“Guarians” (tựa gốc: Zaschitniki) diễn ra vào cuối năm 1945, khi thế chiến II vừa kết thúc, một bản báo cáo liên quan tới thí nghiệm biến đổi gen của nhóm tiến sĩ Đức quốc xã đã được gửi đến cho Joseph Stalin. Theo đó, các nhà khoa học Đức đã tiến hành thí nghiệm và nỗ lực tạo ra các siêu chiến binh trên tại Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Phần Lan và cả …Liên Xô. Đồng thời, mật báo từ Hoa Kỳ cho hay, đã có các bằng chứng rõ ràng về sự xuất hiện của siêu nhân ở quốc gia này. Không còn lựa chọn nào khác, Stalin đã quyết định thành lập “Patriot” – một tổ chức nghiên cứu quốc phòng tối mật hoạt động dưới sự chỉ đạo của Lavrentiy Beria.

Kỹ xảo phim được đầu tư hoành tráng không thua kém các bom tấn Hollywood.

Thời gian trôi qua, dự án “Patriot” đã nhiều lần được kiến nghị xóa xổ thế nhưng may mắn là sau đó phòng thí nghiệm Matxcova đã thực hiện thành công một số thí nghiệm và tạo ra 4 siêu chiến binh: Khan, Ler, Arsus cùng Ksenia với những siêu năng lực đặc biệt khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Nhận thấy sức mạnh tiềm tàng bất khả chiến bại của những “sản phẩm” mới, chính quyền Liên Xô quyết định duy trì hoạt động dự án và thành lập một đội quân gồm các siêu chiến binh với tên gọi “Guardians”.

Không thể phủ nhận, “Guardians” khiến người yêu điện ảnh “choáng váng” với những hình ảnh đầu tiên thông qua trailer dài 2 phút. Không bàn đến các cảnh hành động đối đầu quyết liệt “không khoan nhượng” kịch tính đến nghẹt thở, phần kỹ xảo được dàn dựng công phu tới từng chi tiết đem tới cảm xúc căng thẳng, hồi hộp. Điều gây ấn tượng hơn cả chính là 4 siêu chiến binh “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”

Bộ tứ siêu nhân của "Guardians"

Trong bộ tứ siêu chiến binh người thì có thể biến thành con gấu lớn, người thì thông thạo cách sử dụng kiếm, hay điều khiển những mảnh đá nhỏ bay lượn theo ý muốn. Và cuối cùng, là một mỹ nhân lạnh lùng nhưng cũng “đáng gờm” không kém khi cơ thể cô có thể hóa lỏng hoặc sống trong nước hàng giờ mà không hề hấn gì. Nhà sản xuất tiết lộ, mỗi siêu nhân trong “Patriot” đều được lấy hình tượng từ sức mạnh và cá tính của người dân Đông Âu.

Kinh phí thực hiện phim là 5 triệu USD - thuộc hàng "khủng" nhất hiện nay của điện ảnh Nga.

Đứng đằng sau “Guardians” là đạo diễn Sarik Andreasyan. Tại Nga, anh nổi tiếng với những bộ phim ăn khách như The Pregnant, Moms, That Was the Men’s World. Còn với khán giả quốc tế vị đạo diễn này được biết tới qua tác phẩm American Heist. Ngoài ra, bộ phim có sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao trẻ tuổi như: Sebastien Sisak, Anton Pampuchniy, Sanzhar Madiev, Alina Lanina, Valeria Shkirando, Stanislav Shirin,…

Với nhiều yếu tố bất ngờ, kịch tính và vô cùng “dị”, dàn siêu anh hùng đến từ nước Nga hứa hẹn sẽ tạo nên một vũ trụ siêu anh hùng mới đem đến khẩu vị khác lạ so với những gương mặt quen thuộc từ Marvel hay DC Comics.

Trailer chính thức của "Guardians":

Bài: Lala Fann

Ảnh: CGV