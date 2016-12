Lấy cảm hứng từ các đại lộ thời trang trên thế giới, “CANIFA - Fashion Street in the City” mang đến một mùa đông hoàn toàn khác biệt với những con phố đầy màu sắc tươi vui cùng nhiều hoạt động tràn đầy hứng khởi. Đây là nơi mọi người không những được chiêm ngưỡng những bộ sưu tập đặc sắc mang tính ứng dụng cao, sở hữu nhanh nhất những món đồ hot với tinh thần See Now Buy Now (Xem luôn, Mua ngay) mà còn được thưởng thức âm nhạc và các màn trình diễn nghệ thuật đường phố.

Trong hai tháng qua, các tín đồ thời trang đã có dịp trải nghiệm, khám phá 6 con phố thời trang từ Hà Nội đến Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hoá với nhiều phong cách vô cùng đa dạng. Nếu “Young Urban Street” là nơi các tín đồ thể hiện cá tính riêng, “Elegant Street” đem đến những xúc cảm tinh tế cho những chàng trai cô gái thanh lịch thì “Festive Street” lại là mảnh đất thăng hoa của thời trang dành cho cả gia đình.





Nhưng trên tất cả, CANIFA - Fashion Street in the City được tổ chức tại Quảng trường Times City (Hà Nội) vào đúng Noel tới (24/12) mới là sự kiện đặc biệt được mong chờ nhất vào dịp cuối năm.

Chương trình được tổ chức tại quảng trường Times City rộng 5.000 m2 với con phố thời trang và sàn diễn catwalk cùng những gian hàng thú vị đều được bố trí ngay sát mặt hồ.

Thay vì thưởng thức một bộ sưu tập như ở những con phố thời trang trước đó, người dân được chiêm ngưỡng đến 4 bộ sưu tập (BST) tương ứng với các chủ đề: BST Nhịp điệu đường phố - NTK Lê Hà, BST Con phố Cá tính - Young Urban Street, BST Con phố Thanh Lịch - Elegant Street và BST Con phố Lễ Hội - Festive Street. Trong đó, bộ sưu tập của nhà thiết kế nổi tiếng Lê Hà thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.

CANIFA mang tinh thần lễ hội thời trang đường phố đến với Viet Nam International Fashion Week Fall/ Winter 2016 qua bộ sưu tập "Nhịp điệu đường phố" của nhà thiết kế Lê Hà

Từng tu nghiệp tại Viện mẫu Thời trang cao cấp Paris - Châu Âu - cái nôi của thời trang thế giới - Lê Hà là cái tên đảm bảo cho chất lượng của những mẫu thiết kế mới nhất của CANIFA. Trong tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2016 - Vietnam International Fashion Week Fall Winter vừa qua, bộ sưu tập CANIFA by Lê Hà được công chúng đón nhận nhiệt liệt nhờ sự độc đáo về ý tưởng cũng như tính ứng dụng rất cao.

Đi theo xu hướng “Ready To Wear” và trào lưu thời trang đường phố đang lên ngôi ở làng mốt thế giới, các bộ sưu tập của CANIFA được đánh giá rất cao không chỉ vì thẩm mỹ mà còn ở khả năng ứng dụng linh hoạt, tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đều có thể mặc được đúng với tiêu chí Fashion for All – Thời trang cho Tất cả của CANIFA.

Sàn catwalk cũng là một dấu ấn thú vị khi bốn bộ sưu tập sẽ được trình diễn trên nền nhạc sôi động kết hợp với hiệu ứng nhạc nước. Đạo diễn catwalk lần này là siêu mẫu Thúy Hằng, đồng thời cô cũng sẽ đảm nhiệm vị trí vedette chính của đêm diễn.





Siêu mẫu thuý Hằng sẽ đảm nhiệm vai trò đạo diễn catwalk trong sự kiện “Lễ hội thời trang đường phố đặc biệt” của CANIFA Noel tới

Để giúp khách hàng có cơ hội thưởng thức thời trang, âm nhạc một cách thuận tiện, chuyên nghiệp, êkíp chương trình đã sắp xếp sân khấu ngay sát khu vực khán giả. Vì thế, giới mộ điệu có thể nhìn rõ thần tượng nhất, ngắm nhìn các bộ sưu tập một cách trọn vẹn nhất. Với tinh thần “Xem luôn - mua ngay”, mọi tín đồ thời trang đều có cơ hội nhận ưu đãi hấp dẫn từ chương trình "Mặc đẹp mùa lễ hội".





Fanzone sẽ là nơi các bạn trẻ được ngắm nhìn thần tượng của mình rõ nét nhất

Không dừng lại ở đó, Lê hội Thời trang Đường phố ĐẶC BIỆT NHẤT hành trình “CANIFA - Fashion Street in the City” còn khiến nhiều người vô cùng háo hức bởi những ngôi sao hàng đầu Việt Nam sẽ góp mặt trong chương trình: Diva Mỹ Tâm, Tiên Tiên, Justatee, ban nhạc Kick Off, DJ Tùng Anh, violon Trường Béo...

Lễ hội Thời trang Đường phố ĐẶC BIỆT NHẤT được tổ chức đúng vào Noel - thời điểm lý tưởng dành cho cả gia đình sum họp và vui chơi bên nhau từ 10h - 22h tại Quảng trường Times City ngay giữa lòng thủ đô xinh đẹp, hứa hẹn đem tới nhiều trải nghiệm vô cùng độc đáo và thú vị.

Ra đời từ năm 2001, CANIFA Fashion for All - Thời trang dành cho Tất cả - là thương hiệu thời trang ứng dụng uy tín hàng đầu tại Việt Nam, luôn nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người tiêu dùng thông qua những sản phẩm thời trang cơ bản, đa dạng, dễ mặc, bắt kịp nhanh xu hướng thế giới. “CANIFA - Fashion Street in the City” là chiến dịch mùa đông quy mô lớn của CANIFA, bao gồm chuỗi các sự kiện trình diễn thời trang và nghệ thuật kéo dài suốt mùa đông 2016 (từ tháng 10 tới tháng 12) nhằm mang tới cho Tín Đồ Thời Trang những trải nghiệm mới mẻ không những về thời trang đường phố mà còn là trải nghiệm phong cách sống hiện đại, trẻ trung nơi phố phường tấp nập.

