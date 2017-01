"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh."

Câu đối như một nét văn hóa, in đậm trong tâm trí người Việt mỗi dịp xuân về. Bên mâm cỗ đầy sắc màu ấy, không thể thiếu những phong bao lì xì. Mừng tuổi trở thành một tục lệ quen thuộc ngày Tết. Phong bao lì xì tượng trưng cho lời chúc may mắn, sức khỏe và tài lộc. Ý nghĩa tốt đẹp của tục lệ này không nằm ở số tiền mừng mà ở thiện ý, nhận được hay cho đi đều được coi là điều may mắn.

1. Xuất xứ



Phong tục lì xì ngày Tết bắt nguồn từ Trung Quốc. Truyền thuyết kể rằng, có một con yêu quái thường xuất hiện đêm giao thừa, xoa đầu trẻ con, khiến chúng khóc thét và trở bệnh vào ngày hôm sau.

Có cặp vợ chồng già mãi mới sinh được mụn con trai. Tết ấy, 8 bà mụ hóa thành 8 đồng tiền, ngày đêm túc trực bên bé. Khi bé ngủ say, hai vợ chồng lấy giấy đỏ gói những đồng tiền này, đặt lên gối con. Nửa đêm, khi yêu quái xuất hiện, nhìn thấy những tia vàng sáng rực, liền bỏ chạy. Lì xì trẻ con ngày Tết ra đời từ đó.

2. Ý nghĩa của chiếc phong bao

Tiền mừng tuổi được đặt trong phong bao tượng trưng cho sự kín đáo, tinh tế của người Á Đông, bởi sẽ không có sự so bì, tị nạnh giữa những người được nhận. Hơn thế, chiếc phong bao sẽ khiến món quà trong đó trở thành bất ngờ thú vị.

Người Việt Nam ưa chuộng phong bao màu đỏ, bởi đó là màu của sự may mắn, phát tài.

Trong khi người Nhật, sử dụng phong bao màu trắng có ghi tên người nhận, thể hiện sự trân quý của người tặng. Còn người Hồi giáo tại các nước Châu Á như Malaysia, Singapore, Brunei lại sử dụng màu xanh như biểu tượng của hi vọng trong năm mới.

3. Bên trong bao lì xì



Người ta thường sử dụng những tờ tiền mới để mừng tuổi đầu năm. Tiền mới tượng trưng cho sự tinh khôi, mới mẻ, khởi đầu năm mới thuận lợi. Ngày nay, nhiều gia đình có xu hướng sưu tầm những đồng tiền mệnh giá thấp, được in mới đặc biệt cho ngày Tết. Tiền lì xì thường là những món tiền nhỏ, gồm cả tiền lẻ và tiền chẵn.

4. Trao gửi may mắn

Nên gửi phong bao lì xì kèm lời chúc sức khỏe, thành đạt cho năm mới. Hãy trao và nhận phong bao lì xì bằng hai tay, và chỉ mở sau khi người trao tặng đã ra về để thể hiện phép lịch sự. Nếu nhà có trẻ nhỏ, cha mẹ nên dạy bé nguyên tắc giao tiếp khi nhận tiền mừng tuổi, và cách trân trọng đối với người tặng lì xì.

Bài: Trần Yên Ly

Chuyên gia nghi thức quốc tế