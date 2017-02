Giải thưởng âm nhạc thường niên uy tín Grammy 2017 vừa diễn ra tại trung tâm Staples, Los Angeles tối 12/2 (8h sáng 13/2 theo giờ Việt Nam) nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc xuất sắc. Buổi lễ quy tụ nhiều ngôi sao đình đám của làng giải trí, tạo nên tâm lý háo hức không chỉ bởi sự cạnh tranh trong các hạng mục đề cử, mà còn bởi câu hỏi “Sao mặc gì?” khiến bao người tò mò, chờ đợi khoảnh khắc ngắm nhìn các sao xúng xính váy áo, khoe dáng trên thảm đỏ.

Điểm nhấn nổi bật nhất trong đêm trao giải hôm nay chính là sự “phủ sóng” mạnh mẽ của gam màu ánh kim. Dàn mỹ nhân đình đám như Rihanna, Beyonce, Carrie Underwood, Celine Dion, Heidi Klum, Katy Perry v.v... đều lựa chọn những bộ cánh ánh kim lộng lẫy, bắt mắt để phô diễn vẻ ngoài hoàn hảo, thâu tóm mọi ánh nhìn trên thảm đỏ. Bên cạnh đó, những thiết kế khoe ngực, chân đầy gợi cảm vẫn được lòng nhiều người đẹp, khiến người nhìn vừa “bỏng mắt” vừa thích thú khi dõi theo những màn xuất hiện ấn tượng, lôi cuốn không khác gì một “show diễn” được đầu tư kỹ lưỡng.

Khác với hình ảnh hầm hố thường ngày, nữ ca sĩ Rihanna đẹp tựa nữ thần với mái tóc dài buông xõa, diện áo crop-top ánh kim và chân váy đen xòe phồng của thương hiệu Armani Prive, phối cùng ví cầm tay của Roger Vivier và trang sức Chopard

Paris Jackson, con gái của huyền thoại Michael Jackson gây ấn tượng mạnh mẽ với mái tóc ngắn xoăn nhẹ, nụ cười duyên cùng thiết kế đầm ánh kim với những đường cắt, xẻ tinh tế từ nhà mốt Balmain

Mỹ nhân Carrie Underwood lựa chọn đầm đỏ rực rỡ của Elie Madi, giày Jimmy Choo, chiếm lĩnh mọi sự chú ý trên thảm đỏ

Nữ ca sĩ của tuyệt phẩm một thời “My heart will go on” - Celine Dion diện đầm xanh của Zuhair Murad đầy gợi cảm, phô diễn sắc vóc trẻ trung đáng ngưỡng mộ

Bộ cánh ánh kim phối lông độc đáo của nhà mốt Tom Ford giúp Katy Perry nổi bật như một “bà hoàng” trên thảm đỏ

Khoác trên mình thiết kế đầm xuyên thấu sang trọng của Julien MacDonald, giày Giuseppe Zanotti và trang sức David Yurman, nữ ca sĩ Demi Lovato tự tin khoe đường cong và nhan sắc phảng phất nét bí ẩn đầy mê hoặc

Ngôi sao của loạt phim “Glee” Lea Michele lựa chọn bộ cánh đến từ thương hiệu Roberto Cavalli, diện cùng giày Charlotte Olympia và trang sức Dana Rebecca Designs thời thượng

Em gái của Beyonce, nữ ca sĩ R&B Solange Knowles xinh đẹp trên thảm đỏ trong bộ đầm ánh vàng lệch vai phá cách, sành điệu của nhà mốt Gucci

Siêu mẫu Heidi Klum khoe nhan sắc trẻ trung với đầm ngắn ánh bạc thời thượng của Philip Plein, tông xuyệt tông với giày cao gót Giuseppe Zanotti và trang sức Lorraine Schwartz

Cô nàng Kat Graham cũng là một tín đồ của sắc ánh kim khi diện đầm lệch vai bắt mắt của Jean Paul Gaultier, nhẫn Swati và hoa tai Le Vian trang nhã

Nữ ca sĩ Katharine McPhee đẹp hút hồn trên thảm đỏ với thiết kế đầm phối ánh kim của NTK Thái Nguyễn, cực ăn ý khi diện cùng giày Aldo và trang sức Sara Weinstock, Effy

Đầm đen phối sao rạng ngời từ nhà mốt Jenny Packham, giày Stuart Weitzman và trang sức Kimberly McDonald mang đến vẻ kiều diễm cho nữ ca sĩ nhạc đồng quê Hillary Scott (thành viên nhóm Lady Antebellum)

“Chủ xị” của đêm trao giải James Corden xuất hiện bảnh bao bên vợ Julia Carey. Cả hai cùng lựa chọn trang phục của nhà mốt Tom Ford để tỏa sáng trên thảm đỏ danh giá.

Không khoe sắc trên thảm đỏ như bao người đẹp khác nhưng “nàng bầu” Beyonce vẫn khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi e ấp bên chồng trong chiếc đầm đỏ ánh kim sắc sảo của Peter Dundas

Adele - “Ngôi sao” của lễ trao giải năm nay đẹp dịu dàng trong thiết kế đầm xanh mát mắt của nhà mốt Givenchy. Đây được coi như tác phẩm cuối cùng của NTK Riccardo Tisci thực hiện cho Adele với cương vị Giám đốc Sáng tạo của Givenchy. Cô nàng cũng vượt qua Beyonce để trở thành chủ nhân của 3 giải thưởng lớn: Bài hát của năm, Bản thu của năm và Album của năm

Lady Gaga như mọi khi “chiêu đãi” người hâm mộ với bộ cánh độc đáo “không đụng hàng” của Alex Ulichny, “thiêu đốt” mọi ánh nhìn với khuôn ngực quyến rũ

Bộ cánh “thả rông” vòng một lấy cảm hứng từ phong cách R&B thập niên 90 của nữ ca sĩ Halsey không thua kém Lady Gaga về độ táo bạo. Thiết kế từ nhà mốt Christian Wijnants diện cùng trang sức Vita Fede giúp cô nàng thu hút mọi sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ

Dù 47 tuổi nhưng Jennifer Lopez vẫn không hề kém cạnh các đàn em xinh đẹp, thậm chí có phần quyến rũ hơn trong thiết kế của Ralph & Russo và giày Christian Louboutin

Cô nàng sở hữu những đường cong “bỏng mắt” Tinashe “thiêu đốt” mọi ánh nhìn trong bộ đầm sexy và giày quai mảnh từ nhà mốt Alexander Wang

Ca sĩ Joy Villa gây chú ý khi diện thiết kế đầm in dòng chữ “Make America Great Again” nhằm ủng hộ Donald Trump - tân tổng thống mới đắc cử của Mỹ

Cô nàng Camila Cabello - cựu thành viên nhóm nhạc Fifth Harmony xinh như công chúa trong chiếc đầm Miri Couture, ví cầm tay Judith Leiber và trang sức Jacob & Co

Đầm cúp ngực đỏ của Vivienne Westwood và giày Gianvito Rossi tôn vẻ sang trọng của nữ ca sĩ người Anh Charli XCX

Người mẫu Chrissy Teigen, vợ nam ca sĩ John Legend đầy cuốn hút trên thảm đỏ trong mẫu đầm của Roberto Cavalli, cùng giày và ví cầm tay của Jimmy Choo

Nữ ca sĩ nhạc đồng quê Maren Morris nhận được nhiều đề cử danh giá cho lễ trao giải đêm nay. Cô nàng diện đầm tím ngọt ngào của Michael Costello, dịu dàng khoe sắc trước ổng kính

Nữ ca sĩ Faith Hill đẹp cuốn hút trong thiết kế đầm đỏ của Zuhair Murad và giày Stella Luna sang chảnh

Cô nàng Tori Kelly với thần thái vượt trội chiếm lĩnh mọi ánh nhìn trong chiếc đầm Badgley Mischka, giày Gianvito Rossi và trang sức Neil Lane, thể hiện gu thẩm mỹ đầy tinh tế

Diện đầm ren đính hoa mềm mại của Ines de Santo và giày Stuart Weitzman, nữ ca sĩ Kelsea Ballerini hút hồn cả khán phòng bởi những đường cong lấp ló và nhan sắc rạng rỡ

Nữ ca sĩ Elle King cũng lựa chọn đầm đính hoa ngọt ngào và lộng lẫy để tỏa sáng trên thảm đỏ, đây là một thiết kế của nhà mốt Teuta Matoshi

Cô nàng Daya diện đầm Balmain, sánh đôi bên các chàng trai The Chainsmokers. Họ chính là chủ nhân của bản hit “Don’t Let Me Down” gây “sốt” trong năm qua và dành được giải Grammy tại hạng mục Ghi âm nhạc Dance xuất sắc nhất.

Bài: Mỹ Duyên

Ảnh: Justjared, Wmagazine