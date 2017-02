1. Lady Gaga là nghệ sĩ chính tại trận Super Bowl 2017



Hơn 13 phút, nữ ca sĩ đã liên tục thay đổi phong cách lẫn trang phục biểu diễn, mang tới màn trình diễn đẳng cấp cho Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) lần thứ 51 diễn ra vào ngày 05.02.

Cô bắt đầu bằng bản mashup “God Bless America” trước khi có màn “rơi” xuống sân khấu của Sân vận động NRG, Houston. Tiếp theo Lady Gaga gây ấn tượng khi vừa đáp xuống vừa hát đoạn ngắn trong hit “Just Dance”, “The Edge of Glory” và sau đó là “Poker Face”,“Born This Way”, “Telephone”, “Just Dance” đầy sôi động. Sau những phần trình diễn đầy bùng nổ, Lady Gaga tự đệm đàn piano và hát bản ballad “Million Reasons” và kết màn bằng hit “Bad Romance”.

Trong lịch sử Super Bowl, mới chỉ có bốn nữ ca sĩ solo nhận được vinh dự là nghệ sĩ chính trong giờ nghỉ giữa trận đấu, bao gồm Diana Ross (1996), Madonna (2012), Beyoncé (2013) và Katy Perry (2015).

2. Annie Awards 2017 gọi tên “Zootopia”

Annie Awards là giải thưởng uy tín và danh giá nhất thế giới ở thể loại phim hoạt hình. Sau nhiều chờ đợi, “Zootopia” (Phi vụ động trời) đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như “Kung Fu Panda 3” (Huyền thoại chiến binh 3), “Moana” (Hành trình của Moana), “Finding Dory” (Đi tìm Dory) và “Kubo and the two strings” (Kubo và Sứ mệnh Samurai) để giành giải “Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

Trước đó,“Zootopia” cũng giành hàng loạt giải thưởng quan trọng ở Golden Globe 2017, Critics’ Choice Movie Awards 2017, Satellite Awards 2017, New York Film Critics 2016,… Và câu chuyện về cô thỏ ngây thơ Judy Hopps và chàng cáo gian xảo Nick Wilde được giới chuyên môn lẫn khán giả tin chắc sẽ được vinh danh ở Oscar sắp tới đây.

3. Loạt phim hot mùa Valentine bị hoãn chiếu trước giờ ra rạp

Sau “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2” được dán nhãn P (cho phép trẻ em vào xem) nhưng gây xôn xao bởi nhiều hình ảnh hở hang, hàng loạt bộ phim “50 Shades Darker” (50 sắc thái đen), “John: Chapter 2”, “Rings” (Vòng tròng tử thần) bị ách lại ở khâu kiểm duyệt dù đã đến ngày công chiếu.

Đến chiều ngày 10/2, ba bộ phim này mới được cấp phép. “John Wick: Chapter 2” và “50 Shades Darker” đều là những phim dán nhãn R (hạn chế khán giả dưới 17 tuổi) ở Bắc Mỹ. “John Wick: Chapter 2” có nhiều cảnh bắn súng và chém giết đẫm máu do tài tử Keanu Reeves thể hiện. “50 Shades Darker” chứa nhiều cảnh sex giữa cặp nhân vật chính. Phim được giới phê bình khẳng định có nhiều cảnh nóng bỏng hơn hẳn phần một. Còn “Rings” quá nổi tiếng với những hình ảnh ma mị ghê rợn đầy ám ảnh.

Không chỉ háo hức bởi sự trở lại của những bộ phim quen thuộc, người xem sẽ còn phải “hồi hộp” vì sau khâu kiểm duyệt, liệu các bộ phim này có còn giữ đúng nguyên tác. Hay lại bị cắt đi nhiều phân cảnh khiến phim trở nên ngờ nghệch đến khó hiểu như “50 Shades Grey” năm 2015.

4. Katy Perry tái xuất cực đỉnh với “Chained to the Rhythm”

Gần một năm vắng bóng, Katy Perry đánh dấu sự trở lại của mình bằng một ca khúc nhạc pop “Chained to the Rhythm”. Những ngày trước đó, nàng “tắc kè hoa” của làng nhạc đã khiến người hâm mộ thấp thỏm khi liên tục nhá hàng về bài hát mới kèm theo chiến dịch quảng bá đầy sáng tạo.

Hẳn không ai ngoài Katy Perry nghĩ ra việc đặt những quả cầu disco màu bạc được đặt rải rác ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp thế giới và các fan chỉ cần việc đến, cắm tai nghe sẽ được thưởng thức 90 giây ca khúc mới.

“Chained to the Rhythm” đã gây sốt ngay từ trước khi ra mắt và hơn 5 triệu lượt xem trên youtube chỉ sau một ngày. Hẹn gặp lại Katy Perry cùng ca khúc mới toanh này vào đêm trao giải Grammy 12.02 sắp tới.

5. Những hình ảnh đầu tiên về con nuôi của Madonna được hé lộ

Ngày 07.02, nữ danh ca Madonna vừa được Tòa án Tối cao Malawi thông qua thủ tục nhận con nuôi. Trước đó, nữ ca sĩ bị nhiều người dân Malawi phản đối và cho rằng chính phủ “làm ngơ” cho một người nước ngoài nhận con nuôi, điều không được luật pháp cho phép ở nước này.

Ngày 09.02, Madonna chia sẻ lên Instagram hình ảnh cầm tay hai cô con gái nhỏ đi trên đường, nữ hoàng nhạc Pop chú thích thêm: “Tôi có thể chính thức xác nhận tôi đã hoàn thành quá trình nhận cặp song sinh từ Malawi làm con nuôi. Tôi vui mừng vì bây giờ chúng đã là một phần của gia đình chúng tôi". Đây không phải lần đầu tiên Madonna nhận nuôi những đứa trẻ người Malawi. Cô đã từng nhận hai người con nuôi đầu của mình – bé David Banda và Mercy James vào năm 2006 và 2009. Ngoài ra, cô cũng có hai con ruột và Lourdes và Rocco.

Không chỉ mang đến cho công chúng những bản nhạc huyền thoại, Madonna còn lan tỏa lòng nhân ái khi tích cực tham gia vào các hoạt động tự thiện trên khắp thế giới.

