Tháng 1

1. David Bowie (69 tuổi, huyền thoại nhạc Rock nước Anh. Ông là một người nghệ sĩ tài năng, đồng thời cũng là một biểu tượng thời trang. Âm nhạc của Bowie vô cùng đa dạng từ funk, glam rock cho đến hip hop. Album Black Star là album cuối cùng của ông được phát hành trước một ngày ông qua đời.)

2. Alan Rickman (69 tuổi, diễn viên người Anh. Là diễn viên gạo cội của xứ sở sương mù, một số tác phẩm điện ảnh có sự góp mặt của ông như: Love Actually, Truly Madly Deeply. Nhưng mọi người nhớ đến ông nhiều khi Alan thủ vai Giáo sư Snape, dạy môn Độc dược trong bộ phim cậu bé phù thuỷ nổi tiếng Harry Potter.)

3. Glenn Frey (67, thành viên sáng lập Eagles. Trong vai trò thủ lĩnh Eagles, ông có nhiều sáng tác để đời như: Best of my love, Lyin' Eyes, Ones of the night và ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm Hotel California trước khi tách khỏi nhóm năm 1980.)

Tháng 2

4 . Harper Lee (89 tuổi, tác giả người Mỹ cuốn tiểu thuyết Giết con chim nhại)

5. NSƯT Lê Dân (88 tuổi, đạo diễn phim Ông cố vấn, Loan mắt nhung, Người con gái đất đỏ)

6 - NSƯT Lương Minh (49 tuổi, Phó ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam, tác giả nhiều ca khúc như: Hãy mãi là em nhé, Trao em trọn tình yêu, Câu ru chiều. Nhà tổ chức chương trình ca nhạc như: Bài hát Việt, The Remix…)

Tháng 3

7. George Martin (90 tuổi, nhà sản xuất, người chấp cánh cho những ca khúc bất hủ của ban nhạc The Beatles)

8. Thanh Tùng (69, nhạc sĩ với những ca khúc được nhiều thế hệ yêu thích như Phố biển, Hoa tím ngoài sân, Giọt nắng bên thềm, Mưa ngâu…)

9. Trần Lập (42 tuổi, ca sĩ/sáng lập ban nhạc Bức Tường nổi tiếng với nhiều ca khúc: Tâm hồn của đá, Bông hồng thủy tinh, Đường đến ngày vinh quang, Mắt đen… Ngoài ra tinh thần chiến binh của anh cũng truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ.)





10. Ronnie Corbert (85 tuổi, diễn viên hài người Anh)

Tháng 4

11. Merle Haggard (79 tuổi, ca sĩ/nhạc sĩ đồng quê người Mỹ. Ông là một trong số những nghệ sĩ góp phần làm cho dòng nhạc country nước Mỹ phổ biến, các sáng tác nổi tiếng của ông như: Okie from Muskogee, Fightin' side of me.)

12. Nguyễn Ánh 9 (76, nhạc sĩ/nghệ sĩ dương cầm, được khán giả yêu mến qua những nhạc phẩm: Cô đơn, Buồn ơi chào mi, Tình khúc chiều mưa...)

13. Prince (57 tuổi, nghệ sĩ nhạc Rock người Mỹ, nhà sáng tác tài năng. Ông có biệt tài chơi được thành thạo nhiều loại nhạc cụ từ guitar, bass, piano. Các tác phẩm nổi tiếng của ông như: When doves cry, Purple rain, Kiss được nhiều nghệ sĩ khác cover.)

Tháng 6

14. Muhammad Ali (74, võ sĩ quyền anh huyền thoại người Mỹ, từng đạt huy chương vàng Olympic)

Tháng 7





'

Garry Marshall (bên phải)

15. Garry Marshall (81 tuổi, biên kịch/đạo diễn người Mỹ, ghi dấu ấn qua 2 bộ phim Pretty Woman, Happy Days)

Tháng 8

17. Gene Wilder (83 tuổi, diễn viên/nhà sản xuất người Mỹ)

Tháng 9

18. NSƯT Hán Văn Tình (59 tuổi, nghệ sĩ sân khấu/diễn viên điện ảnh, ghi dấu ấn đặc biệt trong vai Chu Văn Quềnh (Phim truyền hình Đất và người)

19. Minh Thuận (47 tuổi, ca sĩ/diễn viên, được khán giả yêu thích qua các bài hát: Cô bé dỗi hờn, Tình thơ, Dù có là người tình, Tình đầu không nguôi…)

20. NSND Thanh Tòng (68 guổi, được mệnh danh là “cây đại thụ” của nền cải lương Việt Nam. Một số vở diễn nổi tiếng của ông: Thanh gươm và nữ tướng, Gió lộng bến Bình Than, Dưới cờ Tây Sơn…)

Tháng 10

21. Nguyễn Đức Toàn (87 tuổi, đại tá/nhạc sĩ/họa sĩ, với nhiều tác phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng như: Quê em miền Trung du, Hà Nội một trái tim hồng, Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Chiều trên bến cảng…)

22. NSƯT Phạm Bằng (85 tuổi, nghệ sĩ sân khấu/diễn viên hài. Ghi dấu ấn ở nhiều tiểu phẩm hài như Gặp nhau cuối năm, Gala cười…)

Tháng 11

23. NSƯT Út Bạch Lan (81 tuổi, nghệ sĩ cải lương với biệt danh “sầu nữ” được nhiều khán giả mến mộ, một trong những nghệ sĩ gạo cội của làng cải lương, nổi tiếng với nhiều vở tuồng như: Nửa đời hương phấn, Chưa tắt lửa lòng, Bên đồi trăng cũ, Thuyền ra cửa biển…)

24. Leonard Cohen (82 tuổi, ca sĩ/nhạc sĩ/nhà thơ nổi tiếng người Canada, ông nổi tiếng với giọng ca trầm và khan. Các ca khúc nổi tiếng: You want it darker, Dance me to the end of love, Hallelujah, I’m your man…)

Tháng 12

25. NSƯT Quang Lý (67 tuổi, một trong nhiều giọng ca được yêu thích trong thể loại nhạc trữ tình Việt Nam. Ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều nhạc phẩm như: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu, Sao em nỡ vội lấy chồng…)

26. George Michael (53, ngôi sao nhạc pop nước Anh. Giọng ca chính của nhóm nhạc Wham, nổi tiếng với các ca khúc: Careless Whisper, Wake me up before you go go, và nhạc phẩm Giáng sinh kinh điển nhất mọi thời đại Last Christmas)

27. Carrie Fisher (60 tuổi, diễn viên trong bộ phim Star Wars, ghi dấu ấn với khán giả điện ảnh với vai diễn Công chúa Leia)

Bài: Trung Phạm (tTổng hợp)

Ảnh: CNN, Internet