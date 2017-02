Annie Awards là giải thưởng uy tín và danh giá nhất thế giới ở thể loại phim hoạt hình. Năm nay, “Zootopia” (Phi vụ động trời) đã vượt qua những ứng viên năng ký như “Kung Fu Panda 3”(Huyền thoại chiến binh 3), “Moana” (Hành trình của Moana), “Finding Dory” (Đi tìm Dory) và “Kubo and the two strings” (Kubo và Sứ mệnh Samurai) để giành giải “Phim hoạt hình xuất sắc nhất".

"Zootopia" là tác phẩm hoạt hình thứ 55 của Disney

Bên cạnh đó, “Zootopia” cũng đoạt danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc nhất” (Byron Howard và Rich Moore), “Kịch bản hay nhất” (Jared Bush và Phil Johnston), “Diễn viên lồng tiếng xuất sắc” (Jason Bateman), “Thiết kế nhân vật xuất sắc nhất” và “Kịch bản phân cảnh xuất sắc nhất”

Đối thủ nặng ký nhất của “Zootopia” trong mùa giải Oscar năm nay là “Kubo and the two strings” chiến thắng 3 trên 10 đề cử Annie Awards: “Nhân vật hoạt họa hay nhất”, "Dựng phim" và “Thiết kế sản xuất xuất sắc”.

"Kubo and the Two Strings" bộ phim hoạt hình stop-motion mang đậm nét văn hóa dân gian Nhật Bản của xưởng Laika

Đại thắng ở Annie Awards là một tín hiệu đáng mừng cho những cái tên đang tranh cử ở Oscar. Bởi kể từ khi Oscar giới thiệu hạng mục “Phim hoạt hình xuất sắc nhất” vào năm 2001, 10 trên 15 bộ phim đều trùng lặp kết quả với Annie Awards. Với hàng loạt cái tên “Shrek” (2001), “Spirited Away” (2002), “Finding Nemo” (2003), “The Incredibles” (2004) và “Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit” (2005). Hay “Ratatouille” (2007), “Up” (2009), “Rango” (2011), “Frozen” (2013) và “Inside Out” (2015). Không có gì vô lí khi “Zoopita” lặp lại lịch sử lần nữa. Trước đó, “Zootopia” cũng được vinh danh ở Quả cầu vàng – một trong những giải thưởng tiên đoán khá chính xác kết quả Oscar mà “Inside Out” năm trước là một ví dụ điển hình.

Chiến thắng ở các giải thưởng tiền Oscar chỉ là một trong những lí do để nhiều người tin tưởng “Zootopia” sẽ được xướng tên ở đêm trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 này. Quan trọng hơn hết, thành phố động vật đầy màu sắc của Disney tạo được tiếng vang lớn trên toàn thế giới, điều mà không phải bộ phim hoạt hình nào cũng làm được.

Zootopia là tên của một thành phố của các loài động vật. Tuy nhiên, không phải tất cả đều được đối xử bình đẳng, như cô thỏ Judy Hopps bị xem thường khi ấp ủ giấc mơ trở thành nhân viên cảnh sát. Và để chứng minh bản thân, cô phải làm việc cùng với chàng cáo gian xảo Nick Wilde. Từ một cốt truyện căng thẳng đầy thú vị, đến những nhân vật đa diện lẫn những tình tiết vui nhộn, “Zootopia” có tất cả.

Quan trọng hơn là thông điệp “Zootopia” muốn truyền tải, vấn đề phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử hay những thành kiến mà bất cứ ai, bất cứ nơi nào trên thế giới cũng có thể gặp phải. Câu chuyện của Judy là hình ảnh của rất nhiều những người trẻ khác đang từng ngày phấn đấu đi theo đam mê của mình. Dù là người đầu tiên hay người tiếp nối vẫn đang phải vượt qua rất nhiều áp đặt của xã hội để phấn đấu vươn lên.

Những nhân vật trong "Zootopia" phản ánh một cách dí dỏm về xã hội hiện tại, cơ quan cầm quyền là thú ăn thịt hay nhân viên bộ phận hành chính là cô lười chậm nhất hành tình

“Zootopia” gây ấn tượng bởi nó vừa đơn giản để trẻ con thích thú cũng đủ phức tạp để người lớn chiêm nghiệm – một bộ phim gia đình thật sự. Đó chính là lý do tại sao “Zootopia” đạt doanh thu phòng vé hơn một tỷ đô la và được đánh giá 98% trên trang web nổi tiếng Rotten Tomatoes.

Hơn thế nữa, “Zootopia” không chỉ là một bộ phim đẹp về nội dung mà còn cả hình thức thể hiện. Nó đã vượt qua ngưỡng mà người ta có thể tưởng tượng về hoạt hình vi tính. Thành phố động vật này có tổng cộng 64 loài, tương đương với khoảng 800.000 mẫu nhân vật khác nhau. Để có được độ thực tế chuẩn xác cũng như tạo cảm giác chân thực, phần lông của các loài thú sẽ phải được xử lý trên nhiều phần riêng biệt.

"Zootopia" vẽ về một thành phố bình đẳng đáng mơ ước, nơi mà chúa tể sơn lâm có thể nhảy múa với một cô linh dương quyến rũ và hổ báo cũng có thể ngồi chung xe buýt với mẹ con nhà thỏ

Trong một bộ phim ăn khách nhất của Disney trước đó như "Frozen" , tóc của nàng Elsa có khoảng 400.000 sợi thì kỹ thuật thực hiện "Zootopia" đã tiến xa hơn. Tạo hình một con chuột trong “Zootopia” có khoảng 480.000 sợi lông, trong khi đó thực hiện tạo hình một con hươu cao cổ có khoảng 9 triệu sợi. Điều này cần tới năng lực tính toán khủng khiếp để vẽ và dựng hình mỗi khung hình riêng lẻ. Ước tính mỗi khung hình cần tới 100 giờ để hoàn thành. Có quá nhiều điều để kể về những kỹ thuật mới mẻ mà Disney đã làm để mang lại một thành phố động vật hư cấu mang tên Zootopia nhưng thật đến không ngờ.

Chiến thắng ở các giải thưởng lớn, tạo tiếng vang, truyền cảm hứng, được lòng khán giả lẫn giới chuyên môn và sự đột phá trong công nghệ làm phim hoạt hình, không còn gì để nghi ngờ, “Zootopia” là một trong những ứng cử viên sáng nhất của tượng vàng Oscar 2017.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Tổng hợp