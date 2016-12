Tiếp sau đó vào tháng 7, Trấn Thành và Hari Won đi Mỹ lưu diễn, nhưng phút chót Trấn Thành phải quay về Việt Nam do gặp sự cố visa. Trong một video lan truyền trên mạng, Hari Won vô tư chia sẻ với khán giả hải ngoại về những khó khăn của cô khi không có Trấn Thành ở bên.



Sau khi xem video này, nhiều người cho rằng Hari chỉ biết dựa dẫm bạn trai. Nhưng sự thật của câu chuyện là, trong đêm diễn ở hải ngoại, bầu sô gợi ý Hari hãy kể một câu chuyện gì vui để cho khán giả cười. Vốn hồn nhiên và vô tư, Hari đã thoải mái kể câu chuyện của mình như vậy mà không hề nghĩ rằng mình sẽ bị... "ném đá".





Dù gặp bao áp lực và thị phi từ dư luận, nhưng họ luôn sát cánh bên nhau

Trở về từ Mỹ sau chuyến lưu diễn, khi bước xuống sân bay, Hari lại bị đồn thổi đang có bầu với Trấn Thành vì cô lộ bụng to bất thường. Ngay tối hôm đó Hari được bạn trai bí mật cầu hôn, nên nghi vấn cô ''ăn cơm trước kẻng'' càng được dư luận khẳng định. Hari đã hài hước phân trần trong một show truyền hình rằng, cô thấy "nhục" vì ăn nhiều, bụng to mà cứ bị đồn... có bầu.

Tiếp theo, Hari bị hiểu nhầm "cao su giờ giấc" khiến ê kíp làm phim bị thiệt hại hàng tỷ đồng từ một status trên Facebook cá nhân của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Dù quản lý của Hari nhận lỗi về mình đã thông báo sai giờ cho nữ ca sĩ, đồng thời ca sĩ Ngô Kiến Huy cũng đã lên tiếng rằng, anh chỉ đang đùa mà thôi. Nhưng không vì thế mà Hari thoát nạn, nữ ca sĩ tiếp tục bị "ném đá" tơi bời vì sự việc này.



Rồi qua một clip lan truyền từ rất lâu trên internet, Hari lại bị tố Hari giả vờ nói giọng lơ lớ để lấy cảm tình của khán giả

Chưa hết, vào đầu tháng 8, hình ảnh tình tứ của Hari và Trấn Thành khi đi xem phim cũng bị cộng đồng mạng phán xét rằng, ở nơi công cộng nhưng họ lại quá thân mật...

Từ những lùm xùm đó, chưa cần biết bao nhiêu phần trăm là sự thât, đúng hay sai, đã có một trang Facebook do nhóm anti fan lập ra với tên "Chung tay tiễn Hari Won về nước", nhóm này đã lên kế hoạch tổ chức một buổi biểu tình tẩy chay Hari. Sau đó Hari đã được minh oan khi quản lý cũ của Hari đã lên tiếng bảo vệ cô. Là người làm việc với Hari từ khi nữ ca sĩ bắt đầu bước chân vào showbiz, quản lý cũ của Hari - anh Đằng Phương cho biết, Hari không cố tình giả vờ nói lơ lớ, Hari là người sống thật và hết sức vô tư, hoàn toàn không như những gì dư luận bàn tán.









Trấn Thành thực sự là "soái ca" của Hari, anh luôn ở bên che chở bảo vệ bạn gái trước "búa rìu" dư luận

Sau bao thị phi vây quanh, Hari Won đã rơi vào trạng thái trầm cảm, khi gặp chuyện chấn động tâm lý cô bị sốc nặng, stress, căng thẳng, bỏ ăn, khóc không ngừng và bị rối loạn canxi dẫn đến co giật. Trong một chuyến đi diễn ở phía Bắc, Trấn Thành đã phải bế Hari chạy vào bệnh viện cấp cứu khi nữ ca sĩ bị co giật vì bị hạ canxi, hậu quả của stress từ áp lực dư luận Hari đã chịu đựng. Sau đó Hari đã phải về Hàn Quốc một thời gian để khám bệnh và nghỉ ngơi.



Trấn Thành không thể yên lòng khi nhìn bạn gái phải gánh chịu những áp lực nặng nề oan ức như vậy, vào tháng 11 vừa qua, anh đã viết tâm thư cầu xin dư luận buông tha cho Hari, buông tha cho tình yêu của họ. Trấn Thành chia sẻ trên Fanpage Facbook của mình rằng, anh chưa bao giờ làm chiêu trò PR chuyện tình của mình để gây ồn ào và được chú ý. Anh là một nghệ sỹ lao động chân chính và có lòng tự trọng, Hari Won cũng vậy. Trong câu chuyện này Hari là người tội nghiệp nhất. Từ một cô gái tốt tính, đáng yêu được đồng nghiệp, khán giả và cả truyền thông yêu mến, chỉ vì yêu Trấn Thành mà Hari bị dư luận hiểu lầm, biến hình ảnh trong sáng của cô trở thành một cô gái không ra gì.



"Tôi 30 tuổi rồi. Tôi đâu có ngu dại đến mức chịu đánh đổi cả danh dự và sự nghiệp tôi gây dựng trong suốt 10 năm qua vì một cô gái tồi tệ như vậy?" - Trấn Thành viết.



Anh nhận hết lỗi về mình: "Tôi thấy lỗi hoàn toàn là do tôi. Từ ngày Hari quen tôi, tôi toàn gây ra cho cô ấy quá nhiều rắc rối. Mất quá nhiều: tiền bạc, show diễn, quảng cáo, hình ảnh đẹp, fans, tình thương của khán giả và cả báo giới. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Tất cả chỉ vì một Hari thiên thần lại dại dột đi vướng vào cái gã Trấn Thành ồn ào này - một đứa bị không ít người trong giới hiểu lầm là một thằng ngông nghênh, xem trời bằng vung, không coi ai ra gì.

Thật ra tôi không như vậy đâu, tôi không chảnh, tôi cũng không coi thường ai cả, vì tôi đã là cái gì đâu trong xã hội rộng lớn này! Tôi chẳng hay hơn ai đâu mà dám coi thường hay chảnh với mọi người! Quý vị đừng nghĩ tôi như vậy!"

Cuối cùng Trấn Thành cầu xin, nếu dư luận lỡ có ghét thì ghét mình anh, đừng ghét Hari vì cô vô tội. Trong mắt anh, Hari là người phụ nữ đàng hoàng, tử tế và đạo đức nhất mà anh từng gặp. Nên mong dư luận đừng công kích Hari.





Ảnh cưới của Trấn Thành và Hari Won

Không chỉ bảo vệ bạn gái trước soi xét của dư luận, Trấn Thành còn nỗ lực giúp Hari phát âm tiếng Việt cho chuẩn. Trong mọi sản phẩm âm nhạc cũng như ở các sự kiện ra mắt album và MV ca khúc mới, dù Hari không muốn "mượn" danh người yêu để tránh bị hiểu lầm dựa hơi bạn trai, nhưng lần nào Trấn Thành cũng tìm cách xuất hiện bất ngờ khiến Hari rất hạnh phúc và không thể chối từ. Khi Hari phải nhập viện mổ ruột thừa, Trấn Thành một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm thủ tục, hỏi han bác sĩ, bỏ hết công việc ở bên an ủi động viên người yêu.







Trải qua bao sóng gió, cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Ngày 25/12/2016, Hari và Trấn Thành sẽ về chung một nhà

Về phần Hari, tuy mệt mỏi, bị khủng hoảng tâm lý, bị bệnh vì áp lực dư luận nhưng cô không một lời kêu than. Hari im lặng và làm việc, đứng giữa sóng gió, Hari liên tiếp ra ba MV ca nhạc với phong cách tình cảm nhẹ nhàng, da diết - "Anh cứ đi đi", "Yêu không hối hận", "Làm sao để yêu", khác hẳn gu nhạc sôi động trẻ trung trước đây. Cả ba MV ca nhạc này đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận.



Riêng ca khúc "Anh cứ đi đi" đã lọt vào hạng mục "Single của năm" và hạng mục "Bài hát hiện tượng" - Giải Làn Sóng Xanh 2016. Với những bứt phá trong hoạt động nghệ thuật, nỗ lực của Hari đã được đền bù xứng đáng, nữ ca sĩ đã lọt vào top 3 bình chọn "Nữ ca sĩ triển vọng" - Giải Làn Sóng Xanh 2016.





Thiệp cưới của MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won

Thay cho lời kết: Trải qua bao "bão táp phong ba" nhưng tình yêu của Trấn Thành và Hari không vì những thị phi bên ngoài mà bị ảnh hưởng. Trấn Thành như một "soái ca" thực thụ, anh luôn ở bên Hari, đồng hành với bạn gái trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dõi theo tình yêu của Trấn Thành dành cho Hari, hẳn cô gái nào cũng mong ước lấy được một người đàn ông trách nhiệm và chu đáo như thế.



Hari cũng không vì bị dư luận hiểu lầm và ghét bỏ mà buông tay Trấn Thành, cô luôn dành niềm tin tuyệt đối vào tình yêu của bạn trai. Và sau gần một năm yêu nhau, Trấn Thành và Hari đã nối tiếp chuyện tình của mình bằng một đám cưới đẹp như cổ tích vào đêm Giáng Sinh - 25/12/2016, xóa tan mọi nghi ngờ, đồn thổi không hay từ trước đến nay.



Tình yêu của họ đã thực sự "truyền lửa" cho các cặp đôi đang yêu. "Duyên là do trời định - phận là do người tạo - hạnh phúc do chính mình nắm bắt", tình yêu của Trấn Thành và Hari quả đúng như câu nói này. Dù có gặp sóng gió, chỉ cần có niềm tin và luôn sát cánh bên nhau, mọi khó khăn rồi cũng lùi xa, chỉ còn tình yêu ở lại.



Tạp chí Đẹp xin chúc cho Trấn Thành - Hari Won và các cặp đôi đang yêu một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!



Bài: Thùy Dương

Ảnh: FBNV