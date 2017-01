New Year Honours là danh sách phong tước của Hoàng gia Anh quốc, được công bố vào ngày 1/1 hàng năm, nhằm tôn vinh các cá nhân có những đóng góp tích cực và cống hiến đặc biệt cho đất nước. Theo thông tin từ New Year’s Honours 2017, một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý năm nay chính là nhà thiết kế Victoria Beckham. Quý cô 43 tuổi sẽ được phong tước Sĩ quan đế chế Anh (The Most Excellent Order of the British Empire, viết tắt là OBE), ghi nhận những thành tựu trong ngành thời trang cùng các đóng góp không nhỏ cho hoạt động tình nguyện, xã hội. Đây cũng là danh hiệu mà chồng cô – danh thủ David Beckham từng được trao tặng vào năm 2003.

Victoria Beckham sẽ được phong tước OBE theo danh sách New Year Honours của Hoàng gia Anh quốc

Trước đó, chồng cô là cựu danh thủ David Beckham cũng đã được trao tặng tước hiệu OBE vào năm 2003, ghi nhận những cống hiến đặc biệt cho bóng đá nước nhà

Cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls sáng lập thương hiệu thời trang riêng kể từ năm 2008, khởi đầu là các dòng sản phẩm dành cho nữ với 2 bộ sưu tập được trình làng mỗi năm. Trải qua 8 năm, tuy không phải quãng thời gian dài so với các nhà mốt tên tuổi, song thương hiệu của nàng Posh đình đám một thời đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong ngành thời trang thế giới, khẳng định sức hút mạnh mẽ, không hề kém cạnh các “ông lớn”.

Tới nay, với doanh thu ổn định hơn 40 triệu USD mỗi năm, có cửa hàng flagship nằm ở vị trí đắc địa là Dover Street – khu phố mua sắm cao cấp sầm uất bậc nhất London, nhãn hiệu mang chính tên Victoria Beckham đã phần nào minh chứng cho khả năng kinh doanh của quý cô 43 tuổi. Không dừng lại ở thời trang, Vic còn hợp tác với thương hiệu mỹ phẩm Estée Lauder cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên vào tháng 9/2016. Và đến tháng 4/2017 tới đây, giới mộ điệu sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những thiết kế đầu tay cho trẻ em, do chính Vic đảm nhận vị trí sáng tạo trong dự án hợp tác với nhãn hàng Target.

Qua 8 năm, thương hiệu thời trang của Victoria Beckham đã tạo được vị thế riêng trong làng mốt

Nàng Posh đã cho ra mắt cửa hàng flagship tại Dover Street - khu phố "đắt đỏ" bậc nhất London

Ngoài những điểm sáng trong công việc ở lĩnh vực thời trang, Victoria Beckham còn là thành viên tích cực của các hoạt động xã hội. Trước khi trở thành đại sứ thiện chí của UNAIDS (Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS), Vic từng đồng hành cùng tổ chức Elton John AIDS Foundation trong suốt một thời gian dài. Cô đã đến thăm hàng nghìn trẻ em và phụ nữ bị HIV ở Nam Phi, thăm các cơ sở y tế và tìm hiểu những nghiên cứu về các biện pháp trị liệu cho căn bệnh thế kỷ…

Victoria Beckham trở thành đại sứ thiện chí của tổ chức UNAIDS kể từ tháng 9/2014

Đồng hành cùng tổ chức, nhà thiết kế tài năng đã có cơ hội đến thăm các trẻ em và phụ nữ mắc HIV ở Châu Phi, thăm khám các cơ sở y tế ở những nước nghèo và tìm hiểu về những phương pháp trị liệu căn bệnh này

Để có được ghi nhận ngày hôm nay, ngoài khả năng kinh doanh, hoạt động xã hội tích cực, Victoria Beckham còn tạo được thành công từ chính phong cách của riêng mình. Dựa trên gu thẩm mỹ cá nhân, bà mẹ 4 con đã lan tỏa được sức ảnh hưởng đến phái đẹp, tới những quý cô mê đắm sự tối giản, thanh lịch. Không theo đuổi trào lưu, Vic giữ trọn niềm say mê với các bộ cánh mang cảm hứng tối giản. Những trang phục làm nên cá tính của nàng Posh là các set đồ đơn sắc như đen, trắng hay ghi sáng. Suit hoặc các item matchy-matchy, mang họa tiết đồng điệu với nhau cũng nằm trong danh sách yêu thích của nhà thiết kế 43 tuổi.

Không chuộng sự hào nhoáng, Vic trung thành với phong cách tối giản

Những bộ cánh đơn sắc theo xu hướng minimalist, mang tông màu cơ bản như đen, trắng, xám luôn là lựa chọn hàng đầu của nữ ca sĩ đình đám một thời

Ngay cả khi "chơi trội" với màu sắc nổi bật, Vic vẫn giữ vững niềm đam mê với sự tối giản

Quý cô đa tài thường xuyên ưu ái suit, những bộ cánh matchy-matchy có sự đồng điệu đến tinh tế về phom dáng, màu sắc và họa tiết

Thêm một điều đặc biệt tạo nên sắc thái riêng của giọng ca nổi tiếng thập niên 90, ấy còn là giày cao gót. Bên cạnh túi xách, giày cao gót chính là phụ kiện mà Vic từng “ngầm thừa nhận” rằng sẽ trung thành đến suốt đời. Ngay cả khi mang thai con gái út Harper, cựu thành viên Spice Girls vẫn trưng dụng giày gót cao lênh khênh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cô dường như đang cố gắng thay đổi bản thân, làm mới mình bằng những đôi giày đế bệt.

Nếu có item nào là vật bất li thân của Vic, đó chắc chắn sẽ là giày cao gót. Nhà tạo mốt sinh năm 1974 "nghiện" giày cao gót tới nỗi, ngay cả khi mang thai cũng không hề "chịu khuất phục" bởi những đôi giày bệt.

Ấy vậy mà trong vài năm trở lại đây, Vic đã khiến toàn giới mộ điệu ngạc nhiên khi "phá luật" của chính mình bằng cách "kết bạn" với sneakers - thiết kế giày bệt từng bị cô xa lánh.

Chẳng những giày thể thao, sandals và slipper (giày xỏ) đế bệt cũng đã len lỏi xuất hiện trong tủ giày của quý cô nổi tiếng

Ngoài giày cao gót, có lẽ chỉ túi xách mới nhận được sự "sủng ái" của Vic. Trong giới thời trang, không ai là không biết Victoria Beckham sở hữu bộ sưu tập túi "đồ sộ" đến mức nào. Ấn tượng hơn cả, phải kể đến số lượng túi Hermès nhiều không kể xiết. Từng có thông tin cho rằng, Vic cùng với tín đồ thời trang Singapore Jamie Chua là 2 trong số những quý cô có bộ sưu tập túi Hermès lớn nhất thế giới.

Với mỗi dòng Kelly hay Birkin, Victoria Beckham đều sở hữu nhiều phiên bản khác nhau từ màu sắc, chất liệu cho tới kích cỡ

Bài: Ngọc Phạm

Ảnh: Tổng hợp