Viễn cảnh ngày Tết xông nhà trên "Phây", lì xì bằng like và thăm viếng qua mạng xã hội khiến tôi thấy Tết nhất thật tiện lợi. Cụng ly trên "Phây" hẳn sẽ giúp giảm triệt để tai nạn giao thông. Lì xì nhau bằng like và đôi dòng bình luận hẳn tiết kiệm được ối tiền.

Tết nhất, khắp trên các “nẻo đường Phây", sẽ tràn ngập lời chúc năm mới. Ai cũng có hàng trăm, hàng nghìn kết nối bạn bè cần gửi lời chúc an khang thịnh vượng. Để rồi dần dà, người ta đón Tết trên "Phây" nhiều hơn ngoài đời thực. Thay vì du xuân, người ta du hành trên "Phây". Có khi chả cần sắm Tết, chỉ cần mặc quần áo đẹp, trang điểm thật xinh, chụp một tấm hình rồi đăng lên "Phây" là đủ.

Tết này, nhà bạn đã có wifi hay 3G chưa?

Từ bao giờ nhiều ông chồng chỉ biết vợ buồn khi đọc được đôi dòng than thở trên "tường" của vợ?

Từ bao giờ người ta nắm bắt tình hình thiên hạ nhanh hơn cả tình trạng con cái mình? Có người lo lắng cho vài dòng trạng thái buồn của “500 anh em” trên mạng, gân cổ, à không, gân tay nổi cuồn cuộn gõ phím mà không hay đôi mắt buồn bã của đứa con trong góc nhà. Không ít bậc cha mẹ đọc đâu đó trên mạng về những điều tai hại khi cho con sử dụng smartphone, Ipad, ra sức cấm con chơi, nhưng chính mình lại đang online từng giây phút. Và Tết - Chúng ta đang dành thời gian đón Tết với gia đình hay khoe Tết với thiên hạ?



Hôm rồi, trong cuộc trò chuyện với nhà thơ Hồng Thanh Quang về chủ đề “Buông máy xuống, yêu nhau đi!”, chúng tôi có nói đến việc người ta không còn phân định nổi đâu là con người thật, đâu là con người ảo. Những cái like trên "Phây" như thứ bùa mê dẫn dắt người ta. Có những người viết ra một status không phải để bày tỏ quan điểm mà là để có được nhiều like nhất. Và dần, họ nghĩ theo số like, sống theo lượng like.

Tết. Người ta hẹn hò nhau trên "Phây". Người ta gặp nhau ngoài đời để chụp ảnh đăng "Phây". Thay vì ngồi trò chuyện, ai nấy đều ôm chiếc điện thoại để trò chuyện trên "Phây". Tết. Người ta du xuân chỗ này chỗ nọ để có nhiều ảnh đẹp trên "Phây". Người ta nói về Tết trên "Phây" để nhận nhiều like, nhiều chia sẻ, nhiều bình luận chứ chẳng vì quan tâm đến Tết. Tết. Người ta ăn mặc rõ đẹp, trang điểm rõ xinh, dùng đủ mọi ứng dụng, phần mềm chỉnh sửa cho ra bức ảnh đẹp nhất để nhận những lời tán dương trên mạng chứ không phải ở ngoài đời. Tết. Người ta trổ tài nấu nướng không phải chờ đợi gia đình thưởng thức mà để chụp ảnh và mong những lời trầm trồ trên mạng

Dường như mọi điều họ làm, mọi điều họ muốn đều phục vụ cuộc trình diễn mang tên “Tết của tôi trên Phây".

Nếu ai đó đóng "Phây" ngày Tết chỉ sống với đời thực thì chắc hẳn Tết sẽ rất chán, bởi cả xã hội đều đang "trên Phây". Bạn sẽ đi chơi với ai nếu không có "Phây" để hẹn hò? Bạn sẽ bị coi là tẻ nhạt cùng cực nếu "tường" nhà bạn không cập nhật gì chuyện ngày Tết.



Đã xa rồi cái Tết người ta thích quây quần bên nhau, nhìn vào mắt nhau, nói những lời thật tâm, riêng tư và tha thiết. Tết của ngày nay là nhìn vào điện thoại, "nói" lời nhiều like và khoe được nhiều ảnh nhất.

Và Tết, nhờ có công nghệ, có mạng xã hội mà người ta dù cả năm không gặp vẫn thấy chẳng hề hấn gì. Chỉ cần mỗi ngày qua "tường" nhà nhau, ấn một cú like là đủ thân thiết.

Vậy Tết này, nhà bạn đã có wifi hay 3G chưa?

Bài: Hoàng Anh Tú