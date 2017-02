Được dịch ra hơn 40 thứ tiếng, đứng đầu 21 tuần liền trên kệ sách "best seller", bán được 15 triệu bản in trên toàn thế giới, và đặc biệt được cựu Tổng thống Mĩ Barack Obama xếp vào danh sách những quyển sách yêu thích của ông, tiểu thuyết “Cô gái trên tàu” (tựa gốc “The girl on the train”) đã gây bão trên toàn cầu vào năm 2015. Chính vì thế khi được đưa lên màn ảnh rộng, bộ phim còn gây chú ý nhiều hơn.