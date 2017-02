1. Công bố đề cử Oscar



Ngày 24.01, Viện Hàn lâm khoa học và Nghệ thuật điện ảnh công bố danh sách đề cử Oscar lần thứ 89 cho 24 hạng mục. Lần đầu tiên việc công bố các đề cử giải thưởng Oscar được phát trực tuyến trên Youtube và các trang www.oscar.com và www.oscars.org.

Ngoài "Moonlight", "La La Land", phim "Arrival" cũng được nhận xét là ứng cử viên sáng giá cho Oscar 2017

Sau cơn sóng chỉ trích về việc hai năm liền không có bất kỳ một diễn viên da màu nào được đề cử, năm nay, tiền lệ này đã thay đổi khi mỗi mục diễn xuất đều có ít nhất một đề cử trao cho diễn viên da màu. "La La Land" tái lập kỷ lục 14 đề cử Oscar của “All About Eve” (1950) và “Titanic” (1997). Theo sau là “Moonlight” và “Manchester by the sea” với 8 đề cử.

2. Huyền thoại điện ảnh nước Anh John Hurt qua đời

John Vincent Hurt sinh ngày 22/1/1940 tại Chesterfield, Derbyshire (Anh). Ông được khán giả nhớ tới bởi gương mặt gầy gò, khắc khổ mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh

Sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy, John Hurt đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 77 vào ngày 28.01. Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài 6 thập kỷ của mình, ông từng nhận 2 đề cử giải Oscar, để lại nhiều dấu ấn trong các bộ phim kinh điển “A Man for All Seasons”, “Midnight Express”, “Harry Potter”, “Alien”, "Doctor Who”… Sự ra đi của John Hurt là nỗi mất mát to lớn đối với điện ảnh thế giới.

3. Người đẹp Pháp đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Iris Mittenaere là đại diện nước Pháp thứ hai trong lịch sử đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ và người đầu tiên là từ năm 1953

Chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 65 được tổ chức vào ngày 30.01 tại Philippines với vương miện được trao cho người đẹp Pháp Iris Mittenaere. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Raquel Pelissier (Haiti) và Á hậu 2 dành cho Andrea Tovar (Colombia). Điều đặc biệt, nhà thiết kế Hoàng Hải chính là người sáng tạo chiếc đầm mà Hoa hậu Iris mặc ở khoảnh khắc đăng quang. Dù đã rất nỗ lực nhưng đại diện Việt Nam – Đặng Thị Lệ Hằng không có mặt trong top 13. Cô cũng vừa về nước vào ngày 01.02 trong sự chào đón của người hâm mộ.

4. Selena Gomez – The Weekend: Công khai tình cảm trên Instagram

Sau loạt ảnh hôn nhau bị rò rỉ, Selena Gomez và The Weeknd đã công khai chuyện tình cảm của mình bằng việc follow Instagram lẫn nhau. Mặc bạn gái cũ của The Weeknd lộ vẻ không hài lòng hay chàng trai một thời của Selena - Justin Bieber từng thẳng thừng chê bai nhạc The Weeknd “dở tệ”. Theo nhiều nguồn tin, cặp đôi mới của làng nhạc đang trong thời gian mặn nồng: “Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Anh ấy rất thích Selena. Họ rất yêu mến tính cách của đối phương và hay cười khi ở bên nhau".

5. Ellen DeGeneres mượn “Finding Dory” chỉ trích Donald Trump

Trong chương trình “The Ellen DeGeneres Show” phát sóng ngày 31.01, nữ MC nổi tiếng đã lên tiếng phản đối về lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với 7 quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Không chỉ Ellen mà nhiều người dân cũng liên tục biểu tình và khoảng 900 nhân viên thuộc Bộ ngoại giao Mỹ cũng phản đối chính sách kiểm soát nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump

"Finding Dory" là câu chuyện về một cô cá tên là Dory. Từ vùng biển nước Úc, cô phải lặn lội đến Mỹ để tìm cha mẹ. “Đó là những gì tôi hy vọng tất cả mọi người từng xem ‘Finding Dory’ sẽ học được điều gì đó trước những điều đang diễn ra tại Mỹ” – Ellen nói.

6. Beyoncé mang thai đôi

Blue Ivy - con gái đầu lòng của Beyoné và Jay-Z đã được 5 tuổi

Ngày 02.02, Beyoncé khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng bức ảnh ôm bụng bầu trên trang cá nhân kèm chia sẻ: “Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu và niềm hạnh phúc của mình. Chúng tôi rất biết ơn khi gia đình sẽ có thêm hai thành viên nữa. Cảm ơn những lời chúc tốt lành của các bạn”. Đây thực sự là một năm nhiều tin vui đối với nữ diva, cô không chỉ lên chức mẹ một lần nữa mà album mới nhất “Lemonade” còn dẫn đầu danh sách đề cử Grammy 2017.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Tổng hợp