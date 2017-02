Phương My đã lựa chọn siêu mẫu đang rất nổi tiếng của Hàn Quốc Hee jung Park làm nàng thơ mới cho campaign Phương My Xuân - Hè 17. Hee Jung Park hiện đang là siêu mẫu rất nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô đang trực thuộc quản lý của công ty quản lý người mẫu hàng đầu New York: Muse Management.





Nếu nói về hình ảnh campaign của những thương hiệu thời trang cao cấp trong nước, thì Phương My được xem là một trong những tên tuổi nổi bật và ấn tượng. Hình ảnh campaign của thương hiệu Phương My luôn được giới mộ điệu thời trang chờ đón bởi sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp.





Năm 2014-2015, NTK Phương My lựa chọn hình ảnh mộng mị Á đông của siêu mẫu Hàn Quốc Kwak Ji Young làm nàng thơ, 2016 là hình ảnh đầy chất thơ của siêu mẫu Sam Romberger. Năm 2017, Phương My đã làm giới thời trang Việt Nam bất ngờ khi mang BST Xuân-Hè 17 “Tinh Khôi” sang Newyork chụp hình cùng với siêu mẫu hàng đầu thế giới Coco Rocha.









Tiếp nối những sự đầu tư nghiêm túc, chuyên nghiệp ấy, một lần nữa Phương My đã lựa chọn siêu mẫu đang rất nổi tiếng của Hàn Quốc Hee jung Park làm nàng thơ mới cho hình ảnh quảng bá bộ sưu tập Phương My Xuân-Hè 17.

Hee Jung Park hiện đang là siêu mẫu rất nổi tiếng tại Hàn Quốc.Cô đang trực thuộc quản lý của công ty quản lý người mẫu hàng đầu New York: Muse Management.

Với chiều cao lý tưởng 1m80 và khuôn mặt highfashion đậm chất Á Đông, Hee Jung Park liên tục xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn của Hàn Quốc: Harper’s Bazaar,Vogue Korea,Elle, Marie Claire, Dazed & Confused Korea.Và đặc biệt,5 lần xuất hiện trên W Korea trong năm 2016.

Bên cạnh việc lựa chọn các siêu mẫu quốc tế làm nàng thơ cho các BST của mình, NTK Phương My cũng rất chú trọng vào ekip chụp hình, những người sẽ thổi hồn cho các hình ảnh campaign của Phương My. Chính vì thế, hầu như các bộ hình của Phương My đều được chụp tại New York bởi ekip chuyên nghiệp hàng đầu mà NTK nào cũng ước ao được một lần hợp tác cùng.





BST Xuân-Hè 17 “Tinh khôi” lấy cảm hứng từ khoảnh khắc chuyển tiếp của đất trời từ tối đến sáng, khi vạn vật tỉnh thức sau giấc ngủ dài. Ánh nắng lan tỏa khắp nơi, xua tan sự u tối của đêm đen tượng trưng cho vẻ đẹp tươi mới của người phụ nữ. BST “Tinh khôi” chính là những điều mà nhà thiết kế Phương My muốn ca ngợi về người phụ nữ đương thời, họ có vẻ đẹp căng tràn, có ý chí và mãnh lực sống.





Luôn tiên phong trong việc ứng dụng những kỹ thuật dệt vải tân tiến nhất, NTK Phương My giới thiệu 5 chất liệu vải phù hợp với từng đặc điểm thiết kế của trang phục xuyên suốt BST Phương My Xuân Hè 2017. Vải lưới mỏng manh dành cho đầm dạ hội, vải tơ tằm dệt chìm họa tiết hoa anh đào, vải dạ dập nổi họa tiết nước, vải pha tơ tằm và dạ tạo nên hiệu ứng chìm, nổi của họa tiết lá. Toàn bộ chất liệu được dệt tại nhà máy trước khi thiết kế và cắt. Quy trình này đảm bảo độ phồng và gấp của chất liệu mà không cần quá nhiều đường nhúng hay xếp để duy trì hoàn hảo phom dáng đồng hồ cát của những mẫu thiết kế Phương My.







Tháng 4/2016, Phương My vinh dự xuất hiện trên tạp chí thời trang hàng đầu của Italy: Collezioni Haute Couture. BST Phương My từng xuất hiện tại nhiều sàn diễn thời trang quốc tế: London, Australia, Singapore, New York. Sản phẩm Phương My hiện có bán tại 30 cửa hàng trên 20 nước khác nhau. Phương My đang là một trong những NTK Việt Nam tiên phong đi đầu trong sự sáng tạo và chỉnh chu.

Bài: Thùy Dương

Photography: Zhang Jingna

Hair: Yoichi Tomizawa

Makeup: Tatyana Harkoff

Photo Assistants: Tobias Kwan, Michele Doying