Mặc dù đã bắt đầu sự nghiệp với lĩnh vực sân khấu nhưng McAvoy chỉ bắt đầu được khán giả biết đến sau khi góp mặt trong phim truyền hình “White Teeth” của Channel 4 vào năm 2002. Một năm sau đó, anh đã thủ vai Dan Foster trong series từng giành giải thưởng BAFTA của BBC “State of Play” và tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả màn ảnh nhỏ thông qua các vai diễn trong “Regeneration” và “Band of Brothers” của kênh HBO. Sự nghiệp của McAvoy đã có được những bước tiến mới sau khi anh được mời tham gia trong series từng giành giải thưởng BAFTA “Shameless” của Channel 4.

McAvoy nổi tiếng là người kỹ tính trong lựa chọn kịch bản phim.

Trong năm 2005, McAvoy đã thủ vai chính trong “Rory O’Shea Was Here” của đạo diễn Damien O’Donnell. Vai diễn này đã giúp anh nhận đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất năm của điện ảnh Anh quốc do Hội phê bình phim London bầu chọn. Mùa hè năm đó, McAvoy đã lên đường sang Uganda để góp mặt trong “The Last King of Scotland” của đạo diễn từng nhận giải thưởng Oscar và BAFTA Kevin Macdonald chỉ đạo thực hiện. Cùng với đề cử BAFTA, màn nhập vai ấn tượng trong phim đã mang về cho nam diễn viên này đề cử BIFA và Hội phê bình phim London. Cũng trong năm 2005, người hâm mộ còn được gặp lại McAvoy trong “The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe”.

James McAvoy trong "Atonement"

Bước sang năm 2007, McAvoy đã thủ vai chính trong phim chính kịch “Atonement” từng nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng của đạo diễn Joe Wright. Cùng với đề cử BAFTA và Quả Cầu Vàng, vai diễn này còn giúp anh nhận danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm do Hội phê bình phim London bình chọn.

McAvoy với tạo hình nhân vật Charles Xvier trong "X-Men"

Tên tuổi của McAvoy phủ sóng toàn cầu khi anh nhận lời xuất hiện trong series “X-Men” với vai giáo sư Charles Xvier thời trẻ. Bộ phim đầu tiên trong loạt phim mang tên “X-Men: Days of Future Past” đoạt doanh thu phòng vé lên tới 900 triệu đô-la đồng thời đã gúp McAvoy nhận được giải thưởng BIFA, Hội phê bình phim London và Empire cho hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất. Trong năm 2014, nam diễn viên này còn xuất hiện trong “The Disappearance of Eleanor Rigby: Them” bên cạnh bạn diễn Jessica Chastain.

Vai diễn điên cuồng trong “Split”

Ngay từ đầu, đạo diễn kiêm tác giả kịch bản “Split” M. Night Shyamalan đã cảm thấy rằng rất ít nam diễn viên có đủ khả năng để hoá thân vào vai diễn Kevin Wendell Crumb - một thanh niên bị hội chứng rối loạn đa nhân cách với 23 nhân cách hoàn toàn khác nhau cùng chung sống trong một cơ thể. Sau nhiều công đoạn casting cuối cùng James McAvoy là lựa chọn hoàn hảo nhất mà vị đạo diễn khó tính tìm được.

Nhân vật Kevin trong "Split" là một người đàn ông có đến 23 tính cách.

“Đây là nhân vật có tính cách phức tạp nhất mà tôi từng xây dựng. Tôi đã tự hỏi, liệu McAvoy có hiểu hết được những gì mà tôi đã viết hay không. Và thực tế đã chứng minh cậu ấy thực sự thấu hiểu và đồng cảm với nhân vật của mình. Tôi chưa từng được hợp tác với bất cứ một diễn viên nào can đảm như McAvoy.” – Night chia sẻ về quyết định giao “linh hồn” của bộ phim cho McAvoy dù rằng chưa từng một lần làm việc cùng anh.

Theo đạo diễn M. Night Shyamalan, không ai có thể đảm nhiệm nhân vật Kevin xuất sắc hơn ngoại trừ James McAvoy.

Trong khi đó, ngôi sao của “Atonement” cũng tự nhận quyết định tham gia vào “Split” là một sự dũng cảm bởi anh đã phải dồn cả thể xác và tinh thần cho bộ phim này. Bằng chứng là anh đã phải trải qua một quá trình tập luyện gian khổ trong vòng 5 tuần trước khi bộ phim được bấm máy để có thể đạt được thể hình mà vai diễn yêu cầu. Vốn có thân hình gọn gàng, James McAvoy đã phải ăn một lượng thức ăn “khủng” tương đương 5.000-6.000 calo mỗi ngày và tập luyện rất nặng với tạ dưới sự giúp đỡ của huấn luyện viên chuyên nghiệp để thể hiện được những cảnh quay phô diễn cơ bắp.

Ngoài đòi hỏi về mặt hình thể, vai diễn Kevin trong “Split” còn là một sự thách thức với khả năng diễn xuất của James McAvoy. Tuy không lạ lẫm với những vai diễn khó và đòi hỏi kỹ thuật xuất sắc nhưng “Giáo sư X” của series phim X-men cũng đã đầu tư rất nhiều công sức tìm tòi để có thể hoàn thành vai diễn mà anh mô tả là “điên cuồng nhất trong sự nghiệp của bản thân”. Trong phim, James McAvoy sẽ phô diễn sự chuyển biến ly kỳ của 23 nhân cách với sự trợ giúp rất ít từ hóa trang, hầu hết dựa vào diễn xuất xuất chúng của mình. Có lúc, nhân vật mà anh thể hiện “nhảy cóc” giữa nhiều nhân cách trong chỉ một cảnh quay.

James McAvoy trong một buổi quảng bá phim "Split" tại châu Âu.

Cuối cùng, mọi cố gắng của James McAvoy đã gặt được quả ngọt khi màn nhập vai xuất thần của anh trong phim đã nhận được sự tán dương từ giới phê bình. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng tài nghệ diễn xuất của McAvoy đã đánh bật kịch bản xuất sắc cùng tài chỉ đạo của M. Night Shyamalan trong việc khẳng định mức độ thành công của phim. Hiện “Split” đang chiễm chệ trên ngôi đầu danh sách các phim ăn khách nhất khu vực Bắc Mỹ với số tiền thu được là 109 triệu USD (trong khi kinh phí thực hiện chỉ vỏn vẹn 9 triệu USD).

"Split" được trình chiếu tại Việt Nam với tên "Tách biệt".

McAvoy đã có một khởi đầu vô cùng mỹ mãn cho năm 2017 với “Split” và chắc chắn người ta sẽ còn nhắc đến anh nhiều hơn khi vẫn còn 2 phim nữa của McAvoy được công chiếu trong năm nay là “The Coldest City” cùng với Charlize Theron và “Submergence” cùng với Alicia Vikander.

