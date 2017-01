2016 - Năm “bật gốc” của những cây đại thụ



David Bowie, Prince, Lemmy rồi Leonard Cohen, Leon Russell, Keith Emerson, Greg Lake và rất nhiều tên tuổi định hình âm nhạc đại chúng thế giới, đã lần lượt ra đi trong năm 2016.

Khi nghe tin Prince, người có sức ảnh hưởng không chỉ trong âm nhạc mà cả thời trang và điện ảnh qua đời, Steven Wilson, nghệ sĩ kiêm nhà sản xuất lừng danh người Anh đã thốt lên: “Chúng ta đang sống trong một giai đoạn buồn của lịch sử, khi phải chứng kiến sự chấm dứt, về nghĩa đen, của thế hệ vàng rock’n’roll.”

Điều đáng nói là những cây đại thụ như David Bowie, Leonard Cohen, trước khi qua đời không lâu, vẫn kịp tung ra những sản phẩm âm nhạc, khiến người hâm mộ phải ngả mũ trước năng lực sáng tạo đến hơi thở cuối cùng của họ.

Trong chương trình phỏng vấn của Ellen DeGeneres mới đây, Lady Gaga đã chia sẻ cảm giác hụt hẫng trước những mất mát này: “Với tôi, Bowie hay Prince không chỉ là thần tượng, là những người ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách nghệ thuật của tôi, họ còn truyền cho tôi niềm tin để theo đuổi con đường của mình.”



Cơn bão tổn thất năm 2016 không chỉ mang đi những cây cổ thụ của làng nhạc mà còn quét vòi rồng đến cả nghệ sĩ trẻ. Tháng 6 năm 2016, fan hâm mộ của Christina Grimmie đã sốc nặng khi chứng kiến cô bị bắn chết ngay trên sân khấu. Sự kiện này cùng với vụ thảm sát ở nhà hát Bataclan, Paris, khiến giới nghệ sĩ cũng như người hâm mộ trên thế giới không khỏi bàng hoàng.

Những sự việc tương tự đã từng xảy ra trong lịch sử âm nhạc, như trường hợp tay ghi ta Dimebag Darrell của nhóm Pantera bị ám sát trên sân khấu tại Ohio năm 2004, một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về nạn sở hữu súng tự do tại Mỹ, cũng như làn sóng cực đoan xuất hiện trở lại trong đám đông cuồng nhiệt của làng giải trí.

2016 - Năm thị phi của sao trẻ

Bức tranh âm nhạc năm qua thể hiện rõ trong danh sách đề cử Grammy 2016, khi hai cái tên nổi bật nhất hoàn toàn không gây bất ngờ với cả giới chuyên môn và người hâm mộ.

Nếu “Lemonade” của Beyoncé là đĩa nhạc hay và được nhiều tạp chí uy tín bình chọn, song dấu ấn thương mại và hiệu ứng đại chúng không cao, thì bản hit "Hello" của Adele, tung ra từ 2015, đã phần nào nguội lạnh, và album "25" cũng không có gì ấn tượng.

Thất vọng hơn, những nhân vật (được coi là) thống trị sân khấu đại chúng như Justin Bieber hay Taylor Swift lại không có bất kỳ sản phẩm mới nào. Có vẻ họ đang bận bịu với những lùm xùm tình cảm, hay “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với người hâm mộ, hơn là tập trung sáng tạo ở phòng thu.

Trong loạt bài tổng kết của tờ Billboard, cây viết Johnny Slane cho rằng nếu chỉ dựa vào những con số, hoàn toàn có thể chọn ra được ca khúc và album nổi bật nhất năm, nhưng dẫu vậy, các sản phẩm này vẫn là một bước lùi nếu so sánh với các năm trước.

Chắc khán giả vẫn phải chờ Adele khá lâu sau hit "Hello"

Mong chờ gì ở năm 2017?



Liệu sự ảm đạm của 2016 có tiếp tục kéo dài sang năm mới 2017? Hãy hy vọng rằng điều đó không lặp lại.

Mới đây, sau những lùm xùm tình ái, Taylor Swift chính thức trở lại trong ca khúc nhạc phim, song ca với Zayn Malik. Cùng với đó, John Mayer vừa ra mắt single “Love on the weekend” và nhóm nghệ sĩ EDM như Chainsmokers hay Steve Aoki cũng đang rục rịch những sản phẩm mới. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong năm 2013 với bản hit “All of me” - John Legend đã trở lại trong album mới “Darkness and light”, một sản phẩm ấn tượng cuối năm 2016, hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong năm tới.

Những tín hiệu đáng mừng này được tiếp sức bằng hàng loạt tour diễn đang khởi động để lăn bánh trên khắp thế giới. Chỉ riêng trong 4 tháng đầu năm, những nghệ sĩ lớn như Metallica, Coldplay, GN’R hay Passenger, Two Doors Cinema… sẽ đổ bộ vào Đông Nam Á, và dự đoán sẽ gây bão tại khu vực này.

5 dấu ấn của làng nhạc thế giới 2016 1. Album chú ý nhất: “Lemonade” của Beyoncé

Điều này được chứng minh qua lượng đề cử tại giải thưởng Grammy năm nay và vị trí top đầu trong bảng xếp hạng của các tạp chí âm nhạc uy tín. Dù nghiêng sang cán cân nghệ thuật nhiều hơn thương mại, song sự xuất hiện của “Lemonade” trong các bảng xếp hạng đã khẳng định tài năng, sức ảnh hưởng cũng như con đường nghệ thuật còn rất dài của nữ ca sĩ da màu này. 2. Album nhạc “thị phi” nhất năm: “The Life of Pablo” của Kanye West Vốn là một nhân vật tổng hòa của tài năng và sự lố bịch, West tiếp tục “hờn cả thế giới” với album "Cuộc sống của Pablo", chọc ngoáy thẳng thừng những người anh không ưa trong làng giải trí. MV ca khúc “Famous” vừa ra mắt đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ các nghệ sĩ và người nổi tiếng được Kanye West “ưu ái” cho xuất hiện khỏa thân trong sản phẩm âm nhạc của mình. 3. Ngả mũ với những “già gân” Rolling Stones

Vừa kết thúc tour diễn Nam và Bắc Mỹ, ban nhạc U70 đã tung ra album mới “Blue and lonesome”, sản phẩm này lập tức có mặt trong các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới. Đặc biệt, MV “Ride ‘em on down” với sự xuất hiện của nữ diễn viên Kristen Stewart được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Có thể nói Mick Jagger và các cộng sự thân thiết của ông suốt nửa thế kỷ qua là một hiện tượng chưa từng có trong làng nhạc thế giới khi ở tuổi 70 vẫn khuấy đảo những sân khấu hàng vạn người! 4. Năm thất thu của các nghệ sĩ trẻ

Justin Bieber, Taylor Swift không ra sản phẩm mới mà chỉ quẩn quanh với những bê bối đời tư. Lady Gaga tưởng chừng sẽ làm nên chuyện với “Joanne”, dù được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng công chúng lại không quá mặn mà. Có vẻ như các “trụ cột” mới của âm nhạc thế giới đang loay hoay tìm hướng đi khác. 5. Sự việc nữ ca sĩ Christina Grimmie bị bắn chết trên sân khấu khi đang biểu diễn gây chấn động làng nhạc

Christina chưa phải là một ngôi sao lớn nhưng đã trở thành nạn nhân mới nhất của fan cuồng, một trong những mặt trái đáng lo ngại của làng giải trí nhiều thập niên qua.

Bài: Độc Cầm