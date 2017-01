Bad Boys Blue ra đời năm 1984 tại Köln, Tây Đức là ban nhạc Đức hát nhạc pop và disco nổi tiếng từ thập niên 80 của thế kỉ 20 với một loạt các bài hát thành công, gây tiếng vang lớn trên thế giới như “You're A Woman”, “I Wanna Hear Your Heartbeat”, “Come Back And Stay”, “Blue Moon”...

Bad Boys Blue



Dù thành lập và biểu diễn chủ yếu tại Đức nhưng đây là nhóm nhạc quốc tế: Các thành viên sáng lập là John McInerney (người Anh), Trevor Taylor (Ca sĩ chính, người Jamaica) và Andrew Thomas (người Mỹ).... Trải qua nhiều thay đổi, đến nay John McInerney hiện vẫn cùng với Bad Boys Blue biểu diễn trên khắp thế giới cùng với toàn bộ các ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm.

John McInerney

Nhạc của Bad Boys Blue mang âm điệu Euro Disco với những giai điệu sôi động, đầy cảm hứng và rất hấp dẫn. Bài hát thành công nhất của nhóm là “You're a woman” được giới chuyên môn đánh giá là tiêu biểu cho trào lưu Euro Dance và Euro Disco tại Tây Âu vào những năm 80 của thế kỉ 20.

Cùng với Bad Boys Blue, Sandra Aun Lauer – nữ ca sĩ người Đức sở hữu vẻ đẹp mong manh, nữ tính với gương mặt cực kỳ quyến rũ cũng đến Việt Nam dịp này.

Sandra Aun Lauer – nữ ca sĩ người Đức

Sandra có đam mê nghệ thuật từ nhỏ, 13 tuổi đã viết ca khúc đầu tay, 17 tuổi tham gia một nhóm nhạc, nhưng thực sự thành công sau khi gặp Micheal Cretu – nhạc công organ và cũng chính là chồng của Sandra sau này và trở thành ca sĩ solo. Hiện cô là nghệ sỹ thành công nhất nước Đức với hơn 33 triệu đĩa nhạc được tiêu thụ trên toàn thế giới.

Ca khúc “I'll never be - Maria Magdalena” liên tục đứng đầu bảng xếp hạng trên 21 quốc gia một thời. Các bài hát: “Everlasting love”, “Hiroshima”, “In the heat of the night”, “Little girl”, … nổi tiếng khắp thế giới, đã trở thành một phần ký ức không thể nào quên của khán giả Việt Nam những năm 80, 90 của thế kỷ trước.

Bad Boys Blue và Sandra Live sẽ có một đêm nhạc chung tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội vào tháng 3/2017.

Bài: Hải Khôi

Ảnh: IB Group cung cấp