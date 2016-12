1. Nữ hoàng của bữa tiệc

Nếu bạn lựa chọn phong cách trang điểm đậm và ấn tượng với màu son đỏ thẫm đặc trưng của mùa Giáng sinh, thì hãy chọn màu phấn má nâu vàng hoặc nâu đồng (tùy theo sắc tố da) để tạo độ sắc sảo và góc cạnh cho gương mặt.

Với làn da không quá sáng, phấn má màu mơ vàng hoặc ánh cam vừa tạo khối

vừa tăng thần thái sang trọng cho gương mặt

Phấn má cam đào cùng nghệ thuật strobbing đem lại vẻ quyến rũ

Make Up For Ever – HD Blush màu India Rosewood, Pink Sand hoặc Peach Beige: 800.000VND

2. Gợi cảm như thiên thần Victoria's Secret

Taylor Hill - thiên thần của Victoria's Secret 2016 rất xinh đẹp trong lối trang điểm tự nhiên

Nếu bạn muốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên như những thiên thần nội y Victoria's Secret, màu má hồng đào thêm chút nhũ bóng sẽ khiến đôi má ửng lên một cách rất… gợi tình.

Đừng quên phong cách tối giản: viền kẻ mắt thật mỏng, son màu hồng đào hoặc màu nude thật tự nhiên, phấn mắt màu sáng kèm mascara cho hàng mi cong dày.

Lancome – Cushion Blush Subtil màu Sorbet Grenadine:1.000.000 VND

Shiseido – Luminizing Satin Face Color màu Camation: 850.000 VND

3. Cá tính mạnh mẽ

Bạn chẳng có ai để cặp kè vào đêm Giáng sinh? Chẳng việc gì phải ngại, hãy cứ trang điểm thật đẹp và đi “quẩy” cùng hội độc thân quyến rũ. Lối trang điểm cá tính nhấn vào đôi mắt đen huyền cùng màu má cam hoặc đỏ gạch sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho tuyên ngôn “độc lập – tự do – hạnh phúc”.

M.A.C – Powder Blush màu Burnt Pepper và Peachtwist: 600.000VND

Mẹo đánh má hồng: - Có thể sử dụng chính son môi bạn đang dùng để trang điểm cho má nếu bạn không đem theo má hồng - Chọn má hồng dạng lỏng nếu bạn tán má hồng ngay sau khi sử dụng kem nền, và chọn má hồng dạng phấn nếu bạn tán má hồng sau khi phủ phấn

Bài: Hammis