Theo The Paper, các nhà khoa học phát hiện những em bé bú sữa mẹ sẽ tiếp nhận các loại thức ăn phong phú hơn.

Các chuyên gia nghiên cứu phát hiện có một số thời điểm quan trọng trong giai đoạn đầu đời của trẻ sẽ quyết định việc trẻ có dám mạo hiểm với thực phẩm trong tương lai hay không.









Ảnh minh họa. (Nguồn: thepaper.cn) Ảnh minh họa. (Nguồn: thepaper.cn)

Những đứa trẻ bú sữa mẹ sẽ muốn thử nhiều đồ ăn mới



So với những đứa trẻ uống sữa công thức trong giai đoạn sơ sinh, những đứa trẻ bú sữa mẹ sẽ muốn thử những đồ ăn mới lạ hơn, thậm chí nhiều khả năng là chúng sẽ thích nó.



Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trong thời kỳ cai sữa nếu cho trẻ tiếp xúc với nhiều loại rau củ sẽ khiến chúng thích ăn những thực phẩm xanh sau này.



Người phụ trách cuộc nghiên cứu này, giáo sư Benoist Schaal thuộc Trung tâm khoa học thực phẩm và vị giác Pháp, cho biết: "Cho trẻ tiếp xúc với những loại thực phẩm lành mạnh từ khi còn rất nhỏ có thể mang lại hiệu quả lâu dài về sau."



"Sự tiếp xúc đa dạng các loại thực phẩm từ khi còn nhỏ sẽ làm tăng khả năng đón nhận những khẩu vị mới," giáo sư Benoist Schaal nói.



Để thực hiện nghiên cứu, các chuyên gia đã theo sát 53 em bé từ giai đoạn sơ sinh đến khi trưởng thành. Thành quả nghiên cứu của họ được công bố trên tạp chí PLOS One.



Trong 10 ngày sau khi cai sữa, những người mẹ được yêu cầu cho trẻ ăn nhiều rau củ. Trong số đó có người cho trẻ bú sữa mẹ, có người cho trẻ uống sữa công thức.



Các chuyên gia phát hiện so với những đứa trẻ uống sữa công thức, những đứa trẻ bú sữa mẹ thích ăn rau củ hơn trong thời kỳ cai sữa.



Lên 6 tuổi, những đứa trẻ bú sữa mẹ và ăn nhiều loại rau củ khi cai sữa sẽ tiếp nhận các loại thực phẩm đa dạng hơn. Thậm chí, chúng muốn thử nhiều loại rau củ mới.



Trong khi đó, những đứa trẻ uống sữa công thức và sau khi cai sữa chỉ ăn củ cải xay sẽ là những đứa trẻ kén ăn nhất.





Ảnh minh họa: (Nguồn: brightside)

Sữa mẹ chứa cả sở thích ăn uống của người mẹ



Giáo sư Schaal nói rằng, sữa mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định sở thích ăn uống của trẻ bởi người mẹ có thể "truyền tải" thói quen ăn uống thông qua sữa mẹ.



Ông nói thông qua sữa mẹ, những đứa trẻ có thể tiếp xúc với rất nhiều mùi vị mà đa số những đứa trẻ không thích như mùi súp lơ xanh. Một phần mùi vị có thể chuyển hóa vào sữa mẹ và có thể được những đứa trẻ kiểm nghiệm, chúng sẽ biết người mẹ đã ăn những thứ gì.



Schaal cho biết: "Việc tiếp xúc sớm với đồ ăn ngay sau khi cai sữa rất quan trọng với những đứa trẻ".



Theo VietnamPlus