Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 không được ghi hình phát sóng trực tiếp mà là lúc đoạn nhạc “Single Ladies” của Beyonce vang lên khi diễn tập.

Khi mà tất cả những người đẹp khác tập trung vào việc giữ dáng sao cho đẹp thì Zoey Ivory lại mang đến tinh thần cực kỳ lạc quan, sảng khoái. Và Zoey đã chứng minh được điều đó với khả năng vũ đạo điêu luyện của mình trên sân khấu tập luyện Hoa hậu Hoàn vũ 2017.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc ngẫu hứng đặc sắc của Hoa hậu Hà Lan Zoey Ivory

Zoey Ivory sinh năm 1993 đã đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hà Lan 2016 và vượt qua 11 ứng cử viên sáng giá khác để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2017 được tổ chức tại Philippines vừa rồi.

Zoey Ivory khi đăng quang Hoa hậu Hà Lan 2016

Zoey Ivory tự tin tỏa sáng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 được tổ chức ở Philippines. Bộ áo tắm với dòng chữ "No pictures please" của cô cũng thể hiện được phần nào khiếu hài hước và sự thoải mái, tự do của cô gái sinh năm 1993 này.

Khi mà tất cả những người đẹp khác tập trung vào việc giữ dáng sao cho đẹp khi lên sóng truyền hình thì Zoey Ivory lại mang đến tinh thần cực kỳ lạc quan, sảng khoái. Không tái hiện lại toàn bộ theo đúng trình tự vũ đạo của Beyonce trong MV “Single Ladies” nhưng Zoey vẫn chiếm trọn được tình cảm của mọi người với tinh thần thoải mái, tỏa sáng giữa rừng người đẹp xúng xính váy áo.

MV “Single Ladies” của Beyonce với hơn 500 triệu lượt xem, từng gây bão khi được ra mắt vào năm 2009

Điệu nhảy trong MV “Single Ladies” của Beyonce đã được rất nhiều người cover lại trong đó phải kể tới Justin Timberlake trong một đoạn video trên chương trình Saturday Night Live hay cả cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama cũng nhiệt tình hát và nhảy theo “Single Ladies” trong “Carpool Karaoke” của James Corden.

Đoạn video hài có Justin Timberlake nhảy theo Beyonce trên chương trình Saturday Night Live

Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama say sưa hát và nhảy theo “Single Ladies” cùng James Corden

Zoey Ivory từng trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang: “Tôi nghĩ rằng để có một diện mạo đẹp, bạn phải cảm thấy đẹp từ bên trong trước tiên! Hãy yêu bản thân mình; hãy cảm thấy thật thoải mái với con người của mình và bạn sẽ là một nhan sắc!” Và Zoey đã chứng minh được điều đó với khả năng vũ đạo điêu luyện của mình trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2017 ngay cả khi máy quay ngừng tiếp sóng. Người đẹp Hà Lan không gặt hái được bất kỳ giải thưởng nào tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng có lẽ thiện cảm của hàng triệu người trên thế giới dành cho cô sau khi xem clip là phần thưởng vô giá mà không phải ai cũng có thể đạt được.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh của Zoey Ivory!

Bài: TA

Ảnh: Tư liệu

