Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lễ Valentine 14/2 mà các đôi tình nhân háo hức mong đợi. Không phải vì cả năm họ hững hờ với tình yêu của mình mà vì ngày này, từ lâu đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người là một ngày mà cả thế giới cùng nhau nói lời yêu và để nhắc nhở rằng, dù có là ai, ở đâu hay làm gì, bạn hãy tạm gác lại tất cả, để dành cho tình yêu một ngày thật bình yên và trọn vẹn. Song, nhìn lại bản thân, bạn vẫn là cô nàng F.A, lầm lũi đi về một mình. Bạn luôn cảm thấy chán nản và dằn vặt số phận vì sao mình không phải là cô gái may mắn ấy?

Hãy thôi ca cẩm mãi bài hát số phận ấy đi, thay vào đó tự mình suy xét xem lý do gì mình vẫn còn là gái ế dù vẻ ngoài cũng không thu kém ai, lại còn giỏi giang, thông minh... Phải chăng tất cả mọi việc trên đời đều xuất phát từ một chữ duyên? Hay còn lý do nào khác? Hãy lắng lòng cùng Đẹp giải mã 10 lý do sau về tình trạng“ đơn thân lẻ bóng“của bạn nhé!

Chắc chắn phần lớn những cô nàng đã và đang“ế“ lâu năm luôn tồn tại những suy nghĩ như thế này:

1.“Mọi việc không đi đến đâu cả!"

Phàm làm việc gì cũng cần có một niềm tin và quyết tâm để thực hiện. Có thể là nó sẽ không đi diễn ra nhiều như mong đợi nhưng bạn cần phải nỗ lực hành động để làm chủ các tình huống chứ không phải ngồi đó than vãn“Mọi việc chả đi đến đâu“ hoặc “Không phải mẫu người trong mơ của tôi“. Khi bạn nghĩ đến việc tại sao người khác lại làm được, còn mình lại không? Thì bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn.



Markus Ernst, tiến sĩ tâm lý học và nghiên cứu dự án độc thân và hẹn hò tại Đức nói rằng “Tình trạng thất vọng vì bị vỡ mộng từ những mối quan hệ không thành trước đây có thể tạo nên một mối nghi ngờ lớn vào tình yêu trong bạn. Thất bại trong quá khứ không có nghĩa là bạn phải từ bỏ và đầu hàng. Hãy tự hỏi xem bản năng“ săn mồi“ của mình đã ổn định lại chưa và sàng lọc những kinh nghiệm từ quá khứ cho công cuộc tìm kiếm một đối tượng mới.



Và bài học thứ nhất là: hãy vứt nỗi sợ hãi qua một bên dù bạn đã ế trong 3 tháng, 3 năm hay 13 năm đều không quan trọng. Hãy mở lòng ra, nhưng quan trọng là mở mắt to hơn. Có lẽ mối quan hệ trước đây làm bạn đau khổ vì bạn đã không tỉnh táo để chọn yêu nhầm đối tượng.''

2. "Đàn ông tốt đều là “hoa có chủ"!

Bạn từng biết một người đàn ông khá tuyệt vời, anh ấy hài hước, hấp dẫn, bảnh bao nhưng đã có bạn gái? Nhưng đừng vì thế mà lấy làm chán nản, vẫn có nhiều anh chàng độc thân ngoài kia đang ẩn mình chờ bạn tìm kiếm. Tiến sĩ Markus Ernst luôn khuyến khích hội nữ độc thân bằng câu nói ví von rằng: "Dĩ nhiên là khi nhiều người hít thở bầu không khí tại một cái chợ thì không khí sẽ ngày càng ít đi, tuy nhiên, không vì thế mà người ta chịu nín thở. Hãy ra nơi khác và tìm kiếm bầu không khí cho mình".



Giống như việc người ta sẽ muốn tìm kiếm một nửa của mình bằng việc thử hết mọi khả năng có thể. Ví dụ như kết bạn qua các website hẹn hò uy tín hoặc thử nghiệm một thú vui mới như khiêu vũ, chơi golf hoặc đi du lịch một mình. Đó chính là những cơ hội tốt để bạn tìm thấy Mr.Right cho mình.





Đừng nhìn vào người đàn ông của người khác, hãy tự tìm thấy người đàn ông của riêng mình

3. "Tôi không phải là người hoàn hảo và chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ ràng buộc."

Hầu hết các phụ nữ độc thân đều có suy nghĩ này và luôn muốn làm tất cả mọi việc thật hoàn hảo, cả trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Hãy thành thật nào, bạn muốn hoàn hảo đến đâu? Lúc nào cũng phải mặc đẹp, tươi cười, đầy năng động và luôn tỏ ra dễ thương hay sao? Vậy sao bạn còn mong đợi một người đàn ông khác đến với mình?



Ở bên bạn bè, bạn sẽ cảm thấy an toàn và không tỏ ra khó chịu hay chỉ trích này kia. Theo nghiên cứu của PARSHIP về tình trạng độc thân-hẹn hò tại châu Âu từ năm 2008, có đến 32% phụ nữ Đức còn độc thân có quá nhiều sự cầu toàn và 68% còn lại thuộc về những người khôn ngoan. Hãy sống bớt hoàn hảo để được hạnh phúc và đó là khuyên từ tạp chí về phụ nữ nổi tiếng của Đức BRIGITTE.









Không ai hoàn hảo cả, hãy chấp nhận bản thân và chấp nhận người khác

4. "Tôi muốn chia sẻ cuộc sống của mình với một ai đó. Nhưng tôi không muốn bị anh ta làm đảo lộn cuộc sống của mình."

Bạn có nhìn thấy vấn đề của mình không? Này nhé, bạn đang hình dung về những giọt bia đang tràn ra, rơi xuống chiếc bàn coctail yêu thích của bạn hay chiếc quần đùi bẩn của hắn dù cách xa 100m vẫn còn nghe mùi bị vứt trên sàn nhà và bạn cau có nhặt lên hoặc chiếc bàn ăn đáng yêu của bạn chất đầy tờ rơi mà hắn mang về?



Thôi nào, không phải đàn ông nào cũng ở bẩn hay bừa bộn cả đâu. Nếu có, thì trường hợp đó là khá ít. Hãy nghĩ đến vào những điều khác.

Khi chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng trở nên nguyên tắc và khó chịu. Đây là một điều không tốt. Nhưng mặt khác, điều này lại nói lên việc chúng ta sẽ biết rõ mình muốn gì hơn. Đó là thứ mà mỗi người nên có trong một mối quan hệ và bạn vẫn có thể sống được theo cách đó nếu những ràng buộc và thiếu sót của đối phương không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bạn.



Một người đàn ông thực sự sẽ là người đảm nhận việc chăm sóc nơi ăn chốn ở cho bạn, điều đó là chắc chắn. Nhưng làm gì thì làm, họ cũng mong bạn hiểu tấm chân tình của họ và đáp lại tình cảm ấy.





Phụ nữ quá nguyên tắc đôi khi sẽ vuột mất cơ hội của chính mình

5. "Lũ đàn ông chỉ muốn lên giường với tôi thôi."

Một khảo sát cho thấy có đến 19% đàn ông độc thân tại Đức luôn muốn tìm kiếm các mối quan hệ xác thịt và 22% muốn vừa có mối quan hệ nghiêm túc và cũng muốn có vài mối tình một đêm nóng bỏng, 59% còn lại là các đối tượng biết vun vén cho một mối quan hệ lâu dài.



Bạn thấy đấy, không phải người đàn ông nào cũng mang họ Sở cả và cũng đừng là nàng hủ nữ của thập niên nào đó vì xét cho cùng, Sex vẫn là một yếu tố khá quan trọng quyết định một mối quan hệ lâu dài. Hãy quan sát, tìm hiểu và quyết định lựa chọn một đối tượng tốt nhất cho mình.





Tình yêu và tình dục luôn song hành, phụ nữ thông minh luôn biết làm chủ tình huống

6. "Tôi là người luôn bị bỏ rơi."

Ai cũng biết rằng, sau mỗi cuộc chia tay, vết thương để lại trong trái tim mỗi người là khá lớn. Nhưng không vì thế mà bạn trốn tránh tất cả những người đàn ông khác. Hãy tự hỏi xem, bạn có nhận ra được các vấn đề trong thái độ cư xử cũng như các mối quan hệ mà mình từng trải qua?



Sau khi tự phân tích và hiểu rõ của bản chất vấn đề, bạn sẽ giải quyết được khúc mắc của mình. Sẽ không có mối quan hệ nào lặp đi lặp lại cùng một tiến trình và kết quả như nhau cả. Hãy thoát khỏi tâm thế từng là một “nạn nhân“và bắt đầu nắm trong tay quyền quyết định số phận cho chính mình.





Đừng mãi là“nạn nhân“ đáng thương, hãy định đoạt hạnh phúc của chính mình

7. "Tôi đang chờ đợi một tình yêu đích thực"

"Số mệnh mách bảo rằng, tôi sẽ tìm thấy tình yêu đích thực." Cũng có thể đấy. Nhưng chắc chắn rằng bạn không phó mặc cuộc đời mình vào cái gọi là số mệnh, hãy biết hành động! Giống như câu chuyện bạn tìm được một công việc mơ ước và hãy đuổi hết những ứng viên khác đi, hay là bạn sẽ làm điều ngược lại? Hãy tìm thấy người làm cho mình rung động thật sự.



Thay vì chờ đợi một tình yêu đích thực đến với mình, bạn nên làm mọi thứ có thể để tìm thấy tình yêu và khi tình yêu ấy xuất hiện, bạn cũng đã thực sự sẵn sàng rồi. Khi bạn sống thật tự tại và hài lòng với bản thân, thì chắc chắn những gì tốt nhất sẽ đến với bạn.





Hành động nào, đừng ngồi chờ tình yêu đến gõ cửa!

8. "Tôi quen biết quá ít đàn ông."

Khi bạn không phải sống trên dãy núi Alp hoang vắng thì về mặt lý thuyết, mỗi ngày bạn đều có cơ hội gặp gỡ được khá nhiều chàng trai. Các địa điểm công cộng nhiều người lui tới như các trạm xe, sân ga, khu phố dành cho người đi bộ hoặc tại nơi làm việc. Bạn không cần phải tiếp cận và làm quen với tất cả, chỉ cần với những đối tượng trong tầm ngắm mà bạn để ý tới mà thôi. Hãy sử dụng vũ khí bí mật của mình, đó là luôn mỉm cười.

Hãy vạch ra những điều mới mẻ cho mình và thực hiện chúng mỗi việc một tuần, những việc mà trước đây bạn chưa bao giờ dám làm. Chẳng hạn như khi trong lúc chờ xe đến, hãy lấy hết can đảm đến ngồi kế bên một chàng trai dễ thương nào đó tại một trạm mà bạn hay lui tới hoặc đi một mình đến xem buổi hòa nhạc hay kéo theo cô bạn thân đi xem một trận đấu bóng.



Có thể bạn đã thử tất cả trong 51 lần, nhưng vẫn không có kết quả. Nhưng lần thứ 52 chuyện lạ sẽ xảy ra, vẫn còn tốt hơn một người đàn ông trước đây mà bạn không cần đến.





Bắt chuyện với anh chàng dễ thương đang đợi cùng chuyến xe như mình, biết đâu chuyện lạ sẽ xảy ra!

9. "Tôi khó mà yêu được ai."

Có nhiều cô gái chỉ dám quen một anh chàng vỏn vẹn trong 3 tuần rồi lặng mất và chắc chắn họ sẽ khiến các đấng mày râu không muốn gắn kết lâu dài. Không thể tồn tại một mối quan hệ trong tình trạng một người trong đó luôn cảm thấy bất an và lo lắng.



Vậy thì phái đẹp phải làm gì? Để có thể tìm thấy yêu nghiêm túc, bạn cần phải sẵn sàng mở lòng và sống với cảm xúc thật của mình dù có đôi khi, trong một số trường hợp, bạn có thể bị tổn thương. Nhưng,“no pain no gain“, hãy can đảm vượt qua những giới hạn và“cơ chế phòng ngự“ xưa cũ của bản thân và cho người ấy một cơ hội để đến và yêu bạn.



“No pain, no gain“, đừng vì quá khứ đổ vỡ mà rơi vào“trạng thái phòng ngự“ quá lâu

10. "Người yêu cũ mới là tình yêu lớn của đời tôi."

Đó là suy nghĩ của một số phụ nữ độc thân và một kết quả khảo sát cho thấy: 30 phần trăm phụ nữ độc thân tại Đức nghĩ rằng, người yêu cũ chính là tình yêu lớn của đời mình nếu như mối quan hệ ấy không bị đổ vỡ.



Đó có thể vì bạn chưa tìm thấy người đàn ông mới tuyệt vời hơn người cũ mà thôi, đừng so sánh, hãy lựa chọn điều gì là tốt nhất cho mình, nếu người cũ hoàn hảo như vậy, tại sao hai bạn lại không đến được với nhau?



Chỉ có bạn mới là người quyết định hạnh phúc cho mình chứ không ai hết. Người yêu cũ của bạn có thể cũng đang hẹn hò với một người khác. Vậy tại sao bạn phải khư khư giữ lấy hình bóng cũ ấy? Tại sao bạn không thử tìm kiếm và mở ra một cánh cửa mới cho mình?



Hãy nhớ những điều này và hạ quyết tâm thực hiện nó thật tốt để năm sau, nhỡ đâu bạn sẽ đón ngày lễ tình yêu cùng người yêu mới thật tưng bừng thì sao, ai mà biết được!





Qúa khứ đã qua rồi, hiện tại đang ở ngay bên cạnh bạn để bạn mở cánh cửa mới và tìm thấy hạnh phúc

Bài: Meggie@LN

(Theo Tạp chí Birgitte, Đức)

Ảnh: Tổng hợp