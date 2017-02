Ed Sheeran – quả bom phá kỷ lục



Có vẻ không ngoa khi nói rằng Ed chẳng thể làm gì khác ngoài việc chứng kiến các đĩa nhạc của mình phá vỡ kỷ lục hết lần này đến lần khác. Hai ca khúc trích từ album sắp được phát hành trong năm nay “÷” (Divide) là một ví dụ nhãn tiền, khi chỉ sau 24 tiếng, “Shape of You” đã đạt 6.868.642 lượt nghe và “Castle on the Hill” có 6.168.395 người xem, theo thống kê của Spotify. Như vậy, trung bình cứ 30 phút có khoảng nửa triệu lượt nghe hai ca khúc này, phá vỡ kỷ lục One Direction tạo ra năm 2015.

Tất nhiên, 2 single này còn tiếp tục khuynh đảo nhiều bảng xếp hạng và dịch vụ nghe nhạc trực tuyến khác như Billboard, iTunes hay kênh Youtube. Con số hơn 42 triệu người xem trên Youtube sau gần một tuần ra mắt hứa hẹn khi chính thức phát hành, “÷” sẽ là sản phẩm âm nhạc nổi bật của năm 2017.

Tiếp tục cảm hứng toán học như 2 album trước, song “÷” là album Ed ưng ý nhất, đó là điều anh đã khẳng định trên tờ tạp chí âm nhạc New Musical Express. Vẫn giữ phong cách nhạc pop, song các ca khúc của Ed luôn khiến người nghe thích thú bởi ca từ. Lối hát trên lời rap, từng khiến nhà sản xuất Jack Gostling “ngã ngửa”, lại giúp cho Ed có đất để viết lời.



Nghe ca khúc của Ed Sheeran như đọc một truyện ngắn xinh xắn, trong đó người nghe luôn tìm thấy một phần của mình. Có lẽ, điều đó khiến âm nhạc của chàng trai này được công chúng khắp thế giới yêu thích. Không “ăn điểm” ở những nhịp phách bắt tai bóng bẩy, Ed giống người nói hộ tâm tư của giới trẻ ngày nay.

“Cứ tiến lên rồi cửa sẽ mở”

Không “ăn điểm” ở những nhịp phách bắt tai bóng bẩy, Ed giống người nói hộ tâm tư của giới trẻ ngày nay.

Ed Sheeran được sinh ra để trở thành nghệ sĩ. Có bố làm việc trong bảo tàng mỹ thuật, và mẹ là nhà thiết kế trang sức, từ nhỏ Ed đã sống với bầu không khí nghệ thuật, thường theo bố mẹ đến các buổi hòa nhạc, trong đó có các show diễn của hai nghệ sĩ mà Ed thần tượng là Eric Clapton và Bob Dylan. Chính những tháng năm tuổi thơ đó đã truyền cho Ed cảm hứng chơi và sáng tác nhạc.

“Cuộc sống của Ed không có gì ngoài âm nhạc” - chính bố cậu đã phải thừa nhận như vậy khi cậu con trai quyết định chia tay trường học từ rất sớm với thái độ “một đi không trở lại”.



Rời thị trấn nhỏ Suffolk, Ed Sheeran một thân một mình với cây đàn ghi ta mò lên London kiếm tìm cơ hội cho mình. Chơi nhạc mọi lúc mọi nơi, một đêm chạy sô 3 địa điểm để có tiền mua đồ ăn và thuê nhà trọ, ban ngày biểu diễn tại các góc phố đông người, gửi hàng trăm bức email tới các hãng ghi âm để họ nghe thử các bản demo… Đó là cuộc sống trong gần 2 năm rời quê nhà của anh chàng tóc đỏ xấu trai.

Năm 2011, Ed mua vé bay sang Los Angeles (Mỹ), dù không quen biết một ai, ngoài lời mời góp mặt trong một đêm thơ. Trong thời gian ở Mỹ, anh chạy khắp các hộp đêm để làm người hát mở màn, hát lót, cho đến ngày lọt vào mắt xanh của ngôi sao truyền hình Jamie Foxx. Ông thích phong cách của chàng trai này đến độ cho cậu sử dụng phòng thu miễn phí, và một chiếc giường để ngủ trong căn hộ của ông ở Hollywood.



"Cứ tiến lên rồi cửa sẽ mở" - câu nói này hoàn toàn đúng với Ed Sheeran. “Cậu bé 20 tuổi đó không có một chút chán nản hay buồn rầu vì cơ hội để thành công là rất rất nhỏ. Cậu ấy nói với tôi rằng âm nhạc của cậu ấy không dành cho các nhà phê bình mà dành cho khán giả” - Jack Gostling, người sản xuất miễn phí CD đầu tiên cho Ed, nói về đam mê và niềm tin mạnh mẽ của chàng trai này.

“Âm nhạc của tôi không dành cho các nhà phê bình”

Quả đúng như vậy!

Ed Sheeran không mang tới bất cứ điều mới mẻ gì cho làng nhạc Anh quốc. Anh đi theo hình mẫu của hàng trăm ngàn nghệ sĩ độc lập đang kiếm tìm những cơ hội vụt sáng trên Soundcloud hay YouTube. Chỉ với cây đàn ghi ta và những nhạc cụ mộc, các ca khúc của Ed mang đậm màu sắc pop, vốn đầy rẫy trên thị trường. Ngay cả cách “hát những lời rap” của Ed Sheeran, cũng đã xuất hiện cả chục năm trước, với tên tuổi của "tiền bối" Jason Mraz.

Vậy cái gì làm Ed thành công đến vậy? Câu trả lời, chính là ca từ. Những trải nghiệm của Ed, từ một đứa trẻ mới sinh cho đến hôm nay là một câu chuyện đủ hay, là chất liệu tốt để anh đưa vào ca khúc. Nhiều người trẻ nhìn thấy tuổi thơ, và hình ảnh của chính mình trong ca từ của Ed, những hỉ nộ ái ố, những lãng mạn đáng yêu hay ngạo mạn, láu táu... Đến nay, khi đã sở hữu những giải thưởng âm nhạc đỉnh cao như Grammy và khối tài sản khổng lồ, Ed Sheeran vẫn giữ được điều mà không nhiều nghệ sĩ làm được: sự tự nhiên, chân thành trong mỗi nốt nhạc chạm tới cảm xúc khán giả.



Không khó để đoán album thứ tư của Ed Sheeran sẽ là “-” (sau “+”, “x”, và “÷”). Theo mạch đó, dấu trừ sẽ như thế nào? Sầu não hay phá phách? Chưa ai có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng có lẽ dấu trừ ấy sẽ một lần nữa thổi bay những kỉ lục trước đó.

Bài: Độc Cầm