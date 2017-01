Phải chờ hàng tháng trời, từ lúc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 dần lọc ra hai ứng cử viên cuối cùng, cho đến lúc tên người thắng cuộc được công bố, Đẹp mới nhận được phản hồi của bà Phù. Cũng bõ công cho một hành trình “đeo bám” nhân vật, kể từ lúc tên bà được vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ, Barack Obama, xướng lên một cách đầy trân trọng, trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5/2016.

Ở cạnh “người làm công việc khó nhất thế giới”



- Bà từng làm việc qua hai đời tổng thống Mỹ. Vì sao bà lại rời Nhà trắng vào lúc này?

- Tôi tự hào được phục vụ cho chính quyền Mỹ, và công việc của tôi không phụ thuộc vào việc ai được bầu làm tổng thống Mỹ hay ai được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Quốc phòng. Vị trí của tôi tại Nhà trắng thông thường kéo dài một năm, một số người chọn ở lại hết năm thứ hai. Còn tôi đã làm việc tại vị trí này hơn hai năm rưỡi. Vì vậy, tôi cho rằng đây là lúc cần phải thay đổi để có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đó không phải là một lựa chọn dễ dàng nhưng tuyệt đối đúng đắn.

Ảnh: Odyssey Lopez

- Vì gia đình, bà chấp nhận để sự nghiệp của mình gián đoạn?



- Cân bằng giữa công việc và gia đình là cực kỳ quan trọng. Và lựa chọn của tôi sau khi rời Nhà trắng là trở lại làm việc tại Bộ Quốc phòng. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp lập pháp của mình cho chính phủ Mỹ.

- Từng là một đại diện nữ hiếm hoi và trẻ nhất tại Bộ Quốc phòng rồi Nhà trắng, đã bao giờ bà phải gồng lên để chứng minh mình mạnh mẽ hơn một phụ nữ và đáng tin hơn một người trẻ?

"Tôi cho rằng sự chuẩn bị kỹ càng đã giúp tôi có được sự tự tin cần thiết để thành công." - Elizabeth Phù.

- Hiện nay thì tôi không còn là người trẻ nhất, nhưng trước đây thì đúng là vậy. Để bù đắp cho vốn hiểu biết thiếu hụt về quân đội hay chính quyền liên bang, tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề mình phải giải quyết. Tôi cho rằng sự chuẩn bị kỹ càng đã giúp tôi có được sự tự tin cần thiết để thành công.

- Điều gì đã khiến bà lựa chọn con đường chính trị - một sức ép không dễ dàng với một phụ nữ?

- Tôi không vạch sẵn kế hoạch làm việc cho chính quyền Mỹ. Khi tham gia chương trình Presidential Management Fellowship, tôi không nghĩ rằng mình lại có thể ở đây tới 16 năm, sau khi may mắn đón nhận hết thử thách này đến thử thách khác. Một số vị trí mà tôi từng được giao đảm nhiệm phải nói rất thú vị. Niềm tự hào khi được phục vụ chính quyền và được phát huy hết khả năng của mình đã khiến tôi cảm thấy luôn được khích lệ.

Bà Elizabeth Phù (trang phục màu trắng) trong một buổi họp với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và các quan chức chính phủ

- Ở cạnh một người “làm công việc khó nhất thế giới” là tổng thống Mỹ, điều bà học được từ họ là gì?



- Tôi vô cùng ngưỡng mộ những vị tổng thống mà tôi đã phò tá và không thể tưởng tượng được những trách nhiệm mà họ gánh trên vai. Tôi chỉ có thể nói rằng họ có khả năng hoàn thành công việc của mình bằng cách lựa chọn những người ưu tú nhất hỗ trợ cho họ. Họ có những team bao gồm những người họ tin tưởng, và đây là điều tôi luôn cân nhắc đến trong mỗi bước đi sự nghiệp của mình.

- Gia đình ở đâu trong guồng quay công việc đầy áp lực của bà?

- Thời gian dành cho gia đình là vô giá và tôi cố gắng dồn tâm huyết cho điều đó. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng khả thi. May thay, người bạn đời của tôi rất cảm thông và ủng hộ. Là một luật sư nên thời gian biểu của anh ấy linh hoạt hơn tôi, nhờ thế mà có thể đảm nhận phần lớn việc nhà. Tôi biết bản thân rất may mắn khi chồng tôi có thể, và tình nguyện đảm nhận vai trò đó.

“Tôi vẫn rất truyền thống theo một cách nào đó”

- "Chỉ với 20USD trong túi, gia đình cô ấy bắt đầu xây dựng cuộc sống ở California. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và trở thành một trong các cố vấn hàng đầu về Châu Á của tôi tại Nhà trắng..." – Khi nhận được lời khen ngợi đó từ cựu Tổng thống Mỹ Obama, bà cảm thấy thế nào?

- Tôi cho rằng đó là một lời khen hào phóng dành cho tôi. Đức tính chăm chỉ là tôi học được từ cha mẹ mình. Họ đã làm việc không ngừng nghỉ và chưa bao giờ muốn dựa dẫm xin xỏ ai bất cứ điều gì. Chính những điều đó đã hun đúc nên tôi ngày hôm nay. Thêm lần nữa làm mẹ, tôi càng hiểu và trân trọng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái.

Bà Elizabeth Phù và con trai mới sinh. Ảnh: Melia Sandler

- Rời Việt Nam khi chưa đầy 4 tuổi, bà còn nhớ được gì không?



- May thay là khi đó tôi còn quá nhỏ nên hầu như không nhớ được bất kỳ điều gì về chuyến hải trình hãi hùng đó nữa. Đêm đen, tàu chết máy, đụng cướp biển, không chỉ 1 mà là 2 lần, toàn bộ tư trang mang theo mất sạch để đổi lấy mạng sống... - Những điều đó tôi biết được là do cha tôi kể lại. Ông muốn chắc chắn rằng tôi không bao giờ quên mình đã may mắn thế nào và cha mẹ tôi đã phải hy sinh ra sao để cho tôi có được cuộc sống như hiện tại.

- Ảnh hưởng nào lên tính cách của bà là sâu đậm hơn: “cái đầu lạnh” của một chuyên gia tài chính – như bố bà, hay trái tim của một nữ y tá – như mẹ bà?

- Tôi không muốn đánh giá về công việc của cha mẹ mình theo cách đó. Tôi chưa bao giờ nhìn nhận công việc của họ bằng những từ ngữ như vậy. Thay vào đó, tôi luôn thấy họ, dù trong bất cứ công việc nào, luôn nỗ lực hết mình và đối xử với những người xung quanh bằng sự tử tế và tôn trọng. Đó là những bài học tôi học từ cha mẹ mình.

- Cội nguồn Việt hiện diện thế nào trong tính cách của bà? Trong cách bố mẹ dạy bà, và hôm nay bà dạy con mình?



- Tôi vẫn rất truyền thống theo một cách nào đó, và tôi yêu thích một số phong tục của Việt Nam. Tôi luôn cố gắng giới thiệu với con trai mình về phong tục truyền thống của Việt Nam càng nhiều càng tốt. Cả hai con trai tôi đều có tên đệm bằng tiếng Việt, tôi cũng cố nói chuyện với các con bằng tiếng Việt. Tôi luôn đảm bảo chúng được ở gần gia đình càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong dịp Tết.

- Gia đình bà còn giữ thói quen ăn Tết cổ truyền?

"Tôi vẫn rất truyền thống theo một cách nào đó, và tôi yêu thích một số phong tục của Việt Nam. Đối với tôi, Tết Việt là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, từ khi tôi còn nhỏ."

- Đối với tôi, Tết Việt là một trong những dịp lễ quan trọng nhất trong năm, từ khi tôi còn nhỏ. Tôi có những kỷ niệm đẹp về Tết và nhiều truyền thống của người Việt trong dịp Tết. Năm nay, tôi sẽ đưa con trai mới sinh về nhà cha mẹ đẻ để đoàn tụ trong dịp Tết, vì tôi muốn bé cũng được trải nghiệm những truyền thống đó. Nhân đây, tôi cũng xin chúc tất cả độc giả của Tạp chí Đẹp hạnh phúc, an khang, thịnh vượng trong năm Đinh Dậu!

- Xin cảm ơn bà!

Trích ngang - Nữ cố vấn người Mỹ gốc Việt Elizabeth Phù sinh năm 1976 tại Việt Nam. - Tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành Khoa học chính trị ở Đại học California, Berkeley, rồi sau đó lấy thêm bằng thạc sĩ Quan hệ Quốc tế Thái Bình Dương tại Đại học California và tu nghiệp 1 năm tại Học viện Quân sự cấp cao Dwight D. Eisenhower, bà Phù được đánh giá là một chuyên gia hàng đầu về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. - Trong 16 năm làm việc tại Bộ Quốc phòng và Nhà trắng, bà từng được giao đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Giám đốc Các vấn đề an ninh Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương; Ủy viên Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, kiêm cố vấn cấp cao cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trong việc giúp định hình các chính sách ở Đông Nam Á... - Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016, cựu Tổng thống Mỹ Obama đã nhắc đến bà bằng một lời đánh giá đầy trân trọng: “Chúng tôi dựa vào cô ấy trong mọi chính sách...”.

Thực hiện: Thư Quỳnh - Hellos - Thu Trang