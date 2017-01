Trong số các hạng mục của Men Of The Year năm nay thì “Singer Of The Year” là hạng mục mà ban biên tập chúng tôi cảm thấy… thoải mái nhất vì không cần phải đắn đo suy nghĩ quá nhiều. Bởi còn ai xứng đáng hơn chủ nhân của Quán quân The Remix, Huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, giám khảo “Tuyệt đỉnh Song Ca” đồng thời là đại diện duy nhất của Việt Nam trình diễn tại Asia Song Festival (Hàn Quốc) cũng như là một trong những Nghệ sĩ châu Á xuất sắc của Mnet Asian Music Awards. Ngoài ra nhân vật này cũng kịp khép lại năm 2016 hoàn mỹ bằng một live concert riêng với 35.000 ngàn khán giả. Vâng, chính anh chứ không phải là ai khác, chính Noo Phước Thịnh mới là “Ca sĩ xuất sắc nhất của năm”!