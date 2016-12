Cả ba đoạn phim quảng cáo đều chất chứa những thông điệp về phụ nữ, thời trang và cái đẹp, tôn vinh vẻ đẹp nội tâm và sức mạnh tinh thần, song mỗi phim lại có chủ đề và cái hay riêng khiến người xem phải phát cuồng.

Cùng tìm hiểu ba đoạn phim quảng cáo làm mưa làm gió tại Anh nhé!

1. “With love from Mrs.Claus”

Đây là sản phẩm tâm đắc của hãng Marks&Spencer ra mắt giữa tháng 11 năm nay cho cuộc chiến phim quảng cáo hoành tráng và rầm rộ nhất nước Anh. Đoạn phim dài 3 phút có nội dung vô cùng hóm hỉnh và đáng yêu về sự xuất hiện của “Bà già Nô-en” hay còn gọi là bà Claus. Phim mở đầu với hình ảnh cậu bé Jake đang viết thư cho bà Claus để nhờ bà giúp đỡ một trường hợp khẩn cấp. Cậu bé muốn làm lành với cô chị gái vì đã lỡ để chú chó cắn hỏng đôi giày thể thao của chị và cậu muốn bà mang đến cho chị một món quà để bù đắp. Thế là, bà Claus phải vờ bảo chồng đi xa để có thể mình thực hiện nhiệm vụ bí mật này. Sau khi Santa Claus vừa rời khỏi, bà nhanh chóng thay đổi trang phục đỏ và lên đường với chiếc jet-ski hiện đại và sau đó là lái chiếc trực thăng R-DOLF, vượt qua vùng núi tuyết hiểm trở để đến nhà cậu bé Jake kịp ngay trong đêm…

Diễn viên được M&S “chọn mặt gửi vàng” cho nhân vật Mrs.Claus lần này không ai khác chính là Janet McTeer, nữ diễn gạo cội 55 tuổi người Anh với nhiều giải thưởng tại quê nhà trong sự nghiệp diễn xuất và từng được đề cử giải Oscar ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” trong phim Tumbletweeds (1999). Ngoài ra, bà còn được phong tước OBE (Officer of the Order of the British Empire) – “Sỹ quan đế chế Anh” trong buổi tiệc sinh nhật của Nữ hoàng Elizabeth năm 2008 về những cống hiến cho làng điện ảnh nước nhà. Janet có phong cách thời trang lịch lãm, quý phái và sự mặn mà của phụ nữ U50 khiến cho Mrs.Claus phiên bản thời hiện đại đẹp hơn bao giờ hết.

2. “The Tale of Thomas Burberry”

Có lẽ cái tên cũng đã nói lên phần nào về thước phim ngắn nằm trong chiến dịch quảng bá lễ kỷ niệm 160 năm tồn tại và phát triển của thương hiệu thời trang và nước hoa cao cấp Burberry xuất xứ từ nước Anh với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như Dominic West, Sienna Miller và Lily James. Đoạn trailer dài 3 phút xoay quanh câu chuyện của nhân vật Thomas Burberry, người cha đẻ đã lập nên Burberry vào năm 1856 khi ông chỉ 21 tuổi và đi tiên phong trong những thiết kế của hãng. Ông là cũng là người sáng chế ra loại vải Gabardine, một chất liệu chống thấm vào thời ấy và được quân đội sử dụng trong Thế chiến thứ nhất.

Công ty Burberry cũng đã tài trợ cho khoảng nửa triệu lính Anh loại áo khoác mưa Tielocken, tiền thân của Trench coach ngày nay. Một trong những nhà thám hiểm lúc bấy giờ cũng sử dụng chất liệu chống thấm ấy là Ernest Shackleton, người dẫn đầu đoàn thám hiểm Nam Cực định mệnh năm 1914 do Dominic West thủ vai. Đến năm 1937, Burberry tài trợ cho chuyến bay kỷ lục từ Croydon, Anh quốc đến Cape Town, Nam Phi và 2 phi công thực hiện chuyến bay ấy là Betty Kirby-Green và A.E.Clouston do Lily James và Domhnall Gleeson thể hiện đã khoác lên người trang phục của Burberry trong suốt hành trình trên chiếc Havilland DH.88 Comet Racer hay còn được gọi là Burberry Racer..

Bộ phim gây cảm hứng và ấn tượng sâu sắc đến người xem không chỉ bởi cốt truyện hay và hấp dẫn với một số nhân vật giả tưởng xuất hiện trong nhiều bối cảnh đẹp, mà còn một phần do dàn diễn viên thu hút với phong cách thời trang quyến rũ, thanh lịch đậm chất Anh của thế kỷ 19. Lily James tiếp tục nối gót 2 đàn chị Kate Moss và Cara Delevingne khi gia nhập gia đình lớn Burbery và là gương mặt đại diện cho dòng nước hoa, My Burberry Black. Trong khi Sienna Miller và Dominic West là cặp đôi vàng được Burberry hết mực ưu ái và lựa chọn cho vai diễn quan trọng tái hiện lại cột mốc lịch sử đáng tự hào của thương hiệu thời trang danh giá và lâu đời này.

"Nàng Lọ Lem" Lily James lần đầu tiên xuất hiện trong chiến dịch quảng cáo nước hoa My Burberry Black của Burberry

3. “The gift of beauty”

Năm nay, thương hiệu mỹ phẩm và ch ăm sóc da nổi tiếng của Anh-Boots đã cho tung ra một đoạn quảng cáo về Giáng sinh 2016 với thông điệp vô cùng nhân văn và ý nghĩa dành tặng cho một nửa của thế giới. Phụ nữ, dù là ai, ở đâu hay làm gì đều có quyền được làm đẹp và tận hưởng niềm vui bên gia đình và những người thân yêu, nhất là vào những dịp lễ Tết, khát khao sum vầy ấy lại càng dâng cao nhiều hơn. Nhưng, cuộc sống bộn bề những lo toan, cơm áo gạo tiền và bổn phận đối với xã hội như cái vòng lẩn quẩn khiến phụ nữ bị cuốn trôi vào đấy và quên mất đi niềm hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhất - cảm giác được nâng niu và yêu thương!

Dù chỉ vỏn vẹn 60 giây nhưng “The gift of beauty” chính là món quà đặc biệt và là lời tri ân chân thành mà Boots muốn gửi tặng đến nửa triệu phụ nữ Anh nói riêng và hàng triệu triệu phụ nữ trên khắp thế giới nói chung đã và đang gồng mình làm việc, ngày cũng như đêm hy sinh niềm vui riêng của mình để cống hiến sức lực cho cộng đồng trong ngày lễ Giáng sinh.

Tất cả 45 nhân vật xuất hiện trong đoạn phim là những lính cứu hoả, y tá, tình nguyện viên, nhân viên cấp cứu và săn sóc viên tại các trung tâm dành cho người già và người khuyết tật. Họ được mời đến trung tâm Boots để tận hưởng sự chăm sóc cơ thể toàn diện và sau đó là màn “lột xác” thần kỳ từ các sản phẩm làm đẹp của Boots trước khi được đoàn viên bên bạn bè và người thân. Trên nền nhạc tươi vui “Everybody’s Free (to Feel Good)” của giọng ca Kylie Minogue ở đoạn kết giống như lời Boots muốn nhắn nhủ: Này phụ nữ ơi, đã đến lúc hãy vui lên nào, bạn xứng đáng với điều đó, tất cả phụ nữ đều rất xinh đẹp và bạn đã làm cho xã hội đẹp hơn rất nhiều!

Bài: Meggie@LN

Ảnh: Tổng hợp