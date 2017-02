Với "La La Land" được dự đoán là bộ phim sẽ chiến thắng giải thưởng “Thiết kế phục trang xuất sắc của năm” ở lễ trao giải Oscar năm nay, hãy cùng Đẹp Online điểm lại những tác phẩm đã đoạt được giải thưởng cao quý này từ đầu thế kỉ 21 đến nay.

1. Gladiator (2001)

Janty Yates đã khắc họa nên một câu chuyện đầy bi tráng của thời đại La Mã qua những trang phục sử thi được thực hiện kì công trong bộ phim Đấu Sĩ – Gladitor năm 2001.

2. Moulin Rouge (2002)

Nhà hát Cối xay gió đỏ chiếm trọn trái tim người xem không chỉ bởi chuyện tình đẫm lệ của chàng biên kịch và nàng kĩ nữ hay những tiết mục âm nhạc được dàn dựng xuất sắc mà còn nằm ở phần trang phục vô cùng lộng lẫy và bắt mắt. Lấy cảm hứng từ những trang phục Haute Couture đương đại, nhà thiết kế Chaterine Martin và Angus Starthie đã khiến cho nàng Satin của Nicole Kidman tỏa sáng như một viên kim cương.

3. Chicago (2003)

Trang phục góp phần không nhỏ trong việc kể chuyện, và điều này thể hiện rõ trong Chicago. Khắc họa rõ sự truy hoang và loạn lạc của thập niên 20 tại Thành phố Gió, những thiết kế trong Chicago đã mang về cho Colleen Atwood giải thưởng danh giá vào năm 2002.

4. The Lords of the Ring: The Return of the King (2004)

Chuyến phiêu lưu đậm màu thần thoại trong loạt phim Chúa Nhẫn không thể nào được trọn vẹn nếu thiếu đi những trang phục cầu kì do cặp đôi nhà thiết kế Ngila Dickson và Richard Taylor thực hiện.

5. The Aviator (2005)

Hình ảnh nữ minh tinh Katherine Hepburn và viên phi công Howard Hughes được tái hiện thành công không chỉ bởi khả năng diễn xuất tài tình của Cate Blanchett và Leonardo DiCaprio mà còn ở phần trang phục sang trọng và lịch lãm do nhà thiết kế Sandy Powell thực hiện.

6. Memoir of a Geisha (2006)

Nhà thiết kế Colleen Atwood tiếp tục giành được giải Oscar danh giá cho các thiết kế của mình trong bộ phim độc đáo này. Những trang phục do bà thiết kế xuất hiện đầy thuyết phục trong bối cảnh một nước Nhật hỗn loạn lúc giao thời.

7. Marie Antoinette (2007)

Nhà thiết kế Milena Canonero đã tái hiện không khí của những ngày cuối cùng trong lịch sử hoàng gia Pháp trọn vẹn qua những thiết kế của mình cho bộ phim "Marie Antoinette". Bà hoàng tuổi teen hiện lên tinh ngịch nhưng cũng không kém phần ưu tư qua những thiết kế pha trộn giữa phong cách Rococo và hiện đại.

8. Elizabeth: The Golden Age (2008)

Nữ hoàng nước Anh hiện ra đầy quyền lực qua các thiết kế của Alexandra Byrne. Qua “Marie Antoinette” và bộ phim này, có thể thấy những thiết kế sử thi được điểm thêm những nét hiện đại luôn để lại hiệu quả thị giác đầy thuyết phục.

9. The Duchess (2009)

Trang phục lịch sử lại một lần nữa chiến thắng tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất hành tinh. Michael O’connor làm sống lại hình ảnh nước Anh thế kỉ 18 trên màn ảnh rộng qua những thiết kế lộng lẫy dành cho nữ diễn viên Keira Knightley.

10. The Young Victoria (2010)

Bông hồng nước Anh Emily Blunt xuất hiện đầy tinh khôi nhưng cũng không kém phần cương định trong hình ảnh nữ hoàng Victoria qua những thiết kế tuyệt vời của nhà thiêt kế Sandy Powell. Một lần nữa, người phụ nữ tài năng này lại được trao cho giải thưởng danh giá của năm về trang phục cho các tác phẩm của mình.

11. Alice in Wonderland (2011)

Câu chuyện hoang đường và li kì của Alice được tăng thêm độ hấp dẫn bội phần bởi những thiết kế được nhà thiết kế Colleen Atwood đo ni đóng giày cho từng nhân vật kì dị trong sứ sở thần tiên này.

12. The Artist (2012)

Mark Bridges đã mang khán giả của thời hiện đại trở về thời hoàng kim của phim câm qua những thiết kế thanh lịch và sang trọng của mình trong bộ phim "The Artist". Bộ phim này cũng đoạt giải thưởng Best Picture trong năm đó.

13. Anna Karenia (2013)

Xã hội thượng lưu của Nước Nga cuối thế kỉ 19 hiện lên xa hoa tột đỉnh qua sự tái hiện của nhà thiết kế Jacqueline Durran. Kĩ thuật cắt may và thêu đính khéo léo, màu sắc tinh tế và đậm tính tự sự của các thiết kế trong phim đã mang lại cho nhà thiết kế giải thưởng danh giá vào năm 2013.

14. The Great Gatsby (2014)



Catherine Martin giành giải Oscar đầu tiên của mình cho những thiết kế xa hoa trong bộ phim Gatsby Vĩ Đại. Cộng tác cùng Prada, các thiết kế mang là cái nhìn đậm tính đương đại về một thập niên 20 đầy biến động.

15. Grand Budapest Hotel (2015)

Bữa tiệc thị giác trong "Grand Budapest Hotel" trở nên “tròn trịa” hơn với những thiết kế của Milena Canonero. Sử dụng màu sắc điêu luyện, các thiết kế trong phim là sự cộng hưởng hoàn hảo cho phong cách có phần lập dị của đạo diễn Wes Anderson.

16. Mad Max (2016)

Jenny Beavan kể nên câu chuyện thời hậu tận thế đầy thuyết phục chỉ qua những trang phục do mình thực hiện: những Bà Mẹ tinh khôi và mong manh trong chiếc váy trắng mỏng tang, nữ tướng Furiosa mạnh mẽ và gai góc trong bộ trang phục lấm lem dầu nhớt và hình tượng Joe Bất Tử đáng sợ.



Bài: Trí Võ

Ảnh: Academy Awards