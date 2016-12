Bạn đọc thân mến,

Bạn đã ở đâu trong khoảng thời gian đó? Cùng hàng ngàn người trong thành phố bạn sinh sống đón lễ đầu năm, quây quần cùng gia đình, hay một mình tĩnh tâm nhìn lại 12 tháng đã qua? Dù có thế nào, tôi mong bạn đã kịp gửi lời chào năm cũ một cách trọn vẹn.

Thế giới đã bước sang những ngày đầu tiên của năm 2017, bỏ lại sau lưng những xáo trộn, mất mát của năm cũ.

Bức tranh năm 2016 đậm màu ảm đạm khi thế giới phải đối mặt với chiến tranh, những cuộc khủng bố lan rộng, sự chia rẽ của các liên minh quốc tế, nạn phân biệt chủng tộc và kỳ thị giới tính. Niềm tin về hòa bình và bình đẳng bị lung lay hơn bao giờ hết.

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn giữa hai người phụ nữ quyền lực nhất thế giới – nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey và cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, khi được hỏi về sự hi vọng, bà Obama đã thẳng thắn: “Có lẽ giờ chúng ta đã biết cuộc sống không có hi vọng là thế nào? Hi vọng là cần thiết, đó là một khái niệm cần thiết”. Câu nói này, ngay lập tức, được truyền đi trên khắp các tờ báo và trang mạng xã hội.

Những người thực hiện Đẹp tháng này xin gửi tới bạn đọc một số gương mặt đang góp nhặt niềm hi vọng nhỏ nhoi ấy, không chỉ cho bản thân họ, mà còn "truyền lửa" đến hàng triệu người khác. Đó là một vị bác sĩ già, một phụ nữ mạnh mẽ, một cậu bé tài năng, một danh ca giàu đức tin, một cô gái trẻ đầy sức sống. Với họ, cuộc sống này luôn chất chứa nhiều thứ, trong đó, hi vọng là một điều luôn được vun đắp hàng ngày.

Tôi chợt nhớ, ngày này 30 năm trước, mọi người lao xao trước cái Tết cuối cùng của thời kỳ bao cấp. Tiêu chuẩn Tết chỉ vẻn vẹn hộp mứt, vài lạng đậu xanh, vài lạng thịt, và một bánh pháo tép. Không ít gia đình phải xoay xở làm thêm đủ nghề, từ rang lạc, đan áo, bán kẹo, quấn thuốc lá để kiếm thêm tiền lo Tết. Nhà nào cũng cắt cử người xếp hàng trước quầy mậu dịch từ 3, 4 giờ sáng để mua gạo, thịt..., gom góp chút một cho mâm cỗ tất niên được thịnh soạn.

Thời ấy khó khăn là vậy, mà ai nấy đều lạc quan, có lẽ bởi khi ấy họ sống bằng hi vọng. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác se lạnh, mưa phùn giăng ngoài sân, lũ trẻ con trong khu tập thể quây quần bên nồi bánh chưng, da thịt cảm nhận rõ hơi ấm từ ngọn lửa, từ nồi bánh sôi lục bục. Con người lúc đó gắn bó hơn, chia sẻ hơn, và Tết, dù nghèo khó, vẫn luôn là sự đoàn tụ và hi vọng.

Đẹp xin gửi đến bạn một câu chuyện không mới, nhưng chắc chắn sẽ khiến bạn - hoặc bật cười, hoặc sẽ nhíu mày nghĩ xem trong gia đình mình còn sót lại chút gì của một thời đã qua. Với chúng tôi, hi vọng là số báo này sẽ truyền được những cảm xúc đó đến với bạn, bạn đọc thân mến.

Những ngày gần đây, facebook "rải đều" từng trang cá nhân một ứng dụng với câu hỏi, năm 2016 của bạn tổng kết qua một từ mới như thế nào? Hàng chục tính từ được đưa ra trong mỗi cú click chuột, nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy, hầu hết trong số đó là những từ ngữ mang tính tích cực. Tôi đồ rằng, trong mấy ngày năm mới tới đây, một ứng dụng nữa sẽ ra đời với câu hỏi dự đoán, năm 2017 của bạn sẽ ra sao? - sẽ lại gây xôn xao cộng đồng mạng. Bạn đã có mường tượng gì về mình của năm mới chưa?

Tương lai luôn là câu hỏi bí ẩn cần khám phá. Và trong hành trang, nhất định phải có niềm hi vọng. Nhưng dù có thế nào, chúng tôi, người người làm Đẹp, luôn mong bạn sẽ có một năm mới nhiều an lành.

Chào bạn của năm 2017, và chúc mừng năm mới.

Ban Biên tập Tạp chí Đẹp,

Trân trọng.