh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/nhanau29292/

8. Thủy Design House

Những mẫu Áo dài của “người đàn bà gấm” Thủy Nguyễn tựa như tác phẩm lưu trữ bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện giá trị nghệ thuật đậm nét. Ngoài những thiết kế Áo dài màu sắc rực rỡ dành cho Tết, ở Thủy Nguyễn Design House còn có các mẫu áo cách tân, được chau chuốt từ khâu chọn lựa chất liệu cho tới thêu đính họa tiết kỳ công, giúp quý cô “khắc họa” vẻ đẹp bay bổng.

Địa chỉ:

- Số 9 Tràng Tiền, Hà Nội.

- 132-134 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/thuydesignhouse/

9. Tochie

Là sự kết tinh của nghệ thuật thêu thủ công, tôn vinh giá trị truyền tống, Áo dài Tochie như đem chút hoài niệm “dệt” vào chất liệu nhung tưởng chừng đã cũ, làm “sống dậy” nét quý phái của người phụ nữ Việt xưa. Trên nền vải lụa tằm Hà Đông và nhung the mềm mại, những cành hoa đào, hoa chuông hay cánh chim bồ công anh thêu tay càng trở nên sống động, “thổi hồn” cho vẻ sang trọng, thanh lịch của phái đẹp thêm nồng đượm hơn.

Địa chỉ:

- Studio 251 Khâm Thiên, Hà Nội.

- 42 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/tochie2015/

10. Áo dài House

Áo dài House là nơi trưng bày, giới thiệu và bán những thiết kế từ những nhà tạo mốt hay các thương hiệu Áo dài nổi tiếng Việt Nam như Võ Công Khanh, Thủy Nguyễn, Magonn… Ở Áo dài House, nàng có thể tìm thấy đồng thời những mẫu Áo dài cách tân, được chế tác tinh xảo lẫn các thiết kế cổ điển, với dấu ấn thuần Việt từ chất liệu cho đến họa tiết.

Địa chỉ:

- 107 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Link Facebook: https://www.facebook.com/AoDaiHouseVN/

Bài: Ngọc Phạm

Ảnh: Tổng hợp