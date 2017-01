Cường Seven phi thân qua hai mái nhà lơ lửng giữa không trung với tạo dáng rắn rỏi và dứt khoát trong teaser poster của bộ phim Việt được mong chờ nhất 2017, "Lôi Báo".

Tính đến thời điểm hiện tại, thông tin hiếm hoi mà người hâm mộ biết về dự án điện ảnh mới nhất của đạo diễn Victor Vũ, "Lôi Báo", chỉ là vai chính trong phim thuộc về Cường Seven, Nhã Phương và ... hết. Tựa phim "Lôi Báo" cũng gây nhiều tò mò cho khán giả về thể loại và nội dung phim. Chính bởi thế khi teaser poster được nhà sản xuất hé lộ lại một lần nữa khiến người yêu điện ảnh đứng ngồi không yên.

Teaser poster đầu tiên của "Lôi Báo".

Trước ngược với màu sắc rực rỡ tươi sáng của poster "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" hay đậm chất ma mị liêu trai của poster "Scandal Bí mật thảm đỏ", teaser poster "Lôi Báo" chọn màu ánh bạc đầy bí ẩn. Tâm điểm của teaser poster là diễn viên chính Cường Seven phi thân qua hai mái nhà. Anh lơ lửng giữa không trung với tạo dáng rắn rỏi và dứt khoát, phần nào tiết lộ "Lôi Báo sẽ đem đến nhiều tình tiết ly kỳ.

""Lôi Báo" sẽ là hình ảnh người hùng thuần Việt giữa đời thường" - Victor Vũ

Dù được truy hỏi gắt gao nhưng đạo diễn Victor Vũ tuyệt nhiên không hé lộ bất kỳ thông tin nào về nội dung "Lôi Báo" mà chỉ úp mở rằng: “Lôi Báo sẽ là một bộ phim về đề tài “người hùng”, nhưng tôi sẽ không vẽ tiếp hình tượng siêu anh hùng như trong các bộ phim bom tấn Hollywood. "Lôi Báo" sẽ là hình ảnh người hùng thuần Việt giữa đời thường, đại diện cho những con người thầm lặng và gần gũi, dám can đảm đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người khác.”

Liệu Cường Seven có tỏa sáng cùng "Lôi Báo"?

Gây chú ý nhất trong "Lôi Báo" là Cường Seven. Nhiều ý kiến e ngại chàng ca sĩ kiêm diễn viên đất Hà Thành không đủ kinh nghiệm và tài năng để đảm đương vai chính của một bộ phim có quy mô hoành tráng như "Lôi Báo". Tuy nhiên, sự nỗ lực, tinh thần cầu tiến của Cường Seven đã chứng minh phần nào quyết định của Victor Vũ, vì trước nay vị đạo diễn này nổi tiếng với việc chọn diễn viên dựa trên tố chất hợp vai mà không quan tâm đến sự nổi tiếng. Khả năng chỉ đạo diễn xuất của Victor Vũ đã góp phần nhào nặn nên tên tuổi của khá nhiều diễn viên, mà tiếp theo đây có lẽ sẽ là Cường Seven.

Cường Seven dồn khá nhiều công sức cho "Lôi Báo".

Bên cạnh đó, Cường Seven đã ép mình vào lịch làm việc khắc nghiệt với những cảnh quay khó như chạy trên mái nhà, nhảy qua làn xe hay đánh nhau dưới nước. Anh đã tự thực hiện đến 90% các cảnh nguy hiểm trên thay vì nhờ đến sự hỗ trợ của cascadeur. Sự liều lĩnh và tâm huyết với vai diễn đã khiến diễn viên trẻ sinh năm 1989 phải đánh đổi khá nhiều, trong đó có sự cố anh gặp chấn thương trên phim trường dẫn đến bị lật cổ chân và mẻ xương, phải nhập viện. Sau đó, Cường Seven vẫn tiếp tục với lịch quay cường độ cao của đoàn bất kể chấn thương.

Nhã Phương trong một cảnh quay của "Lôi Báo".

Phim dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 29.9.2017.

Hiện tại, đoàn phim đã đi được hơn nửa chặng đường ghi hình. Thời tiết xấu những ngày đông Đà Lạt khiến quá trình quay gặp nhiều trở ngại. Ê-kíp phải liên tục di chuyển giữa các bối cảnh, có khi thức trắng đêm, có khi phải vào sâu trong rừng Bidoup để ghi hình. Mặc dù vậy, tất cả đoàn phim đều cố gắng hết sức để tạo ra những thước phim mãn nhãn và chân thực nhất.

Bài: Lala Fann

Ảnh: CGV