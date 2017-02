Giấy mời show diễn Gucci Thu Đông 2017-18 là một chiếc đĩa than hai mặt. Mặt A của đĩa là giọng đọc của nữ ca sĩ Florence Welch tác phẩm “Song of Innocence and Experience” của nhà thơ William Blake. Mặt B của đĩa là giọng đọc của rapper A$AP Rocky đoạn trích “A love letter from Frederick Wentworth to Anne Elliot” trong tác phẩm “Persuasion” của nữ văn sĩ Jane Austen (tác giả của “Kiêu hãnh và Định kiến”). Những ai không có máy chạy đĩa than có thể sử dụng ứng dụng của Gucci trên điện thoại thông minh để tải những đoạn đọc cực kỳ ấn tượng của hai nhân vật này.

Giấy mời cực kỳ độc đáo và sáng tạo của Gucci cho show diễn Thu Đông 2017-18 sẽ ra mắt vào tối ngày 22/02/2017 (giờ Việt Nam)

Nữ ca sĩ Florence Welch dự kiến sẽ có mặt trên hàng ghế đầu của show diễn



Đĩa được bọc trong bao bì bằng giấy nâu với phần vỏ đĩa bọc ngoài có dòng chữ “What are we going to do with all this future?” được thiết kế bởi Coco Capitan theo phong cách chữ graffiti. Dấu ấn hình rắn của Giám đốc Sáng tạo Alessandro Michele là điểm nhấn trên đĩa than cùng với bức tranh tĩnh vật hình lọ hoa với dây sạc điện thoại iPhone tạo nên những điểm nhấn thú vị cho vỏ đĩa.





Đây là show diễn các thiết kế dành cho cả nam và nữ của Gucci cho mùa mốt Thu Đông 2017-18 sẽ được ra mắt vào cuối năm nay. Cùng đếm ngược đến 21:00 ngày 22/02/2017 để xem trực tiếp show diễn của Gucci trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan tại Đẹp Online!

Bài: Tuấn Anh

Ảnh: Gucci, Instagram