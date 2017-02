Hội bạn gái thân thiết của Taylor quy tụ những cái tên hot nhất hiện nay thuộc đủ mọi loại lĩnh vực ca sĩ, diễn viên, người mẫu kể ra không hết như Selena Gomez, Cara Delevingne, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Ellie Goulding, Hailee, Karlie Kloss, Martha Hunt,... Và Taylor Swift chính là “ong chúa” quyền lực của hội này. Nhưng dù xinh đẹp, tài năng, trong chuyện tình cảm những cô bạn gái của Taylor đều có một điểm chung, cực xui xẻo trong tình yêu.

Tình trường toàn trai đẹp của các It Girl (thuật ngữ chỉ các cô gái xinh đẹp, có phong cách thời trang độc đáo và khả năng lôi cuốn mọi ánh mắt, dù là đàn ông hay phụ nữ)



Sở hữu tài khoản instagram vô cùng hot với 30 triệu người theo dõi, cô người mẫu Gigi Hadid luôn khiến giới trẻ thế giới bấn loạn mỗi khi khởi đầu một trào lưu ăn mặc mới. Tuy nhiên, khi nói về chuyện tình cảm, người hâm mộ lại khá khó hiểu về phong cách yêu đương của người đẹp. Những cái tên đáng chú ý trong tình trường dày đặc của Gigi phải kể tới Cody Simpson, Daniel Sharman, Lewis Hamilton, Calvin Harris, anh em nhà Jonas hay gần nhất là Zayn Malik. Nhiều cư dân mạng thậm chí không hiểu được khả năng thay bạn trai như thay áo của cô nàng đã thốt lên: “Hãy tập cách catwalk tốt thay vì cứ 2 tuần lại hẹn hò bạn trai mới”. Chỉ tính trong 5 năm, Gigi thay bạn trai tới 7 lần và hầu như lần nào lý do cũng là vì Gigi không có thời gian hẹn hò.





Người mẫu Gigi Hadid



Không kém cạnh các cô bạn, nàng “phù thủy” Selena Gomez cũng có kinh nghiệm yêu đương đáng khâm phục và tiêu biểu là chuyện tình on - off liên tục với ngôi sao nhạc pop Justin Bieber. Chính điều này cũng trở thành lý do khiến một thời gian tình chị em của Selena với “ong chúa” Taylor Swift rạn nứt. Giờ đây, khi đã yên ấm bên tình mới The Weeknd, Selena vẫn không tránh khỏi cái mác chuyên “ăn bám” bạn trai.

Trích dẫn từ trang TMZ: “Selena đã phát ngán với chuyện mọi người trên mạng xã hội nghĩ đến Selena chỉ thông qua chàng trai mà cô ấy đang hẹn hò. Selena tự hào với những thành tích đã đạt được trong vai trò ca sĩ. Cô ấy nghĩ mọi người toàn phớt lờ chuyện cô ấy là một nghệ sĩ, một nhà sản xuất show truyền hình, gương mặt đại diện của hãng Coach và người được follow nhiều nhất Instagram”. Không ai biết mối tình này sẽ bền chặt bao lâu.



Selena bên tình mới The Weeknd



Nhưng tất cả chưa là gì so với nhân vật chính khiến người hâm mộ “hoa mắt chóng mặt” về chuyện tình yêu, đó chính là nàng “ong chúa” Taylor Swift. Gu đàn ông của công chúa nhạc đồng quê liên tục thay đổi theo các đời bạn trai. Thời gian hẹn hò cũng biến đổi đa dạng từ vài tháng cho tới hơn năm. Điều đặc biệt là hầu như mỗi lần chia tay, Taylor đều cho các bạn trai cũ vào một sáng tác tạo hit mới. Chỉ tính từ năm 17 tuổi đến nay, công chúa nhạc đồng quê trải qua ngót nghét 14 mối tình công khai và có 12 ca khúc được cho là viết về người cũ tạo "hit". Những tên tuổi đình đám trong danh sách bạn trai hot phải kể tới như Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Conor Kennedy, Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston,...



"Ong chúa” Taylor Swift

Nhưng đừng vội ghen tị với cô nàng khi điều cay đắng nhất là dù xinh đẹp, thông minh tài năng, Taylor vẫn không thoát khỏi cảm giác bị bồ đá.

Từ lâu làng giải trí thế giới đã râm ran lời nguyền về “giáo phái Taylor” rằng những ai càng trở nên thân thiết với “ong chúa” sẽ càng dễ dính xui xẻo trong tình cảm như cô nàng. Nghe qua có vẻ thiếu lý lẽ vì tình cảm là đời sống riêng mỗi người. Nhưng lật lại các mối quan hệ chị em thân thiết quanh Taylor mới thấy, không gì là không thể.



Bài: Hải Khôi

Ảnh: Mail Daily, TMZ..