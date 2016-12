Sau khi “đổ bộ” tại 6 địa điểm hot nhất trên 4 tỉnh thành phía Bắc, cuộc hành trình dài mang tên CANIFA - Fashion Street in the City - Lễ hội Thời trang Đường phố đã “cán đích” một cách không thể đặc biệt hơn trong tiếng reo hò của hàng triệu cư dân có mặt tại Times City, Hà Nội. Bỏ qua những cuộc hẹn ăn chơi với mô típ đã quá “nhàm” mỗi dịp Giáng Sinh, năm nay người yêu thời trang thủ đô được “chiêu đãi” bằng một bữa tiệc độc, lạ và “chất” hơn nhiều.

Với âm thanh sống động, các gian hàng tấp nập, đèn hoa lấp lánh, bữa tiệc thời trang của thương hiệu CANIFA từ lúc chưa bắt đầu đã cực kỳ lôi cuốn. Nếu như đã quyết định dừng chân tại đây, bất kì vị khách nào cũng phải ở lại cho đến phút cuối cùng. Xuyên suốt bữa tiệc, thương hiệu Fashion for All đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thời trang, âm nhạc và trải nghiệm.

Xứng danh “bữa tiệc thời trang”, CANIFA - Fashion Street in the City khiến toàn bộ cư dân choáng ngợp khi lần lượt tung ra cả 4 bộ sưu tập mới nhất nằm trong Winter Collection 2016. Màn dạo đầu đầy hứng khởi với những bước chân tự tin và lan toả khí chất của những người mẫu trẻ đại diện cho sắc thái tươi mới mà CANIFA muốn truyền tải qua BST “Young Urban – Phố Cá Tính”.

Các nhà thiết kế tài hoa của thương hiệu CANIFA đã khéo léo tận dụng những chất liệu được giới trẻ ưa chuộng trong từng thiết kế trẻ trung và cực trendy như jeans, áo len, nỉ free-size... đảm bảo tính đa dụng khi diện đi chơi, đi học hay đi dạo phố.

Một trong những thế mạnh của thương hiệu Fashion for All chính là dòng sản phẩm CANIFA Kids. Có thể nói, các mẫu dành cho trẻ em của CANIFA đều toát lên sự hiện đại, “ăn chơi” không kém gì các set đồ người lớn.





Những item như trench coat, áo len dáng dài, áo khoác dạ…khiến cho các thiên thần nhí trông vô cùng lộng lẫy và bắt mắt.

Sự thành công của phần trình diễn mở màn còn đến từ giọng ca được giới trẻ cực kỳ yêu thích - nam ca sĩ Justa Tee. Các set đồ cá tính được trình diễn trên nền các ca khúc như Forever Alone, Tell me why…tạo nên sự kết hợp không thể ăn ý hơn.





CANIFA tiếp tục khiến người xem “đứng ngồi không yên” khi tung ra BST đã từng gây tiếng vang tại Vietnam International Fashion Week 2016 của NTK Lê Hà.





Với chất liệu chính là len lông cừu Úc và cashmere – chất liệu được coi là “vàng ròng” trên cao nguyên, toàn bộ các thiết kế nằm trong BST này đều theo đuổi một tinh thần chung đó là sự thanh lịch. BST Nhịp Điệu Đường Phố dành cho những anh chàng, cô nàng sành điệu, đam mê phong cách layering theo lối đẳng cấp.







Theo chị Nga, một nhân viên Ngân hàng, chia sẻ tuy luôn phải mặc những bộ đồng phục nhàm chán nhưng ngoài giờ chị laị chọn lựa cho mình trang phục trẻ trung năng động và đến với CANIFA - Fashion Street in the City chị “khá thích thú với những trang phục cực kỳ cá tính và ‘trendy’, chắc chắn đây sẽ là điểm hẹn shopping thường xuyên trong tương lai”.





Xen kẽ giữa phần trình diễn của các người mẫu nhí dễ thương với phong thái trình diễn vô cùng chuyên nghiệp. Đây mới được xem là những nhân vật chính đặc biệt nhất của show diễn!

“Save the best for the last” – CANIFA - Fashion Street in the City cũng không nằm ngoài quy luật đó. Màu sắc của Lễ Hội sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi gam đỏ rực rỡ. Điều đó dễ dàng lí giải vì sao CANIFA bung ra trong BST Festive – Phố Lễ Hội vào phần cuối của “bữa tiệc” thời trang. Lúc này, sàn catwalk như bùng nổ trong màu đỏ rực cùng với gương mặt vui tươi và háo hức của các người mẫu. Thế chỗ cho những bạn trẻ năng động, những dân công sở lịch thiệp, sàn catwalk giờ đây là sân khấu của những gia đình đang nô nức xuống phố đón chào mùa lễ hội.









Việc mix&match cho cả gia đình không còn là vấn đề bởi CANIFA đã thay bạn làm điều đó một cách vô cùng tinh tế. Thậm chí, việc “bê” nguyên một set đồ như vậy làm trang phục dạo phố, cả gia đình bạn đã đủ để “nổi bần bật” trong bất kỳ một sự kiện nào.





Một phần không thể thiếu trong bức tranh đầy sức sống CANIFA - Fashion Street in the City đó là cả rừng fan hâm mộ thời trang dưới khán đài. Không khó để bắt gặp những ánh mắt đang chăm chú dõi theo từng bước chân trên sàn catwalk, quyết không bỏ qua một bộ trang phục hay một ý tưởng phối đồ độc đáo, thú vị.

Hay có thể để dễ dàng nhận thấy nhóm các bạn trẻ lại rất hào hứng, không ngừng reo hò cổ vũ khi đến màn trình diễn của Mỹ Tâm, Tiên Tiên hay Violin Trường Béo. “Sôi động và cực chất, lâu lắm rồi tớ mới tham dự một sự kiện hoành tráng thế này”, nếu đi vòng quanh khu vực fanzone không khó để nghe những lời chia sẻ như thế.







