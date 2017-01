Trong những bữa tiệc với nhiều món thịnh soạn hãy ăn những món có nhiều chất xơ trước, sau đó mới đến đạm, tinh bột, cuối cùng là đồ ngọt. Mỗi món chỉ nên ăn một ít và khi thấy no đến 70-80% thì ngừng lại... Đó là những điều quan trọng bạn cần ghi nhớ để không bị tăng cân trong ngày Tết.

Quên đi nỗi lo cân nặng tăng nhanh vì ăn thả phanh ngày Tết, với 8 nguyên tắc sau, bạn không cần phải nhịn ăn, hoặc bóp mồm bóp miệng để giữ dáng, ngược lại vẫn có thể nếm đủ sơn hào hải vị của ngày Tết mà da vẫn đẹp, dáng vẫn xinh.

Hãy ăn những món có chất xơ trước

1. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, uống ngay một ly nước lọc cùng với chanh vắt, có thể thêm ít mật ong (nếu cần), để thanh lọc cơ thể và khởi động bộ phận tiêu hoá.

2. Trước mỗi bữa ăn hãy uống một ly nước ấm.



Sau đó bạn có thể ăn no... cành bụng nhưng thức ăn sẽ được tiêu hoá nhanh hơn. Nhanh đói nên bạn sẽ ăn nhiều lần trong ngày. Và ăn nhiều lần thì đâu còn sợ đói. Sau Tết cơ thể sẽ vẫn đẹp, da cũng đẹp hơn mà không phải nhịn đói nhịn khát để tránh tăng cân.

3. Nên ăn thường xuyên, 5-6 bữa nhỏ mỗi ngày, mỗi bữa cách nhau 2-3 tiếng

Ăn thường xuyên sẽ giúp bộ tiêu hoá được làm việc liên tục, không lười biếng, không có cơ hội dự trữ năng lượng ở dạng mỡ dưới da.





Món nhiều chất đạm nên ăn vào những bữa sớm, và khi cảm thấy no 70-80% hãy ngừng lại

4. Những khẩu phần ăn nhiều dinh dưỡng nên dồn vào các bữa sớm hơn trong ngày.

Càng về khuya càng không ăn nặng bụng, sẽ khó tiêu và khó ngủ. Vả lại ăn quá nhiều vào bữa tối và khuya thì cơ thể sẽ không có thời gian vận động, thức ăn sẽ được chuyển sang chế độ dự trữ ở dạng mỡ chứ không chuyển hóa thành năng lượng để cơ thể sử dụng ban ngày.

5. Trong những bữa tiệc với nhiều món thịnh soạn hãy ăn những món có nhiều chất xơ trước, sau đó đến đạm, tinh bột và đồ ngọt cuối cùng.

6. Nên tránh các món ăn có nhiều mỡ động vật, đồ chiên rán, nội tạng động vật vì hàm lượng cholesterol rất cao. Nhưng bạn có thể ăn mỡ từ cá, rất tốt.





Đồ ngọt luôn ăn cuối cùng và chỉ nên ăn ít thôi

7. Nếu muốn thực đơn phong phú thì mỗi món ăn nên một ít chứ đừng ăn một món cho đến khi no. Cảm thấy no đến 70-80% thì ngừng lại. 5-10 phút sau, bộ não sẽ báo cho bạn đã no là vừa.

8. Đừng uống bia rượu quá nhiều trong dịp lễ, lượng calories trong bia rượu cũng khá cao. Chất kích thích nên là thứ chúng ta thưởng thức chứ không cần phải uống cho đến khi say xỉn.



Theo tư vấn của Tiến sĩ Dược - MC Huyền Ny