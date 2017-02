Nàng ong chăm chỉ nước Anh tỏa sáng tại Hollywood

Gia nhập làng giải trí vào năm 2001 với tư cách một diễn viên kịch nói ở London, nhưng phải đến "The Devil Wears Prada" (2006), tên tuổi của Emily Blunt mới bắt đầu được nhiều người chú ý. Từ đó, cô chăm chỉ tham gia vào các dự án điện ảnh, truyền hình với tần suất dày đặc (2-3 phim/năm) và dần quen mặt với khán giả. Không những thế, cô còn điểm hai dấu son chói lọi trong sự nghiệp của mình bằng một giải thưởng Critics’ Choice Movie Awards và 1 giải thưởng Quả Cầu Vàng.

"The Devil Wears Prada" (2006) giúp tên tuổi Emily Blunt ngày càng tỏa sáng Năm 2016, bộ phim "The Huntsman: Winter’s War" của Emily Blunt được dư luận đặc biệt quan tâm vì sự vắng mặt của “Bạch Tuyết” Kristen Stewart và bù đắp bằng dàn diễn viên hạng A gồm Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain… Đáng tiếc, bộ phim thất bại thảm hại trên cả hai mặt trận doanh thu và chất lượng. Thế nhưng sau đó ít lâu cô lại khiến giới phê bình sục sôi với diễn xuất tuyệt vời trong "The Girl On The Train" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.



"The Huntsman: Winter’s War" là một thảm họa nhưng may mắn thay "The Girl On The Train" đã giúp Emily Blunt vực dậy tên tuổi.

Điều thú vị là hai tác phẩm ra mắt trong năm nay của Blunt đều là hai phim hoạt hình, trong đó "Animal Crackers" là phim mà lần đầu tiên cô lồng tiếng cùng với chồng mình là nam diễn viên John Krasinski.

Rachel Watson hay một Emily Blunt mà bạn chưa bao giờ được thấy?

Dựa trên cuốn tiểu thuyết "triệu bản" gây chấn động toàn cầu và lọt vào mắt xanh của nguyên tổng thống Mỹ Barack Obama, "The Girl On The Train" (tên phát hành tại Việt Nam: Cô Gái Trên Tàu) hứa hẹn sẽ thay đổi tất cả những gì bạn từng biết về cô diễn viên mang vẻ đẹp Anh đầy tinh tế này.

Emily hóa thân thành Rachel trong bộ phim chuyển thể từ truyện " "The Girl On The Train" (Tạm dịch: Cô gái trên tàu).

Rachel – nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết ăn khách "The Girl on Train" - ẩn giấu một nội tâm phức tạp, đầy nghi hoặc. Lần đầu tiên trong lịch sử văn học, chúng ta bắt gặp một người dẫn chuyện khó tin tưởng đến thế. Một mặt, cô dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện, mặt khác, cô lại không chắc chắn về những gì mình đang biết.

Quá trình casting cho nhân vật Rachel, vì thế, là một bài toán khó cho đạo diễn Tate Taylor (The Help) và nhà sản xuất Marc Platt (Bridge of Spies, Into the Woods). Sau hàng loạt phép thử, cái tên cuối cùng còn sót lại trong danh sách casting cũng đã lộ diện, đó chính là Emily Blunt.

Emily Blunt là lựa chọn cuối cùng cho vai diễn Rachel sau hàng loạt ứng cử viên tiềm năng.

“Tôi thích cách mà bộ phim truyền tải được sự nghiện ngập của Rachel, không chỉ là với rượu. Những gì mà ta nghĩ mình thấy, những gì mà ta nghĩ mình nhớ… phút chốc nhạt nhoà như những mảng màu nước,” Emily Blunt thể hiện sự thích thú với cách kể chuyện độc đáo của Cô Gái Trên Tàu, "Cả sách và phim đều cho tôi thấy được sự tổn thương và đau khổ của người phụ nữ. Bạn không hay thấy được điều đó ở rạp. Bạn chỉ thấy hình ảnh người phụ nữ qua con mắt của người đàn ông. Bộ phim này không như vậy.”

"Kỹ năng diễn xuất của Blunt khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác." - Nhà sản xuất Marc Platt

Khả năng diễn xuất xuất thần của Emily Blunt trong "The Girl On The Train" không chỉ giúp bộ phim trở nên hấp dẫn và ăn khách hơn mà còn đem về cho cô hai đề cử tại 2 giải thưởng điện ảnh danh giá là Screen Actors Guild Awards và BAFTA.

Emily Blunt sẽ xuất hiện cùng Johnny Depp và James McAvoy trong "Gnomeo & Juliet 2" năm 2017 này.

Năm sau, các fan sẽ được gặp lại Blunt trong tác phẩm kinh điển đã đi vào tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên thế giới – "Mary Poppins Return" – và “nghe giọng” cô trong bộ phim hoạt hình "Gnomeo & Juliet 2" cùng Johnny Depp và James McAvoy. Nhưng trước hết, trong tuần này, hãy sẵn sàng đón chờ "Cô Gái Trên Tàu" Emily Blunt trên chuyến tàu mang nhiều bí mật kinh hoàng!

Bài: Lala Fann

Ảnh: Tổng hợp từ Internet