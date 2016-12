Để chuẩn bị cho ba đêm diễn “Xuân yêu thương - A little love” sẽ diễn ra vào ngày 22, 23 và 24/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Trong hôm qua (20/12), các nghệ sĩ đã miệt mài luyện tập từ chiều tối đến đêm khuya. Sân khấu lớn đã được dựng lên giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại đây, các nghệ sĩ đã đến diễn tập cho những tiết mục đầu tiên.

Nghệ sĩ Thanh Bùi chia sẻ, sân khấu “Xuân yêu thương - A little love” là sự hội tụ của những “tình yêu nhỏ” của anh: "thần đồng" piano Evan Lê, Trọng Nhân - Quán quân Vietnam’s Got Talent, Thuỵ Bình - Á quân The Voice Kids 2016, SOUL CLUB, nhóm nhảy The Young Lyricist... Chiều tối qua, các nghệ sĩ nhí đã đến buổi tổng duyệt để Thanh Bùi hướng dẫn tập dượt trước đêm diễn.





Nghệ sĩ Thanh Bùi cùng nhóm nhạc học trò SOUL CLUB có mặt từ sớm để luyện tập hát và vũ đạo

"Thần đồng" piano Evan Lê và nghệ sĩ Thanh Bùi



Trọng Nhân được ba đưa đến buổi tập. Ba em còn giúp em điều chỉnh vị trí của trống sao cho buổi biểu diễn được thuận lợi,





Trọng Nhân được bố hướng dẫn cách điều chỉnh trống

Tay trống nhí Trọng Nhân nhỏ bé lọt thỏm giữa dàn trống nhưng cực ngầu và “máu lửa” khi bắt đầu gõ lên những nhịp điệu sôi động. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, Trọng Nhân chỉ còn niềm đam mê với trống. Điều thú vị là tuy cực ngầu trên sân khấu, nhưng sau khi kết thúc tiết mục, em lại trở về là cậu bé 9 tuổi vô tư chạy nhảy xung quanh và đùa giỡn với các bạn.

Thuỵ Bình được ba mẹ đưa đến buổi tổng duyệt, sau khi kết thúc chương trình em và gia đình lại quay về Bến Tre trong đêm. Với giọng ca ngọt ngào và tình cảm Thuỵ Bình đã chinh phục tất cả mọi người có mặt tại đêm tổng duyệt.

Thuỵ Bình - Á quân The Voice Kids 2016

Bích Ngọc – Á quân Vietnam’s Idol mang đến một tiết mục sôi động với giọng ca khoẻ và đầy nội lực. Ngoài ra, tiết mục kết hợp giữa nghệ sĩ piano Tuấn Mạnh cùng các vũ công trong nhóm Soul Cabaret cũng là một điểm nhấn trong đêm tổng duyệt tối qua.

Là một chương trình hoàn toàn không bán vé nhưng được đầu tư nghiêm túc về mặt chất lượng. Ngoài màn hình led lớn ở sân khấu, chương trình còn có nhiều màn hình khác được bố trí để khán giả có thể xem từ xa. Những tiết mục đa dạng về thể loại đã mang đến sự đa màu và mới mẻ cho cả chương trình trong ngày luyện tập đầu tiên. Các tiết mục khác sẽ tiếp tục được diễn tập trong ngày 21, trước khi bắt đầu đêm đầu tiên của chuỗi sự kiện vào ngày 22/12 này.

Chuỗi sự kiện âm nhạc "Xuân Yêu Thương - A little love"



Đêm diễn đầu tiên (22/12) mang chủ đề “Những Câu Chuyện Tự Hào" kể về đất nước Việt Nam đang trên đà phát triển. Đêm diễn có sự góp mặt của NSND Trần Hiếu - NSUT Thanh Thúy - Thanh Bùi - Ngọc Tuyền - Anh Bằng - Hoàng Tú - Duy Linh - Hoàng Quyên - Cho Hae Ryong - Bích Ngọc - Võ Hạ Trâm - Khúc Ban Chiều - Nhóm Lạc Việt - Học viên Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA) - Vũ đoàn The Sun - Vũ đoàn Phương Việt.







Poster của sự kiện

Đêm 23/12 với chủ đề “Xuân Yêu Thương” sẽ khơi gợi lên những cảm xúc tươi đẹp của tình yêu và nhiệt huyết tuổi trẻ bằng màn trình diễn của các nghệ sĩ: Hiền Thục - Thanh Bùi - Triệu Yên - Ngọc Tuyền - Vũ Cát Tường - Lân Nhã - Võ Hạ Trâm - SOUL CLUB - Bá Vương - Nhóm Saigon Ladies - Nhóm Saigon Choir - Hợp xướng Mai Tâm - Học viên Học viện Âm nhạc & Trình diễn Nghệ thuật SOUL (SMPAA) - Vũ đoàn Phương Việt.

Đêm 24/12 sẽ chốt lại chuỗi sự kiện với chủ đề “Mùa Sum Vầy” với sự tham gia của những nghệ sĩ Thanh Bùi - Evan Lê - Trọng Nhân - Thụy Bình - Hoàng Quyên - Bích Ngọc - Ngọc Tuyền - Tuấn Mạnh - Duy Linh - Tuấn Khanh (Microwave) - Bá Vương - Nhóm Saigon Ladies - Cadimen - SOUL CLUB - Học viên Học viện Âm nhạc và Trình diễn nghệ thuật SOUL (SMPAA) - Soul Carabet - The Young Lyricist.

Chuỗi sự kiện âm nhạc "Xuân Yêu Thương" diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - Tp.HCM sẽ kéo dài liên tiếp trong ba đêm (22,23 và 24/12/2016) với ba chủ đề khác nhau. Chương trình có sự tham gia của nghệ sỹ Thanh Bùi, "thần đồng" piano Evan Lê, quán quân Vietnam’s Got Talent Trọng Nhân, nhóm SOUL CLUB và hơn 40 nghệ sỹ khác.



Bài: Thùy Dương

Ảnh: BTC