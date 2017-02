“Năm Anh Em Siêu Nhân” là một trong số ít các loạt phim truyền hình tạo ảnh hưởng mạnh mẽ đến trẻ em, đặc biệt là các bé trai, kể từ khi xuất hiện vào năm 1993 với tên gốc “Mighty Morphin Power Rangers”. Nhân vật chính của phim là 5 anh hùng trẻ tuổi nhận nhiệm vụ diệt trừ kẻ gian, tiêu diệt thế lực hắc ám để gìn giữ hòa bình cho Trái Đất.

Vai chính của phim được giao cho dàn diễn viên trẻ.

Sau khi thành công ở địa hạt truyền hình, lần đầu tiên Hollywood bắt tay vào thực hiện phiên bản điện ảnh về các siêu nhân này với hướng tiếp cận nghiêm túc hơn, phức tạp hơn và u tối hơn. Tuy nhiên, nhà sản xuất hứa hẹn phim vẫn sẽ giữ được tinh thần “siêu nhân” vốn có không khiến người xem thất vọng.

Các nhân vật siêu nhân quen thuộc: Siêu nhân Đen, Đỏ, Lục, Vàng và Hồng.

Trong trailer mới dài hơn 2 phút, khán giả cảm nhận được không khí quen thuộc với những hình ảnh đầu tiên của Zordon (Bryan Craston), thủ lĩnh tối cao của đội siêu nhân. Kẻ phản diện trong phần này chính là ác nữ Rita Repulsa (Elizabeth Banks) - kẻ muốn xâm chiếm Trái Đất. Để chống lại âm mưu thâm độc của Rita Repulsa, Zordon đã chiêu mộ năm thiếu niên từ thị trấn nhỏ Angel Grove, trao cho họ những năng lực đặc biệt và những công nghệ tân tiến ngoài vũ trụ.

Tạo hình của ác nữ Rita Repulsa (Elizabeth Banks) bên cạnh phiên bản của phim truyền hình.

Liệu dàn diễn viên trẻ tuổi có tạo nên bước đột phá cho "Năm Anh Em Siêu Nhân".

Với kinh phí 150 triệu USD, “Năm Anh Em Siêu Nhân” được đầu tư hết sức kỹ lưỡng từ những pha hành động nảy lửa, hoành tráng không thua kém các siêu phẩm về các robot khổng lồ như “Transformers” hay “Pacific Rim”, cho đến hiệu ứng hình ảnh kỹ xảo CGI mượt mà, sống động. Có thể thấy được “Năm Anh Em Siêu Nhân” không chỉ là bộ phim dành cho trẻ em mà còn phù hợp với đối tượng khán giả trưởng thành.

Bộ phim dự kiến công chiếu vào 24.3.2017

Được biết, đội ngũ sáng tạo nên bộ phim là những tên tuổi hàng đầu đã từng rất thành công với nhiều bom tấn như đạo diễn Dean Israelite (Project Almanac), Elizabeth Banks (The Hunger Games), Bryan Cranston (Breaking Bad), và Bill Hader (Inside Out). Đặc biệt, kịch bản của “Năm Anh Em Siêu Nhân” được chấp bút bởi dàn biên kịch “trong mơ” gồm Ashley Miller (X-men: First Class), Zack Stentz (Thor), John Gatins (Real Steel), Matt Sazama (Gods of Egypt), và Burk Sharless (Dracula Untold) nhằm đảm bảo chất lượng cho bộ phim.

Trailer chính thức của "Năm Anh Em Siêu Nhân":

Bài: Lala Fann

Ảnh: CGV