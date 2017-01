Đạo diễn Damien Chazelle. (Nguồn: Los Angeles Times) Đạo diễn Damien Chazelle. (Nguồn: Los Angeles Times)

Cần nhắc lại, bộ phim ca vũ nhạc "La La Land" của Damien Chazelle vừa thắng đậm tại lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 74 khi “rinh” cả bảy giải được đề cử và lập kỷ lục về số giải thưởng trong lịch sử giải thưởng danh giá này. Kỷ lục này trước đây từng thuộc về phim "One Flew Over The Cuckoo’s Nest" (Bay qua tổ chim cúc cu - 1975) và "Midnight Express" (1978) với sáu giải.



Ở tuổi 31, Chazelle còn là nhà làm phim trẻ tuổi nhất “rinh” giải Đạo diễn xuất sắc nhất.



Nhà phê bình điện ảnh cựu trào Anne Thompson, cây bút chuyên viết về các giải thưởng điện ảnh, mô tả Chazelle là nhà làm phim không chỉ được các nhà phê bình ngưỡng mộ mà còn được các đồng nghiệp trong ngành điện ảnh nể phục.



“Damien Chazelle là một bản sao trẻ trung của nhà làm phim Mỹ Quentin Tarantino và Martin Scorsese. Một tài năng điện ảnh, cực kỳ thông minh. Một người am hiểu phim kinh điển và đưa dòng phim này trở lại màn bạc với những cách vô cùng tươi mới,” Thompson cho biết, “Chazelle không hề tự phụ và anh đã phải chật vật mới có được thành công như hiện nay.”



Năm 2017 sẽ là một năm đáng nhớ đối với Chazelle và nhiều khả năng anh sẽ được vinh danh tại lễ trao giải Oscar. Thực tế là trong hơn một thập kỷ qua, nhà làm phim nào đoạt giải Quả cầu vàng "Đạo diễn xuất sắc nhất" cũng giành vinh quang tại lễ trao giải Oscar, ngoại trừ trường hợp của Ben Affleck năm 2013.



“Tôi phải mất sáu năm mới hoàn thành "La La Land." Ước mơ của tôi đã trở thành sự thực ngay trong ngày đầu bấm máy quay. Thành công này đến với tôi như điều không tưởng,” Chazelle chia sẻ với báo giới.





Damien Chazelle sinh ra tại tiểu bang Rhode Island (Mỹ) trong gia đình có mẹ là nhà văn Celia Martin và cha là một nhà khoa học về máy tính người Mỹ gốc Pháp Bernard Chazelle.



Từ nhỏ, Chazelle đã rất thích thú khi xem phim sử thi nội chiến "Glory" (1989) của đạo diễn Edward Zwick. Kể từ đó anh luôn “ôm mộng” trở thành nhà làm phim. Nhưng anh vẫn học chơi trống ở trường trung học và ngày nào cũng phải “khổ luyện” tới 8 tiếng.



Khi bắt đầu học tại trường đại học Harvard, Chazelle nhận ra rằng đam mê thực sự của anh là làm phim. Khi chưa tốt nghiệp đại học, Chazelle đã viết kịch bản, sản xuất, đạo diễn và đồng quay phim tác phẩm điện ảnh đầu tiên, một phim ca nhạc dòng jazz mang tựa đề "Guy And Madeline On A Park Bench."



Chazelle tiếp tục học trống tại Đại học Harvard và tham gia ban nhạc cùng với Justin Hurwitz, nghệ sỹ đã đoạt giải Quả cầu vàng cho Ca khúc hay nhất với "City Of Stars" trong phim "La La Land."



Có điều, Chazelle vốn là người nhút nhát. Anh luôn rơi vào tâm trạng sợ hãi sân khấu trước các màn diễn và từng thừa nhận rằng chứng căng thẳng thần kinh của mình là một rào cản trong sự nghiệp âm nhạc.



“Tôi không thể khống chế được nỗi khiếp sợ khi trình diễn trên sân khấu hoặc trình diễn trước mọi người. Đến giờ tôi vẫn thấy lo lắng khi đạo diễn phim và thậm chí cả khi xem phim,” Chazelle chia sẻ với tờ Hollywood Reporter.



Tuy nhiên, trải nghiệm của một nghệ sỹ trống đã tạo nguồn cảm hứng để anh làm bộ phim truyện nhựa thứ hai, phim hài "Whiplash" (phát hành năm 2014), kể về mối quan hệ đầy bão tố giữa một thầy giáo hay bắt nạt và một sinh viên trống dòng jazz. Bộ phim này đã "ẵm" giải tại nhiều liên hoan phim quốc tế và đoạt ba giải Oscar, trong đó có giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho J.K. Simmons, được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất và Kịch bản hay nhất.



Tiếp đó năm 2013, Chazelle đã viết kịch bản phim "The Last Exorcism Part II, Grand Piano" và phim gay cấn khoa học viễn tưởng "10 Cloverfield Lane" (2015). Song tất cả những bộ phim đó đều là “tiền đề” để anh thực hiện hoài bão làm phim ca nhạc.



Tiếp sau đây, người hâm mộ sẽ lại được thấy tài năng làm phim của Chazelle với "First Man" - phim tiểu sử về Neil Armstrong. Dự kiến, phim được bấm máy vào đầu năm nay và Ryan Gosling, ngôi sao vừa đoạt giải Quả cầu vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở thể loại phim ca nhạc/hài với phim "La La Land," sẽ hóa thân thành phi hành gia Mỹ Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng năm 1969.

Theo VietnamPlus