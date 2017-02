Diễn ra trong ngày đầu tiên của Tuần lễ Thời trang Milan, Gucci và bộ sưu tập Thu Đông 2017 đã nhanh chóng tạo được dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt những bất ngờ nối tiếp nhau. Từ cách tạo hình, xây dựng đường băng, khách mời trên hàng ghế đầu cho tới cảm hứng phía sau các thiết kế mới đều thu hút đông đảo sự chú ý, gây được tiếng vang lớn.

1. “Khu vườn của nhà giả kim”

Từ tên gọi của show diễn, các tín đồ thời trang dễ dàng nắm bắt được cảm hứng chủ đạo trong bộ sưu tập lần này. Trên thực tế, giám đốc sáng tạo của Gucci - Alessandro Michele đã lấy ý tưởng từ chính tác phẩm “Nhà giả kim” để tạo nên sàn diễn hoa lệ, tái hiện kim tự tháp Ai Cập nhưng được cách tân bằng hiệu ứng “nhà kính”. Michele đã biến sàn catwalk thành đường hầm thủy tinh trong suốt, bao quanh kim tự tháp lớn như để thể hiện hàm ý, mỗi thiết kế đều giống một “đóa hoa” và cả bộ sưu tập sẽ là khu vườn ngập tràn hương sắc.

Sàn catwalk của Gucci là đường hầm bằng kính, bao quanh kim tự tháp lớn

Bộ sưu tập lần này của NTK Alessandro Michele Gucci được đặt tên là "Khu vườn của nhà giả kim"

Hình tượng kim tự tháp đặt ở trung tâm đường băng tựa đích đến cuối cùng của Santiago, nhân vật trong tiểu thuyết được nhà văn Paulo Coelho miêu tả như là người đã từ bỏ đàn cừu, từ bỏ cuộc đời được định sẵn để tới Ai Cập, khám phá “kỳ quan hùng vĩ” và trải nghiệm những điều mới mẻ. Và sự mới mẻ cũng là những gì mà Alessandro Michele hướng tới, muốn “khắc họa” sắc nét xuyên suốt show diễn.

Sân khấu được bài trí dựa trên ý tưởng từ tác phẩm "Nhà giả kim" của Paulo Coelho

Với bộ sưu tập mới, nhà tạo mốt 45 tuổi tự nhận định rằng bản thân mình chính là “nhà giả kim”, nắm giữ vai trò “tôi luyện” các chất liệu thô thành tác phẩm quý giá. Đây cũng là điều mà giới mộ điệu có thể thấy rõ từ bộ sưu tập Thu Đông. Bất kỳ thứ gì Michele từng “chạm” qua đều biến thành vàng ròng cả.

2. "Bữa tiệc thị giác" của Alessandro Michele

Có quá nhiều điều đặc sắc đáng để nhắc tới khi nói về những thiết kế trong bộ sưu tập mới nhất của Gucci. Nếu nhìn từ tổng thể, các tín đồ mộ điệu sẽ thấy, nổi bật hơn cả là xu hướng họa tiết. Từ họa tiết hoa lá, chim muông cho tới côn trùng và các loài động vật,…tất cả đều xuất hiện sống động, tạo nên bức tranh phong phú, muôn màu sắc.

"Khu vườn của nhà giả kim" qua góc nhìn của Alessandro Michele trước tiên phải có hoa lá

Ngoài hoa lá, động vật còn có những loài côn trùng quen thuộc như chuồn chuồn, bươm bướm được lăng xê trên sàn diễn

Bên cạnh họa tiết, chủ nghĩa tối đa (maximalism) cùng sự giao thoa giữa phong cách phương Đông và phương Tây cũng được tô đâm. Cảm hứng đan xen giữa các nền văn hóa bộc lộ qua loạt thiết kế mang âm hưởng thời trang Phục Hưng, những bộ cánh cổ Tàu “phảng phất” tinh thần Chinoiserie hay những chiếc ô giấy đậm nét Nhật Bản…

Dường như, Gucci đã làm "sống dậy" chủ nghĩa tối đa, kết hợp táo bạo cùng lúc các item mang họa tiết đa sắc thái

Đầm với cầu vai phồng mang dấu ấn phương Tây thời kỳ Phục Hưng cũng được "tái hiện" qua lớp vải lụa thướt tha, mềm mại

Thiết kế cổ Tàu đậm nét Chinoiserie và ô giấy được lấy cảm hứng từ thiếu nữ Nhật là những trang phục thể hiện phong cách Á Đông

Sự kết hợp cùng lúc show thời trang nam và nữ thay vì tách ra làm 2 buổi diễn như thường lệ cũng “ngầm” biểu đạt suy nghĩ “xóa nhòa” lằn ranh giới tính của nhà mốt. Bằng cách ứng dụng họa tiết hoa lá, màu sắc rực rỡ hay chi tiết nơ cổ cho trang phục nam, thiết kế áo jacket da và các bộ suits mạnh mẽ cho nữ, Gucci đã giúp cả 2 phái tìm được “tiếng nói chung”.

Hoa lá không còn là họa tiết "độc quyền" của phái nữ khi được "phủ" lên mình các đấng "mày râu"

Các chất liệu như da, sequin, lụa hay ren, vải sheer được sử dụng linh hoạt cho cả thời trang nam và nữ

Không chỉ có váy áo, Gucci Thu Đông 2017 còn tràn ngập các phụ kiện độc đáo như băng đội đầu, thắt lưng bản to, túi đeo bên hông (fanny pack) hay các mẫu túi được đính thành chuỗi... Những món đồ mang tính tiểu tiết nhưng ẩn chứa sức hút không nhỏ, có khả năng nâng tầm các set đồ, giúp tổng thể trang phục thêm hấp dẫn.

Xu hướng bag-on-bag được lăng xê tích cực trên sàn catwalk

Fanny pack (túi đeo ngang hông, eo) cũng "nhen nhóm" trở lại

3. Phép cộng “kỳ diệu” với Coco Capitán

Sau “cú bắt tay” thành công với nghệ sĩ Trouble Andrew, Gucci tiếp tục gửi gắm kỳ vọng tạo ra “phép màu” một lần nữa khi hợp tác với Coco Capitán - “bậc thầy” của những câu từ có khả năng biểu thị hàm ý sâu sắc. Trong bộ sưu tập mới, Coco tham gia kiến tạo các thông điệp giàu ngữ nghĩa, truyền tải ý tưởng của Gucci qua những dòng chữ nguệch ngoạc vốn đã trở thành “thương hiệu”.

Chiếc ô giấy có nét chữ của Coco Capitán, được người mẫu trình diễn tại show vừa qua

Không chỉ viết nên câu từ trên những chiếc ô, Coco cũng là người tạo ra dòng chữ “Common sense is not so common" và “I want to go back to believing a story", được in trên các mẫu áo phông trong bộ sưu tập Thu Đông 2017.

Bản thân nhà thiết kế Alessandro Michele cũng chọn chiếc áo phông vàng có in những cụm từ này, xuất hiện trong màn kết show khi bước ra chào khán giả

Bày tỏ về "mối duyên" Gucci, Coco chia sẻ rằng một phần lý do cũng bởi yêu mến và ngưỡng mộ Michele. Cô từng nói: “Michele có tầm nhìn phi hoài cổ, đủ sáng tạo để biến những điều xưa cũ trong quá khứ trở nên hiện đại. Mọi thứ ở Gucci đều độc đáo dưới sự sáng tạo của con người tài hoa ấy”.

Chân dung nghệ sĩ Coco Capitán. Trong sự kiện của Gucci, cô là một trong những khách mời đặc biệt trên hàng ghế danh dự

4. “Thượng khách” trên hàng ghế đầu

Làm nên sức hút cho show diễn của Gucci, ngoài các thiết kế ấn tượng trên đường băng còn có sự xuất hiện của những vị khách đặc biệt. Nổi bật ở hàng ghế đầu tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập lần này chính là dàn sao gắn liền tên tuổi với nhà mốt. Từ các nghệ sĩ từng hợp tác cùng Gucci như Coco Capitán, Trouble Andrew, “chàng thơ” Jared Leto cho tới các giọng ca Châu Á nổi tiếng như Choi Minho (Shinee), Hồ Ngọc Hà, Lý Vũ Xuân,…đều hội tụ trên hàng ghế “thượng khách” của thương hiệu trứ danh nước Ý.

Người mẫu chuyển giới Hari Nef khoe sắc vóc hút hồn trước thềm buổi diễn

Alexa Chung duyên dáng trong bộ đồ hơi hướng công sở. Fashionista bắt cặp blazer và quần jeans đơn giản song tôn vẻ duyên dáng, thanh lịch

Chọn thiết kế suit ánh vàng, điểm hoa và để lộ "hờ hững" vòng 1, Hồ Ngọc Hà đã "hớp hồn" ống kính truyền thông quốc tế, nhận nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc và phong cách nổi bật

Ngôi sao Hoa Ngữ Lý Vũ Xuân cũng chọn bộ cánh ton-sur-ton, kết hợp áo phông họa tiết cá tính

Nam ca sĩ Choi Minho của nhóm Shinee phối áo thun có logo Gucci cùng áo khoác thêu hoa từ bộ sưu tập Xuân Hè 2017

Là "chàng thơ" của Gucci, Jared Leto không thể thiếu vắng tại "bữa tiệc thời trang" quan trọng này

Nghệ sĩ Trouble Andrew, người từng hợp tác với Gucci trong bộ sưu tập Thu Đông 2016 và dự án GucciGhost cũng có mặt tại show diễn

Giọng ca Anh quốc - Florence Welch diện đầm maxi in hoa từ bộ sưu tập Chớm Thu 2017 của Gucci

Tài tử của "Kong: Skull Island" Tom Hiddleston bảnh bao trong bộ suits kẻ sọc, phối cùng cà vạt cashmere màu đỏ bắt mắt

Bài: Ngọc Phạm

Ảnh: Gucci