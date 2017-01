Vừa qua, nghệ sĩ Thanh Bùi và các học trò SOUL CLUB đã lên “chuyến xe yêu thương “A Little Love” đến thăm những hoàn cảnh khó khăn ở Tp.HCM. Chuyến xe đã ghé thăm sáu gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong số 15 gia đình được chọn để trao tặng "chiếc hộp yêu thương".

Chuyến xe "A Little Love" đã mang đến thông điệp: Chia sẻ yêu thương không chỉ là việc cho đi mà còn là nhận lại rất nhiều. Đó là niềm cảm hứng, những trải nghiệm quý giá và cả những bài học.

Huy Trân - thành viên được xem là người chị lớn của SOUL CLUB, đã không cầm được nước mắt trước những mảnh đời không may. Huy Trân chia sẻ: “Chuyến đi đã cho em một trải nghiệm, sự xúc động và cả nể phục trước sức mạnh của tình yêu. Dù là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất thì bà Bực, anh Nghị, bé Ân và bà nội... cũng kiên nhẫn, cố gắng và không bao giờ bỏ cuộc đối với người mình yêu thương”.

Hành trình chuyến xe “A Little Love”

Các thành viên khác của SOUL CLUB cũng có nhiều tâm sự sau chuyến thăm sáu gia đình có hoàn cảnh khó khăn:

Hữa Đại chia sẻ: “Anh hoạ sĩ Lê Minh Châu là người khiến em ấn tượng và được truyền cảm hứng nhiều nhất. Dù cho khiếm khuyết về cơ thể và gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn quyết tâm và kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Anh vẽ tranh bằng miệng và thật sự vẽ rất đẹp, rất đáng nể phục”.

“Em nghĩ rằng chúng ta là những người rất may mắn khi được sinh ra với cơ thể lành lặn, được sống trong ngôi nhà đầy tình yêu thương, được giáo dục tốt vì vậy chúng ta đừng bao giờ phàn nàn về cuộc sống, đừng bao giờ bỏ cuộc. Em cũng mong rằng chiến dịch “Chiếc hộp yêu thương – A Little Love” có thể lan toả rộng hơn đến tất cả mọi người để ai ai cũng có thể cho và nhận những yêu thương”. - Chia sẻ của Bảo Thanh.





Nhạc sĩ Thanh Bùi cùng các thành viên nhóm SOUL CLUB đến thăm các hoàn cảnh khó khăn

Vạn Nguyên - thành viên ít nói nhất lặng lẽ quay đi giấu những giọt nước mắt, em xúc động nói: “Em cảm thấy mình quá may mắn, điều này đã trở thành một động lực để em cố gắng hơn nữa”.

“Sau chuyến đi này, đặc biệt là khi được gặp gỡ chú Út - Ông Tiên giữa lòng Sài Gòn và chú Hiệp - người thành lập nên Viện Thiên Thần, em đã nhận ra một điều rằng: Không nhất thiết phải thật giàu có về vật chất thì mới có thể giúp đỡ người khác, chỉ cần giàu có về tấm lòng thì chắc chắn luôn có cách để chia sẻ yêu thương." - Chân Như tâm sự sau chuyến đi.

Nghệ sĩ Thanh Bùi cho biết: “Đây là một dịp rất đặc biệt, là một cơ hội với Thanh và cả SOUL CLUB, đi để biết mình là ai, mình có thể làm gì cho cộng đồng và từ đó có động lực sống tích cực hơn nữa. Để khắc phục bất cứ điều gì ở Việt Nam, chúng ta phải đi từ gốc đến ngọn và giáo dục trẻ em về trách nhiệm xã hội ngay từ bây giờ. Phải dạy các em cách sử dụng tài năng của mình để ảnh hưởng đến mọi người và tạo ra những thay đổi tích cực – Đây chính là sức mạnh của âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn mà Thanh muốn hướng đến.

Chuyến đi cũng nhắc nhở Thanh về sức mạnh của hy vọng và tình yêu. Với tình yêu thương chúng ta có thể làm tất cả. Còn quá nhiều mảnh đời không may xung quanh chúng ta, Thanh muốn khuyến khích tất cả mọi người hãy đừng ngần ngại chia sẻ yêu thương, hãy làm mọi việc có thể trong khả năng của mình. Thanh mong rằng chúng ta có thể cùng nhau làm nên nhiều 'chiếc hộp yêu thương' trong tương lai”.

Bắt đầu với ý tưởng mỗi người chúng ta chia sẻ “một chút yêu thương” để cùng làm nên “một tình yêu lớn” cho tất cả mọi người. Chiến dịch “A Little Love” đã được nghệ sĩ Thanh Bùi, Alexander Tú và SOUL CLUB phát động vào tháng 12 vừa qua.

Mở màn bằng MV “A Little Love” được phát hành ngày 9/12 với thông điệp “điều mình cần là tình yêu mà thôi, ngại ngùng gì mà còn chưa dám trao cho nhau”, tiếp nối bằng chuỗi sự kiện “Xuân yêu thương – A Little Love” kéo dài 3 ngày 22, 23 và 24/12 trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ và hơn 50 nghìn người và tạm kết bằng chuyến xe “A little love” – hành trình mang những “chiếc hộp yêu thương” đến trao cho 15 người có hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực và sự lạc quan vào cuộc sống.



Thùy Dương