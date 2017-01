Bắt nhịp được xu hướng này, MUST HAVE mang đến BST "The Tet" với một dấu ấn thời trang sáng tạo và đầy phong cách với áo dài cách tân mix cùng những item không thể thiếu như: vest, sơ mi, trouser, miniskirt...

Áo dài cách tân chất liệu ren: quá đỗi nữ tính và tinh tế!

Áo dài cách tân mix cùng chân váy xoè tạo nên 1 tổng hoà thời thượng nhưng vẫn rất thanh lịch

Những chi tiết đính kết handmade hoa nổi, hạt sequin, ruy băng với cấu trúc 3D trên nền lụa màu sắc trang nhã được trau chuốt một cách tối đa tạo nên một vẻ đẹp thuần khiết sang trọng, thanh thoát đậm chất Á Đông, nhưng vẫn đầy nét hiện đại, tự tin mang đậm phong cách & tinh thần MUST HAVE.

Áo dài cách tân với phần cách điệu ngọc trai đầy sang trọng

Kết hợp giữa chiếc áo dài cổ điển và hoạ tiết ren cao cấp, chắc chắn chiếc áo dài cách tân này sẽ là must-have-item mà nàng nào cũng cần có trong tủ đồ Tết năm nay.

Cùng chiêm ngưỡng một vài thiết kế nổi bật khác trong BST "The Tet":

Những chiếc váy ren ôm sexy với điểm nhấn là choker nơ cá tính

Thiết kế của MUST HAVE khiến trang phục màu đen chưa bao giờ trở nên nhàm chán

Trang phục với chất liệu sheer và chi tiết thêu đắp ren đang là xu hướng nổi bật mùa Xuân Hè 2017

Nếu bạn ưa hích sự thanh lịch nền nã, đây chính là trang phục Tết dành cho bạn

THE TET: Available in store Address: No 52, Tho Nhuom Str, Hoan Kiem, Ha Noi Facebook: www.facebook.com/must.havee Hotline: +84 466 569 604 Instagram: musthave.theofficial

