Bất cứ fan trung thành nào của nhạc Pop quốc tế đều biết đến Mariah Carey. Ngoài giọng hát xuất sắc trải rộng nhiều quãng 8 và số lượng những bài hit không nghệ sỹ nào khác có thể bì kịp, nữ ca sĩ còn nổi tiếng với cá tính rất mực diva cùng những mối bất hòa với những đồng nghiệp của mình; mà điển hình nhất trong số đấy là với Jennifer Lopez và Nicki Minaj.

Khi được hỏi về Jennifer Lopez, câu trả lời của Mariah chỉ đơn thuần là "Tôi không biết cô ta..."

Và đối với Nicki Minaj, đó chính là những trận cãi vã nảy lửa trên sóng chương trình American Idol

Thề thốt không đội trời chung như thế, vậy mà khi nói đến chuyện phong cách, Mariah Carey lại nối bước theo phong cách của J.Lo và Nicki. Trong MV mới nhất "I Don't", nữ ca sĩ sở hữu 18 #1 trên bảng xếp hạng Billboard diện những thiết kế cut-out táo bạo của nhà thiết kế Bao Tran-Chi. Nhà thiết kế gốc Việt này cũng đã từng sáng tạo nên những thiết kế táo bạo cho Jennifer Lopez và Nicki Minaj diện tại các sự kiện lớn.

"Jenny from the Block" diện chiếc váy cut out táo bạo của Bao Tran-Chi trong đêm tiệc sinh nhật lần thứ 46 năm 2015

Thiết kế với những khoảng cut-out táo bạo này khiến nhiều người phải thốt lên "Jennifer Lopez đã trở lại ngôi vị người phụ nữ gợi cảm nhất thế giới."

Vốn nổi tiếng với phong cách sexy táo bạo, dễ hiểu khi thấy Nicki Minaj chọn cho mình một thiết kế dạ hội từ Bao Tran-Chi cho lễ trao giải MTV Music Video Awards.

Chiếc váy xanh này đã được bình chọn là một trong những trang phục đẹp nhất đêm.

Trong phân cảnh cuối của video, Mariah Carey diện một chiếc váy với phần cut-out táo bạo ở bên hông và trước ngực của nhà thiết kế Bao Tran-Chi. Thiết kế gợi cảm trong tông màu rực rỡ giúp nữ diva khoe trọn vẻ đẹp của mình. Mariah Carey đốt cháy chiếc váy cưới của mình như biểu tượng cho sự dứt khoát bước đi khỏi cuộc đính ước đổ vỡ của mình và tỷ phú James Packer.



Bà mẹ hai con trông vẫn rất trẻ trung và gợi cảm.

Thiết kế này có giá khoảng $1700 (khoảng hơn 38 triệu đồng)

Có thể nhận thấy Mariah Carey đã có nhiều nỗ lực thay đổi hình ảnh của mình gần đây. Cô trở nên trẻ trung, năng động và gợi cảm hơn rất nhiều. Hãy cùng thưởng thức MV của Mariah Carey tại đây:



Bài: Trí Võ



Ảnh: Vogue, YouTube, Bao Tran-Chi